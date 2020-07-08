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Минздрав готовит изменения в программу медгарантий. Они будут касаться и возраста пациентов, - Степанов

Минздрав готовит изменения в программу медгарантий. Они будут касаться и возраста пациентов, - Степанов

Минздрав готовит изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы начали подготовку изменений в программу медгарантий, которые считаем необходимыми для реформирования медицины. Они будут касаться и возраста пациентов. Это один из неурегулированных вопросов в законе о медгарантиях",- сказал он.

Кроме того, министр отметил, что ведется работа над улучшением горячей линии Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав создал медицинский совет для реформирования системы здравоохранения, - Степанов

"В последнее время мы видим большую нагрузку на горячую линию Минздрава. За июнь мы получили около 75 тыс. обращений на горячую линию. Сейчас мы ее усовершенствуем и расширяем количество людей, которые будут работать в колл-центре. Надеюсь, что в ближайшее время все поменяется",- сказал Степанов.

медицина (2524) Минздрав (4901) реформы (3952) гарантия (154) Степанов Максим (2062)


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т.е после 60 уже не гарантируете?
хватит этим пенсионерам и ограбленного ими пенсионного фонда)))
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08.07.2020 10:27 Ответить
Попєрєднік вже хотів 65+ відправляти зразу на цвинтар. Це значно розгрузить медицину і пенсійний фонд.
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08.07.2020 10:30 Ответить
Не забудьте Третьякову позвать - она будет отсеивать низкокачественных пациентов.
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08.07.2020 10:30 Ответить
Это зелёная нечисть платит деньги из государственного бюджета врачам-паразитам за должности, а не за вылеченных пациентов.
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08.07.2020 10:43 Ответить
не будет у нас в ближайшем будущем качественной медицины! во первых: нет хороших специалистов! сейчас главное бумажка, а не знание, второе: оставшиеся специалисты выезжают за границу! те которые остались, либо уже пенсионеры, либо те которые купили диплом! и последнее, пока не изменят в конституции "бесплатная медицина", это будет гарантировать анархию в здравоохранении и посткриптум: самое влиятельное реалити которое влияет на все сферы деятельности и жизни в стране - несоблюдение, отсутствие контроля за выполнение законов и так дурацких!!!
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08.07.2020 11:17 Ответить
Качественная медицина не зависит от хороших специалистов. Если больницы не конкурируют за пациентов то хороший специалист не будет хорошо лечить, ему это не нужно.
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08.07.2020 11:36 Ответить
Эх, не успела Ульяна .....
Теперь эти упыри из клиники БАРИС нам тут набюджетничают...
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08.07.2020 11:22 Ответить
Еще тарифы на бесплатную медицину до конца не доработаны, а правительство уже нервничает - деньги куда-то бегают по Украине за пациентами.
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08.07.2020 12:04 Ответить
Хто не працює, той не лікується! - комуністичний принцип. Утримувати паразитів, таких як пенсіонери, сироти, хворі та інваліди, - занадто накладно для державного бюджету: слугам ні́чого вкрасти.
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08.07.2020 15:37 Ответить
 
 