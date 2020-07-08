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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран отказался от переговоров о компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета МАУ, - Енин

Иран отказался от переговоров о компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета МАУ, - Енин

Иранская сторона не идет на переговоры с Украиной о выплате компенсаций.

Об этом в интервью ВВС заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Евгения Енина, Иран сегодня не идет на переговоры с Украиной для решения вопросов компенсации. Хотя Тегеран ранее заявлял, что готов выплатить компенсацию семьям погибших. В СМИ звучала информация, что Тегеран готов начать коммуникацию, МИД Украины сразу отправил ноту с предложением начать эти переговоры, а в ответ приходил отказ.

"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля. - Ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - заявил Енин.

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Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсаций.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - говорит он.

По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

"Мы над ней (над политической волей. - Ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - резюмировал Енин.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.

Автор: 

Иран (1809) компенсации (481) самолет (3605) МАУ (330) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+9
Зелена дипломатія рулить!
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08.07.2020 11:56
+9
Доигрался Иран! Щас 95й квартал как выступит на междуножной сцене! Мало не покажется!
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08.07.2020 12:10
+8
Ага, только сама с самого начала выставляет себя брехуном и клоуном.
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08.07.2020 11:57
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Иран, как уважающая себя страна, не ведет переговоров с клоунами и брехунами....
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08.07.2020 11:56 Ответить
Ага, только сама с самого начала выставляет себя брехуном и клоуном.
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08.07.2020 11:57 Ответить
І що? Україна введе санкції? Чи українська влада буде апелювати до «партнерів», котрим насрала кожному в тарілку.
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08.07.2020 12:00 Ответить
Доигрался Иран! Щас 95й квартал как выступит на междуножной сцене! Мало не покажется!
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08.07.2020 12:10 Ответить
Зеленський має прийняти рішення і розпочати міжнародне судове переслідування Ірану за збитий лайнер. Якщо після всього що Україна робить для Ірану, вони не хочуть нормально сплатити компенсації та вибачитись, тоді Іран втратить Україну як партнера і всі проекти з Іраном будуть заморожені назавжди! Тим більше що США підтримають це рішення України!
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08.07.2020 12:58 Ответить
Ты бы почитал для начала, что из себя Иран представляет. Это настоящий Мордор, ничем не лучше государств-террористов типа Палестины и РФ. "Уважающая себя страна" блин..
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08.07.2020 12:19 Ответить
Зелена дипломатія рулить!
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08.07.2020 11:56 Ответить
Зеленський просто дуже зайнятий.
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08.07.2020 12:03 Ответить
вони весь час зедрисні тільки факи тицькають, а про підсрачники забувають
дайте ж вже їм підсрачників, перси!
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08.07.2020 11:57 Ответить
Переводя с дипломатического на человеческий - посылают клоунов нах...
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08.07.2020 11:59 Ответить
Если бы только клоунов ато всех нас....
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08.07.2020 13:55 Ответить
Народ не заслуживает большего уважения чем его рулевые
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09.07.2020 01:04 Ответить
Говорили-балакали, сіли і заплакали.
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08.07.2020 12:04 Ответить
И это уровень !! Найвелычнишого ..дера
свиту😁😁😁(зе)
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08.07.2020 12:10 Ответить
Войну объявить да и все.
Понятно что к нам не долетят ракеты Ирана, но если долетят, то мы Воронеж не прикрываем своим ППО. Ой, украли, то есть изъяли клитрстроны....
Ну тогда войну не объявим, просто попросим шоб в следующий раз не сбивали самолет, а сперва проконсультировались у производителя ракетных систем(Рашки), - стрелять ли, или намаз делать ли.

Офонарели твари. сперва типо арестовали всех, потом - не арестовали, потом - торговались, теперь во Францию "ящики" отправляют, и вот - тупо наших дурачков послали на Путина.
Это зашквар. Это..... ну не знаю кого и когда еще так опускали в истории. Насмехаются тупо твари(я не за Аллаза и Байраха, просто если накосячил, то надо отвечать, а не чалмой трясти)
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08.07.2020 12:11 Ответить
Бабуины торгуются, в надежде что старушка Европа станет на их сторону, типа чел ошибка, а не вина руководства армии, я считаю приказ отдал высокопоставленный генерал, поэтому бздят бабуины...
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08.07.2020 12:16 Ответить
что и следовало ожидать. В международный суд нужно подавать. Пусть нефтью расплачиваются, у них дофига, и девать некуда. А мы в хранилища закачаем. И пусть поставляют нам нефть бесплатно, пока не выплатят.
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08.07.2020 12:16 Ответить
в Украине есть совсем не бедная иранская диаспора (в Харькове точно есть.. знаю)..
просто конфисковать в бюджет весь их бизнес, и из бюджета выплатить семьям потерпевших достойное вознаграждение за счет средств иранской диаспоры.. а чуркобесы из Ирана идут нахер!
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08.07.2020 12:19 Ответить
Зеля пожар тушит - ему некогда такими мелочами заниматься
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08.07.2020 12:19 Ответить
Шо скажет гениальнейший клоун и паяц, сбежавший от супруги тушить пожар? Будет интересно послушать величайшего лидера современности.
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08.07.2020 12:19 Ответить
Щоб примусити Іран до компенсацій, потрібні зусилля дипломатів і юристів з залученням міжнародних організацій, потрібно організовувати санкції, шукати партнерів, так щоб заплатити для Ірану було самою дешевою опцію.

Але на жаль це явно не рівень того недорозуміння, що зараз є владою.
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08.07.2020 12:20 Ответить
Тогда Украина должна объявить это терактом со стороны Ирана со всеми вытекающими последствиями , и выносить это в ООН, международный суд и т.д.
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08.07.2020 12:21 Ответить
Вобщето компенсации выплачивает страховая компания
А уже потом страховщик предъявляет требования к ответчику
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08.07.2020 12:22 Ответить
Короче, вопрос в сумме.
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08.07.2020 13:23 Ответить
А кто будет платить клоунам??? Лохи! А Иран - серьезная страна.
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08.07.2020 14:01 Ответить
сийчас разгневанный бубочка как постучит по пианине!
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08.07.2020 14:52 Ответить
молодцы наш МИД, всё верно делают.
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08.07.2020 14:53 Ответить
Иран понимает только язык санкций
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08.07.2020 20:08 Ответить
Больше санкций чем на него уже наложили не бывает
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09.07.2020 01:07 Ответить
бывает, на нем сейчас не много санкций, раньше было больше
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09.07.2020 01:31 Ответить
 
 