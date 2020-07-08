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Конституционный Суд в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Конституционный Суд в четверг рассмотрит дело о конституционности назначения Сытника директором НАБУ

Большая палата Конституционного Суда начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины о соответствии Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщается на сайте КС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заседание начнется в 10:00 9 июля.

Авторы представления заявляют, что Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 статьи 6, ч. 2 статьи 8, ч. 2 статьи 19, п.31 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

Как сообщалось, конституционное представление было передано нардепами в КС 20 мая 2020 года. Дело будет слушаться в форме письменного производства.

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Автор: 

КС (2248) Сытник (958)


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Топ комментарии
+5
ЗЕбилы совсем берега попутали
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08.07.2020 10:46
+2
Беня уже и в КС добрался.
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08.07.2020 10:44
+1
Это новое 25-ое дело против Порошенко или входит в 24 старых?
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08.07.2020 10:50
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Беня уже и в КС добрался.
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08.07.2020 10:44 Ответить
ЗЕбилы совсем берега попутали
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08.07.2020 10:46 Ответить
Будит еще Один , - Исполняющий обязанностями .
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08.07.2020 10:50 Ответить
Это новое 25-ое дело против Порошенко или входит в 24 старых?
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08.07.2020 10:50 Ответить
Это завтра, а сегодня продовження розгляду справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
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08.07.2020 10:53 Ответить
И за єтот идиотизм мы платим зарплату судьям, ГБР, бенедиктовой и депутатам...
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08.07.2020 11:00 Ответить
Пора Коломойскому заменить Сытника на Розенблата. Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ / "Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА
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08.07.2020 11:24 Ответить
зе-цирк развлекает овец, на их же бабло, а они все хавают.
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08.07.2020 12:54 Ответить
А нельзя ли огласить список этих "юридически подкованых" депутатов? А впрочем, какая разница. Осенью 2010 года КС "лёг" под Януковича, летом 2019 года - под Зеленского, а теперь осталось "лечь"ещё и под депутатов.
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08.07.2020 13:45 Ответить
 
 