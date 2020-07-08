Дефицит госбюджета не является проблемой, у Кабмина есть источники его покрытия, - Шмыгаль
Вопрос покрытия дефицита государственного бюджета текущего года, который составляет около 300 миллиардов гривен, или 7,5% валового внутреннего продукта, не является существенной проблемой для Кабинета Министров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Бюджет утвержден с дефицитом 7,5%. Это значительно меньший дефицит, чем во многих европейских странах. Если брать страны Европы, то дефицит бюджета в этом году колеблется на уровне 10-14%... Этот дефицит согласован с МВФ во время переговоров об очередной программе stand-by, которая сегодня уже открылась и работает. Этот дефицит согласован с нашими партнерами. Мы понимаем источники его покрытия и понимаем, как будем завершать этот год", - сказал глава правительства.
"Это экономический показатель, который сегодня не составляет значительной или не составляет вообще проблемы с точки зрения его покрытия и выполнения бюджета этого года", - объяснил Шмыгаль.
Премьер-министр напомнил, что в мае и июне был выполнен план по доходной части государственного бюджета, причем как по налогам, так и по таможенным поступлениям. Кроме того, Украина продолжает выполнять все обязательства относительно погашения и обслуживания госдолга.
Также глава правительства отметил, что консолидированный госдолг на сегодня составляет 80 миллиардов долларов, что является "абсолютно адекватной цифрой для ВВП Украины" в сравнении с другими странами.
"Ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни внутренние эксперты не усматривают сегодня угрозу или риск в дефиците бюджета и в сумме консолидированного суверенного долга Украины", - подытожил Шмыгаль.
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Любителям Порошенко хочу напомнить о налоге с "спящих" ФОПов,который придумали при Порошенко,когда надо было платить в среднем 200 гривен каждый месяц,даже если нет дохода.
Так что власть Зе и Порошенко соревнуются между собой по созданию ублюдских и антинародных законов.
Де ж вас таких "фахових" понабирали? Хоча про що це я: країною керує йурист-писюаніст, економікою - недолуге створіння ахметовского розливу
из цитат великого экономиста-реформатора шмыгаля.
В Раде зарегистрировали законопроект о введении налога на земельный пай
Які молодці...
Рекордсмени...
Для всіх нормальних держав дефіцит бюджету це головний біль, а тут просто не проблема.
дегенераты
Зеленский: Так напечатайте их. Я видел а нацбанке станок, шо печатает деньги.
Шмыгаль: Владимир Александрович, к нам и без этого уже стучится в двери девальвация!
Зеленский, закуривая айкос: А кто это такая Дельвальвация? Рабочая баба? Пусть заходит....
Народная примета.
Вопрос: Зачем вообще Шмыгу слушать?