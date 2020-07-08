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Новости Бюджет-2020
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Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль

Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль

Вопрос покрытия дефицита государственного бюджета текущего года, который составляет около 300 миллиардов гривен, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой для Кабинета Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бюджет утвержден с дефицитом 7,5%. Это значительно меньший дефицит, чем во многих европейских странах. Если брать страны Европы, то дефицит бюджета в этом году колеблется на уровне 10-14%... Этот дефицит согласован с МВФ во время переговоров об очередной программе stand-by, которая сегодня уже открылась и работает. Этот дефицит согласован с нашими партнерами. Мы понимаем источники его покрытия и понимаем, как будем завершать этот год", - сказал глава правительства.

"Это экономический показатель, который сегодня не составляет значительной или не составляет вообще проблемы с точки зрения его покрытия и выполнения бюджета этого года", - объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в мае и июне был выполнен план по доходной части государственного бюджета, причем как по налогам, так и по таможенным поступлениям. Кроме того, Украина продолжает выполнять все обязательства относительно погашения и обслуживания госдолга.

Также глава правительства отметил, что консолидированный госдолг на сегодня составляет 80 миллиардов долларов, что является "абсолютно адекватной цифрой для ВВП Украины" в сравнении с другими странами.

"Ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни внутренние эксперты не усматривают сегодня угрозу или риск в дефиците бюджета и в сумме консолидированного суверенного долга Украины", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль

Автор: 

госбюджет (1186) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+28
станок печатный???????
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08.07.2020 10:12
+20
Ага. Точно.
Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2575
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08.07.2020 10:15
+14
Цей чорт має на увазі ЗВР чи печатний станок?
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08.07.2020 10:12
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станок печатный???????
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08.07.2020 10:12 Ответить
плюс неросса в глаза и лапша на уши
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08.07.2020 10:16 Ответить
Цей чорт має на увазі ЗВР чи печатний станок?
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08.07.2020 10:12 Ответить
Друкарський верстат
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08.07.2020 11:29 Ответить
програмное высказывание - "три источника и три составных части покрытия бюджета". покроют как шмыгаль с братом овцу!
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08.07.2020 10:12 Ответить
Если про налоги, я не дам
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08.07.2020 10:13 Ответить
Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1823
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08.07.2020 10:19 Ответить
А у нас есть выбор? Платить или не платить? Все равно сдерут. Пример: просрочили плату за землю из-за карантина. И что вы думаете, содрали пеню за просрочку платежа. С этого "титаника" хер соскочишь.
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08.07.2020 10:38 Ответить
всі, хто голосував за шмарклю - повинні платтити в тричі більше податків))
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08.07.2020 11:53 Ответить
Та ясен хрен напечатаем!!!
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08.07.2020 10:13 Ответить
ааа! ну так сразу бы так и сказали! а то мы-то волнуемся - дефицит бюджета, падение ввп, спад промпроизводства, а оказывается нефиг волноваться, все ж в порядке! есть источники покрытия у них! они уже тыщу раз так делали, уууспокойтесь все!
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08.07.2020 10:13 Ответить
Да, как выперли Смолия, так теперь уже есть. При чем бездонные источники...
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08.07.2020 10:14 Ответить
Ага. Точно.
Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2575
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08.07.2020 10:15 Ответить
вот и первый источник!
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08.07.2020 10:17 Ответить
Абинепорох.
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08.07.2020 10:21 Ответить
Эпоха нищеты закончилась, а значит у людей появились деньги, чтобы теперь платить за пай...
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08.07.2020 10:31 Ответить
Закон подразумевает налог на землю,в независимости наличия дохода с земли.
Любителям Порошенко хочу напомнить о налоге с "спящих" ФОПов,который придумали при Порошенко,когда надо было платить в среднем 200 гривен каждый месяц,даже если нет дохода.
Так что власть Зе и Порошенко соревнуются между собой по созданию ублюдских и антинародных законов.
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08.07.2020 16:17 Ответить
Ну так в чем Же Дело , - Дерзайте есть Альфа , а затем Омега.
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08.07.2020 10:16 Ответить
Неужели тумбочка Овоща?
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08.07.2020 10:16 Ответить
гуляй верстат, балдєй шміхаль
Де ж вас таких "фахових" понабирали? Хоча про що це я: країною керує йурист-писюаніст, економікою - недолуге створіння ахметовского розливу
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08.07.2020 10:16 Ответить
"если в бюджете нет денег - их просто нужно напечать."
из цитат великого экономиста-реформатора шмыгаля.
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08.07.2020 10:17 Ответить
Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2742
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08.07.2020 10:17 Ответить
Не все поймут столь тонкий юмор, поэтому расшифрую. Ты где деньги берешь? - В тумбочке. - А откуда они там? - Жена кладет. - А у нее откуда? - Я даю. - Ну а ты-то где их берешь?-В тумбочке.
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08.07.2020 10:24 Ответить
Станок? У меня тоже ксерокс есть, но что-то это меня не радует...
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08.07.2020 10:18 Ответить
Не радует, бо тебя посудют, а их нет
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08.07.2020 10:19 Ответить
Знаем мі ваш источник. Печатный станок называется
Дефіцит держбюджету не є проблемою, у Кабміну є джерела його покриття, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3510
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08.07.2020 10:18 Ответить
И сразу вспомнился рост экономики на 40% от премьера самоката...
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08.07.2020 10:19 Ответить
со своего кармана покроет
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08.07.2020 10:20 Ответить
Так, так, покрий бюджет простинею.
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08.07.2020 10:21 Ответить
Какой у Зели положительный премьер! Инфляция для него не проблема, дефицит бюджета не проблема, безработица - не проблема, падение ВВП - не проблема, война - не проблема, вирус - не проблема, и тд. Единственная проблема, которая его достаёт - это непоставка воды в Крым его дружку Путину.
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08.07.2020 10:21 Ответить
Та ми знаємо. Ось один з них
В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай
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08.07.2020 10:21 Ответить
Той дефіцит, який запланували на весь рік, «виконали» за півріччя???
Які молодці...
Рекордсмени...
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08.07.2020 10:24 Ответить
Не панікуйте - попереду ще одне півріччя. Множити на два умієте?
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08.07.2020 10:33 Ответить
Може статись, що не на два...
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08.07.2020 10:57 Ответить
Без проблем. Покроем матом.
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08.07.2020 10:27 Ответить
"дефицит бюджета, который составляет около 300 миллиардов гривен, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой".. .люди с такой искривленной и недоразвитой психологией стоят у руля нашего государства... це черговий зелений зашквар чи жах? Послухай дурника, в нього все прекрасно...
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08.07.2020 10:32 Ответить
дефіцит бюджету України - це не проблема кабміну, це преблема українців. так ясніше?
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08.07.2020 10:32 Ответить
Що ви всі:"друкарський станок, друкарський станок..." Є ще один шлях, шлях Януковича - поїхати і позичити грошей у *****. Як варіант для нелоха.
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08.07.2020 10:33 Ответить
Навіть те запозичення вже не врятує. Гарні хлопчики і дівчатка ухайдохали все.
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08.07.2020 10:42 Ответить
ху йло уже крепко подумает... бандюковичу дал... посчитали взяткой и отдавать никто не собирается.
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08.07.2020 10:43 Ответить
Все источники в кубышках воров-попередников!
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08.07.2020 10:38 Ответить
евріка! посадять Пороха і всі зебенські нарешті як заживуть!
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08.07.2020 11:13 Ответить
Саме головне джерело - печатний станок і НАБУ. Дадуть всім, ще навіть і на складах "НЗ" накопичать гривнів для продажі. Ви ж цього бажали? І кінець бідності пройде, бо всі будуть мільйонерами. Ви ж цього бажали? Правда не сказали, як це буде. Будуть бідні мільйонери, але зі "слугами".
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08.07.2020 10:41 Ответить
Действительно - без проблем, грабануть население каким-нибудь скрытым налогом, снижением курса гривны, повышением тарифов, да вариантов множество.
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08.07.2020 10:44 Ответить
Нічого собі, не є проблема.
Для всіх нормальних держав дефіцит бюджету це головний біль, а тут просто не проблема.
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08.07.2020 10:47 Ответить
"Дыра в бюджете это не так и плохо, это даже хорошо". Гений-обещатель Шмыгаль.
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08.07.2020 10:51 Ответить
а озвучить где найдут деньги на покрытие дыры слабо?!
дегенераты
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08.07.2020 11:00 Ответить
Подумаешь, напечатаем, ёпты... Зебилы только так и могут
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08.07.2020 11:07 Ответить
Шмыгаль: Владимир Александрович, у нас серьезная проблема! В бюджете не хватает около трехсот миллиардов гривен или 7,5% ВВП страны, что делать?
Зеленский: Так напечатайте их. Я видел а нацбанке станок, шо печатает деньги.
Шмыгаль: Владимир Александрович, к нам и без этого уже стучится в двери девальвация!
Зеленский, закуривая айкос: А кто это такая Дельвальвация? Рабочая баба? Пусть заходит....
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08.07.2020 11:15 Ответить
Если советский начальник говорит что всё прекрасно, нужно готовиться к самому худшему.
Народная примета.
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08.07.2020 11:17 Ответить
Дефіцит державного бюджету 300 млрд.гривень - не проблема,500 тисяч нових робочих місць він вже напевно також створив,корупція поборена,план надходжень бюджету виконується,а Аваков самий потужний міністр.
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08.07.2020 11:22 Ответить
Смолія вигнали,можна врубати станок.Парад уродів
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08.07.2020 11:57 Ответить
а какой источник не сеазал! как девушка ведет себя-интригу оставляет. Премьер- загадка
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08.07.2020 12:01 Ответить
Голый - мерзкий, но трусоватый тип неизвестной национальности, бывший гопник, а теперь прихвостень и подлиза. На жизнь зарабатывает http://bik-axiom.wikidot.com/dice-game шпилерством , а изредка еще и игрой в наперстки. Известен по всему Средиземью, так как имеет непонятную тенденцию попадаться буквально на каждом углу. Впрочем, его никто не любит, хотя и терпят. Характер скверный, не женат. По рассказам самого Голого, когда-то много лет назад он был коротышкой-хоботом по имени Шмыга.
Вопрос: Зачем вообще Шмыгу слушать?
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08.07.2020 13:18 Ответить
Знаем мы ваши "источники покрытия"... Просто дальше по вашим планам будет пи#дец стране ...
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08.07.2020 13:32 Ответить
Боже! И кто его принял в подотдел "очистки бюджета".
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08.07.2020 15:08 Ответить
 
 