Глава Луганской ОГА Гайдай просит признать пожар в области ЧС государственного уровня

Глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой о признании масштабных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Как сообщается на сайте Луганской обладминистрации, соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, по предварительным оценкам, выгорело около 5 тыс. га леса. Лесоохотничьи хозяйства смогут осуществить вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы.

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По словам директора департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александра Чалого, в среду проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки. К тушению пожара всего привлечено 231 единица техники и 744 личного состава ГСЧС, ВСУ и Национальной полиции. На месте трагедии работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г.Северодонецка и пгт Новоайдар по 7 человек.

"Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова, подготовлены два учреждения, в которых одновременно можно разместить 110 человек", - рассказал Гайдай.

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Кроме того, в результате пожара в селах Александровка и Смоляниново 1 тыс. абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения находится 1,291 тыс. абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также проводилась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.