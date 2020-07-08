Зеленский прибыл с рабочим визитом на Луганщину, где бушуют масштабные лесные пожары

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

По данным ведомства, глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад главы Луганской областной государственной администрации (ОГА) и представителей Госслужбы по ЧС о ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.