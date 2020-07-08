Зеленский прибыл с рабочим визитом на Луганщину, где бушуют масштабные лесные пожары
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
По данным ведомства, глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад главы Луганской областной государственной администрации (ОГА) и представителей Госслужбы по ЧС о ликвидации чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
В результате пожаров погибло 5 человек.
На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.
Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.
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А "Найвеличніший зелений "шкрек", поки вилетів з Києва, де почали збираться "порохоботи", вже тричі штани намочить міг встигнуть...
только землетрясения, паводка или чего-то покрепче им не х.ватало Зеля, мы их простим, не надо так жестоко с ними, а? Не едь, они и так настрадались - хотели Путина, а получили взад девяностые.
...
або народ такий, або..... не вгодиш(= народ такий)
хоч би Ейнштейн був президентом, а у нас було би 100% іудеїв населення, при такій "економіці" як завжди - в світі якщо криза - то у нас п**(Лесь Подревлянський, цитата)
А якщо купують добре метал і агропродукцію, то у нас хоч Дід Панас президентом = економіка росте. ну, зростає якщо правильно висловлюватись.
І не парадокс ні разу, я тобі нагадаю дещо..... "бандити сидітимуть у тюрмах" - ось що й поховало Ющенка.
В мене книжка є, ну, буклет - вже тоді писало за корупцію, коли він був ще главарь НБУ. - майно та інше + корупція, "ясєн пєнь".
так що.... ну нема у нас такого як був піп(ну, головний) в Болгарії - міг їздити на лімузинах, але їздив на тролейбусах. от такого би президента, але тут треба диктатуру тоді.
Шуткую...
Коли попереднікив закриєш? Га!?
Быстро напялили вышиванки и к Мародеру за зарплатой😆😆😆
Встань с бутылки!
Губы вытри от шоколада с брынзой!
а впрочєм - кака разніца то, а?
-а у нас потоп был!
-а у нас вообще снег в пустыне выпал!
-**** вы ноете? у нас это говно живет!!!
жаль шо никто не подсчитал вероятность, ну, типо напр. "легче в лотерею выиграть, чем шоб в 10-ти поездках Зели, что-то случилось с принимающей стороной"