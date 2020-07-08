За сутки в ВСУ зафиксировано три новых случая COVID-19, всего болеет 161 человек, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки выявлены 3 новых случая острой респираторной болезни COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Работники ВС Украины находятся на лечении в учреждениях здравоохранения (Мукачевская ЦРБ, Косовская ЦРБ, Центральный госпиталь МВД). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении в соцсети

Всего в ВСУ болеет 161 человек. Выздоровели за время пандемии 393 человека, летальных случаев – 5.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 624 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека, всего - 50 414 случаев