У полиции есть 3 основные версии причин масштабного пожара на Луганщине, - Клименко
Среди основных причин возгорания леса на Луганщине - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.
Сейчас рассматриваются три основные версии возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - сообщил Клименко.
Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
В результате пожаров погибло 6 человек.
На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.
Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине.
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уже мать их пожары пошли - и до сих пор лесополосы не вспахали.
(а вот само...могло возникнуть по нескольким причинам - и засуха и молния и т.д), так же как и помогли - намеренно ( преднамеренно ) или случайно (спаливая например мусор или жаря шашлычок)
3 000 пенсии для многих пенсионеров это нормально (некоторые и того не получают)
и шашлычок был указан как пример безответственности и халатности из-за чего может возникнуть пожар в лесу ...типа по неосторожности...
- халатность лесников, если они там вообще есть...
- пистоватизм местных жителей. от леса к домам огонь как перекинулся? по грядке морковки, лука, по кустам смородины? или по годами не убраным сухим бурьянам?
в сухой траве недостатка там нет - в июле трава уже как сухая солома, загорается просто от солнечных зайчиков от битого стекла, даже от воды.
ничерта вы не знаете про те края.
говорил как-то с мамой, а у нее тоже лес в окно видать, живет на окраине.
- вот что такого должно в лесу произойти, что бы огонь на твой дом перекинулся? деревянный кстати.
- разве что ядерный взрыв...
птому как через ухоженные огороды и скошенные сенокосы огонь не передается. разве шо бензин...
2. Підпал ворога росії, чи їх сепарні.