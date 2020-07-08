Есть предварительная договоренность о закупке "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения ведет переговоры с компаниями по поводу закупки противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Препарат "Ремдесивир" был сразу же включен в протокол лечения украинскими специалистами. Я считаю, что у нас хороший протокол, и мы это можем увидеть по эффективности лечения - по показателям и проценту летальности, который самый низкий в Европе", - отметил министр.
По словам Степанова, ранее этот препарат не был доступен для продаж.
"Сейчас мы уже провели переговоры с компаниями, которые получили лицензию от этой американской компании, и рассчитываем на закупку этого лекарства. Предварительно есть договоренность о его закупке в количестве, рассчитанном на лечение 8 тыс. пациентов", - добавил глава Минздрава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а где же наши самые умные академики, доктора и прочие заслуженные?
І якщо в 30 градусів тепла вони кажуть що їм, бовдурам, холодно - хай їдуть наросію!
То ты гидроксихлорохин закупаешь для лечения..... Теперь Ремдесивир......
А пока ты придурок проведешь тендера и закупки - уже вакцину создадут!!!!
А судя по темпам дерибана фонда борьбы с ковид - денег на вакцину уже не хватит!!!!!