Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения лесных пожаров в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения", - отметил министр.

Аваков указал, что поставлена цель к концу дня полностью локализовать все очаги пожара.

Напомним, ранее глава Луганской ОГА Гайдай заявил, что из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно.

Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

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