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Компания "Яблуневий дар" опровергает информацию о наличии задолженности перед "Дельта Банком"

Компания

Компания "Яблуневий дар" отсутствует в списке должников ФГВФЛ, что является прямым подтверждением отсутствия каких-либо претензий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в пресс-релизе сообщает компания.

"Подчеркиваем, что ни компания "Яблуневий Дар", ни компания T.B. Fruit не имеет никаких долгов перед "Дельта Банком". Это подтверждается самим "Дельта Банком", который постоянно предоставляет доступ к списку должников банка", - говорится в сообщении.

Список должников размещен на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц и в нем компания "Яблуневий Дар" как должник банка отсутствует.

В компании отмечают, что отсутствие компании в списке должников на официальном сайте ФГВФЛ является прямым подтверждением отсутствия каких-либо претензий "Дельта Банка" к ООО "Яблуневий Дар".

Напомним, ранее союз вкладчиков АО "Дельта Банк" обратился с открытым письмом к бизнесмену Тарасу Барщовскому, основателю и владельцу группы компаний "Яблуневий дар" и "T.B. Fruit", в котором призывал вернуть задолженность перед банком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миллионеры из нового списка Forbes уходят от уплаты долгов, – глава ФГВФЛ

Автор: 

Фонд гарантирования вкладов (149) Дельта Банк (26) Барщовский Тарас (7)


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А чого справа про банкрутство є?Чи немає?
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08.07.2020 12:09 Ответить
Знаємо ми тих "вкладників"... це ж ті самі рейдери маніпулють людьми заради своїх інрересів. а інтереси про те, щоб віджати бізнес!!
Відчепіться вже від українських виробників!!! їм і так не легко
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08.07.2020 13:21 Ответить
 
 