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Новости Пожары в Украине
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Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения лесных пожаров в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения", - отметил министр.

Аваков указал, что поставлена цель к концу дня полностью локализовать все очаги пожара.

Напомним, ранее глава Луганской ОГА Гайдай заявил, что из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно.

Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Также читайте: Семьи, потерявшие жилье из-за пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс грн, - Зеленский

Автор: 

Аваков Арсен (3444) авиация (2834) Зеленский Владимир (20511) пожар (5961)


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Топ комментарии
+20
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков - Цензор.НЕТ 4773
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08.07.2020 11:29
+12
Согласен,только если сам гидрант лично будет учавствовать в тушении на самолёте,раз он принял решение ,так сказать чтоб проконтролировал и вместе с Аваковым заодно,ну и видосик для фейсбука запилит,думаю там безопасно летать
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08.07.2020 11:32
+6
т.е. еще с утра не гарантировали безопасность полета из за близости к линии разграничения, а после приказа главнокакбыкомандующего сквозняк изменил свое направление (или таки договорились с дырой?) кто возьмет на себя ответственность? авака-собака или...???
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08.07.2020 11:33
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Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков - Цензор.НЕТ 4773
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08.07.2020 11:29 Ответить
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08.07.2020 11:31 Ответить
тролль 90 левела
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08.07.2020 11:34 Ответить
Хай Пюрик подасть приклад - продасть свій автопарк і внесе гроші в фонд добровільних пожертвувань...
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08.07.2020 12:03 Ответить
Согласен,только если сам гидрант лично будет учавствовать в тушении на самолёте,раз он принял решение ,так сказать чтоб проконтролировал и вместе с Аваковым заодно,ну и видосик для фейсбука запилит,думаю там безопасно летать
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08.07.2020 11:32 Ответить
Предлагаю посадить гидранта в самолет и самого отправить на тушение пожаров. Раз может страной руководить то и летать научится. Самолет конечно жалко.
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08.07.2020 11:36 Ответить
т.е. еще с утра не гарантировали безопасность полета из за близости к линии разграничения, а после приказа главнокакбыкомандующего сквозняк изменил свое направление (или таки договорились с дырой?) кто возьмет на себя ответственность? авака-собака или...???
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08.07.2020 11:33 Ответить
Відповідальність покладуть на Порошенка, патріотів і ЗСУ. Як завжди.
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08.07.2020 11:57 Ответить
сепари ще вчора заявляли, що не гарантують безпеки для українських літаків, які готові були злетіти з аеродрому Северодонецька. Якщо ці потвори зіб'ють наш літак, бубочко готовий за це відповідати?
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08.07.2020 11:34 Ответить
Бубачка геть себе не шкодує.
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08.07.2020 11:34 Ответить
Решил самолетами потоп устроить?
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08.07.2020 11:36 Ответить
а в першому борту не хоче віслюк злітати особисто, щоб перевірити так сказати на свої очі..
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08.07.2020 11:38 Ответить
Бубачку на самальот і вперед, тушити пожежу, якщо тамжінашілюді не зіб"ють.
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08.07.2020 11:38 Ответить
а почему бы не использовать авиацию против ху-лозольдат?
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08.07.2020 11:39 Ответить
мінськими домовленостями заборонено.
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08.07.2020 11:44 Ответить
хитропопый авакян удачно отвёл свой зад))
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08.07.2020 11:40 Ответить
То есть отправляет людей на смерть,т к кацапы в них стрелять обещали?
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08.07.2020 11:41 Ответить
Путлер Сибирь потушил за 5 минут.Зел потушил бы за 45 секунд армейских...тип Рота падъём 45 секунд, форма 4
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08.07.2020 11:44 Ответить
А що воно ще може приймати рішення...зелене обисране непорозуміння..
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08.07.2020 11:47 Ответить
Это президент должен такие решения принимать?...
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08.07.2020 11:50 Ответить
превышение служебных полномочий - подсудное дело

Сабакин будешь свидетелем и исполнителем неправомочных приказов
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08.07.2020 12:54 Ответить
Летчикам сочувствую
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08.07.2020 11:52 Ответить
Очухались когда всё выгорело Боялись за самолёты Целые сутки упрашивали опущенцев Там до фронта 40 км Представляю что бы Европейцы сделали со срашкой если бы орки сбили наш самолёт тушащий пожары С таким решительным руководством не дай Бог пацаки пойдут на Мариуполь Наши сперва скулить будут пол-дня обзванивать всех Европейских лидеров и спрашивать разрешение на применение Джавелиннов
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08.07.2020 11:53 Ответить
Европейцы, как всегда, выразили бы глубочайшую озабоченность и заткнулись бы
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08.07.2020 14:04 Ответить
"З" за всіх у нас приймає рішення?
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08.07.2020 12:05 Ответить
Приймає...но не рішення..😃
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08.07.2020 12:23 Ответить
Эта говорящая голова может только озвучить то что ему вложили в голову...ни каких самостоятельных решений там нет и быть и не может..
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08.07.2020 12:24 Ответить
Зеленский принял решение об использовании авиации...

вы больше так не пугайте!
я уже думал, что Бубачка отдал приказ нанести ракетно-бомбовые удары по сепарам

решение о применение авиации при тушении пожаров Бубочка отдавал в качестве кого?
главного пожарника? министра внутренних дел ?
нет

налицо превышение полномочий президента
забросим в копилочку будущих дел по Зеленскому
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08.07.2020 12:35 Ответить
Бубочка..... Это не твое..... А главы МЧС!!!!! И правительства!!!!
Может ты еще и авиа рейсы будешь разрешать каждый в отдельности?!!!
Хотя судя по тому как во время карантина и "закрытых" аэропортов некоторые мотались на шоппинг за бугор - Ты это и делаешь!!! Диспетчер незаменимый ты наш!!!
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08.07.2020 12:49 Ответить
все что угодно, только не исполнение обязанностей Президента Украины !
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08.07.2020 12:59 Ответить
"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство. Президент сегодня принял решение об использовании авиации. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие у нас понимания со стороны оккупационных властей с той стороны линии разграничения"

Ну-ну...
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08.07.2020 13:22 Ответить
Клоун принял решение!!!!! Обосраться!!!! Вот это достижение!!!!

В Ростов, клоуны!
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08.07.2020 14:01 Ответить
Первые три слова заголовка звучат как плохая шутка 95 квартала
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08.07.2020 14:49 Ответить
Значит Мендель переговорила с кем надо в Лугандоне и успокоила Бубочку...
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01.10.2020 10:57 Ответить
 
 