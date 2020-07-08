Компания "Яблуневий дар" опровергает информацию о наличии задолженности перед "Дельта Банком"

Компания "Яблуневий дар" отсутствует в списке должников ФГВФЛ, что является прямым подтверждением отсутствия каких-либо претензий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в пресс-релизе сообщает компания.

"Подчеркиваем, что ни компания "Яблуневий Дар", ни компания T.B. Fruit не имеет никаких долгов перед "Дельта Банком". Это подтверждается самим "Дельта Банком", который постоянно предоставляет доступ к списку должников банка", - говорится в сообщении.

Список должников размещен на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц и в нем компания "Яблуневий Дар" как должник банка отсутствует.

В компании отмечают, что отсутствие компании в списке должников на официальном сайте ФГВФЛ является прямым подтверждением отсутствия каких-либо претензий "Дельта Банка" к ООО "Яблуневий Дар".

Напомним, ранее союз вкладчиков АО "Дельта Банк" обратился с открытым письмом к бизнесмену Тарасу Барщовскому, основателю и владельцу группы компаний "Яблуневий дар" и "T.B. Fruit", в котором призывал вернуть задолженность перед банком.

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