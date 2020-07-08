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У полиции есть 3 основные версии причин масштабного пожара на Луганщине, - Клименко

У полиции есть 3 основные версии причин масштабного пожара на Луганщине, - Клименко

Среди основных причин возгорания леса на Луганщине - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.

Сейчас рассматриваются три основные версии возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена ​​только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - сообщил Клименко.

Читайте также: Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине, поставлена цель - к концу дня локализовать все очаги, - Аваков

Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине.

пожар (5961) Клименко Игорь (400) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+5
Должна быть толко одна версия - умышленный поджег. Погода по всей Украине одинаковая, на юге еще жарче, но такого пожара нет.
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08.07.2020 11:36
+2
кацапи в пустелю Донбас перетворюють-лише одна версия.
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08.07.2020 11:39
+2
позавчора при обстрілі з важких 120 мінометів в районі Новотошківського теж загорівся ліс, тому найбільш вірогідна версія - умисний підпал. Це - лугандони, різновид ********
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08.07.2020 11:43
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Должна быть толко одна версия - умышленный поджег. Погода по всей Украине одинаковая, на юге еще жарче, но такого пожара нет.
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08.07.2020 11:36 Ответить
на юге Украина вчера была зафиксирована температура 47 градусов. Средняя температура там последнюю неделю - 40-45. При такой температуре трава как порох, загорается от солнечных зайчиков от росы, от стеклышек (чаще всего), от смолы. Спасение - ПРОФИЛАКТИКА, для чего должны пропахивать периметр вокруг лесополос. А в этом году пахать забили.
уже мать их пожары пошли - и до сих пор лесополосы не вспахали.
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08.07.2020 12:04 Ответить
Это будет зависеть от того, выявят ли несколько одновременных очагов возгорания. или нет..., если да.. то не просто поджог, а диверсия. Если наложить это на попытку диверсии там же на хим предприятии, то вырисовывается некая картина.. Есть чем заняться СБУ.
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08.07.2020 11:36 Ответить
кацапи в пустелю Донбас перетворюють-лише одна версия.
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08.07.2020 11:39 Ответить
глупости, там пожары каждое лето. А сейчас тем более - жара за 40.
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08.07.2020 12:05 Ответить
то есть, вариант с непотушенным айкосом и сухой корабельной сосной даже не рассматривался?
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08.07.2020 11:40 Ответить
позавчора при обстрілі з важких 120 мінометів в районі Новотошківського теж загорівся ліс, тому найбільш вірогідна версія - умисний підпал. Це - лугандони, різновид ********
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08.07.2020 11:43 Ответить
вони і раніше (ще з 2014) запускали пожежу в наш бік...
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08.07.2020 11:45 Ответить
вони це роблять постійно. В цьому році трасерами підпалювали траву біля Водяного та Павлополя, на Світлодарці і в інших місцях. ******* звичайні, їх треба просто знищувати, як паразитів
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09.07.2020 09:48 Ответить
даже две - само и помогли...
(а вот само...могло возникнуть по нескольким причинам - и засуха и молния и т.д), так же как и помогли - намеренно ( преднамеренно ) или случайно (спаливая например мусор или жаря шашлычок)
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08.07.2020 11:44 Ответить
какой еще шашлычок. в тех краях работы нет, мужики свалили на заработки - одни старики живут на 3 тысячи, какой еще шашлычок?
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08.07.2020 12:05 Ответить
не жалобьте...
3 000 пенсии для многих пенсионеров это нормально (некоторые и того не получают)
и шашлычок был указан как пример безответственности и халатности из-за чего может возникнуть пожар в лесу ...типа по неосторожности...
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08.07.2020 12:47 Ответить
На мою думку диверсія чистої води!!! Ворогів там наших хоч греблю гати. Не вбити так спалити.(((
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08.07.2020 11:55 Ответить
луганстчина это там где я думаю?
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08.07.2020 11:59 Ответить
у меня еще две версии:
- халатность лесников, если они там вообще есть...
- пистоватизм местных жителей. от леса к домам огонь как перекинулся? по грядке морковки, лука, по кустам смородины? или по годами не убраным сухим бурьянам?
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08.07.2020 12:05 Ответить
у местных там такой "пистоватизм", что если где-то дымок начинается виднеться - все село бежит тушить, потому что знают - загорится один - сгорит все село.
в сухой траве недостатка там нет - в июле трава уже как сухая солома, загорается просто от солнечных зайчиков от битого стекла, даже от воды.
ничерта вы не знаете про те края.
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08.07.2020 12:07 Ответить
я сам с полесья. в лесу там что-нибудь горит постоянно.
говорил как-то с мамой, а у нее тоже лес в окно видать, живет на окраине.
- вот что такого должно в лесу произойти, что бы огонь на твой дом перекинулся? деревянный кстати.
- разве что ядерный взрыв...
птому как через ухоженные огороды и скошенные сенокосы огонь не передается. разве шо бензин...
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08.07.2020 12:16 Ответить
Має бути тільки дві версії: 1.Некомпетентна влада, що може привести до знищення всіх лісних запасів в Україні;
2. Підпал ворога росії, чи їх сепарні.
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08.07.2020 12:07 Ответить
 
 