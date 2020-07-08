Минздрав готовит изменения в программу медгарантий. Они будут касаться и возраста пациентов, - Степанов

Минздрав готовит изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы начали подготовку изменений в программу медгарантий, которые считаем необходимыми для реформирования медицины. Они будут касаться и возраста пациентов. Это один из неурегулированных вопросов в законе о медгарантиях",- сказал он.

Кроме того, министр отметил, что ведется работа над улучшением горячей линии Минздрава.

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"В последнее время мы видим большую нагрузку на горячую линию Минздрава. За июнь мы получили около 75 тыс. обращений на горячую линию. Сейчас мы ее усовершенствуем и расширяем количество людей, которые будут работать в колл-центре. Надеюсь, что в ближайшее время все поменяется",- сказал Степанов.