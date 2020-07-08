Минздрав готовит изменения в программу медгарантий. Они будут касаться и возраста пациентов, - Степанов
Минздрав готовит изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас мы начали подготовку изменений в программу медгарантий, которые считаем необходимыми для реформирования медицины. Они будут касаться и возраста пациентов. Это один из неурегулированных вопросов в законе о медгарантиях",- сказал он.
Кроме того, министр отметил, что ведется работа над улучшением горячей линии Минздрава.
"В последнее время мы видим большую нагрузку на горячую линию Минздрава. За июнь мы получили около 75 тыс. обращений на горячую линию. Сейчас мы ее усовершенствуем и расширяем количество людей, которые будут работать в колл-центре. Надеюсь, что в ближайшее время все поменяется",- сказал Степанов.
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хватит этим пенсионерам и ограбленного ими пенсионного фонда)))
Теперь эти упыри из клиники БАРИС нам тут набюджетничают...