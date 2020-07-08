Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль

Вопрос покрытия дефицита государственного бюджета текущего года, который составляет около 300 миллиардов гривен, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой для Кабинета Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Бюджет утвержден с дефицитом 7,5%. Это значительно меньший дефицит, чем во многих европейских странах. Если брать страны Европы, то дефицит бюджета в этом году колеблется на уровне 10-14%... Этот дефицит согласован с МВФ во время переговоров об очередной программе stand-by, которая сегодня уже открылась и работает. Этот дефицит согласован с нашими партнерами. Мы понимаем источники его покрытия и понимаем, как будем завершать этот год", - сказал глава правительства.

"Это экономический показатель, который сегодня не составляет значительной или не составляет вообще проблемы с точки зрения его покрытия и выполнения бюджета этого года", - объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что в мае и июне был выполнен план по доходной части государственного бюджета, причем как по налогам, так и по таможенным поступлениям. Кроме того, Украина продолжает выполнять все обязательства относительно погашения и обслуживания госдолга.

Также глава правительства отметил, что консолидированный госдолг на сегодня составляет 80 миллиардов долларов, что является "абсолютно адекватной цифрой для ВВП Украины" в сравнении с другими странами.

"Ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни внутренние эксперты не усматривают сегодня угрозу или риск в дефиците бюджета и в сумме консолидированного суверенного долга Украины", - подытожил Шмыгаль.

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