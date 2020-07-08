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Новости Коронавирус и карантин
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Есть предварительная договоренность о закупке "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Степанов

Есть предварительная договоренность о закупке

Министерство здравоохранения ведет переговоры с компаниями по поводу закупки противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Препарат "Ремдесивир" был сразу же включен в протокол лечения украинскими специалистами. Я считаю, что у нас хороший протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения - по показателям и проценту летальности, который самый низкий в Европе", - отметил министр.

По словам Степанова, ранее этот препарат не был доступен для продаж.

"Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этого лекарства. Предварительно есть договоренность о его закупке в количестве, рассчитанном на лечение 8 тыс. пациентов", - добавил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине пациенты болеют COVID-19 в среднем около трех недель, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1224) Минздрав (4901) лечение (922) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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снова сами не способны сделать..
а где же наши самые умные академики, доктора и прочие заслуженные?
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08.07.2020 10:50 Ответить
Только поздно, ВОЗ уже считает его бесполезным. Долго мы расчехлялись
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08.07.2020 10:51 Ответить
Дык бизнес у него такой - скупать разный непотриб.
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08.07.2020 11:05 Ответить
Лишь бы денег вбухать Никто ещё не знает его эффективность и побочные эффекты С таким же успехом и процентом выздоровевших можно и флюколдом ковид лечить
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08.07.2020 11:11 Ответить
Найдешевший препарат від ковіду-19 і інших інфекцій - це свіже повітря. Відчини вікно на свіже повітря - і з'єконом $1000-$2000 на лікування від ковіду-19! Відкрий собі, сусіду, і взагалі всім сусідам!

І якщо в 30 градусів тепла вони кажуть що їм, бовдурам, холодно - хай їдуть наросію!
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08.07.2020 11:19 Ответить
еще одна добавка к ранее закупленному и на,,,уй никому ничего не помогшему"плаквелину" ,,,
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08.07.2020 11:28 Ответить
В первую очередь испытать этот препарат на Степанове ,его семье и его министерстве,а потом уже проводить опыты над народом.,да ещё за бешенные деньги.
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08.07.2020 11:58 Ответить
Степашка.... Ты придурок определись сначала....
То ты гидроксихлорохин закупаешь для лечения..... Теперь Ремдесивир......
А пока ты придурок проведешь тендера и закупки - уже вакцину создадут!!!!
А судя по темпам дерибана фонда борьбы с ковид - денег на вакцину уже не хватит!!!!!
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08.07.2020 12:54 Ответить
 
 