Иран отказался от переговоров о компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета МАУ, - Енин
Иранская сторона не идет на переговоры с Украиной о выплате компенсаций.
Об этом в интервью ВВС заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
По словам Евгения Енина, Иран сегодня не идет на переговоры с Украиной для решения вопросов компенсации. Хотя Тегеран ранее заявлял, что готов выплатить компенсацию семьям погибших. В СМИ звучала информация, что Тегеран готов начать коммуникацию, МИД Украины сразу отправил ноту с предложением начать эти переговоры, а в ответ приходил отказ.
"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля. - Ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - заявил Енин.
Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсаций.
"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - говорит он.
По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.
"Мы над ней (над политической волей. - Ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - резюмировал Енин.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.
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дайте ж вже їм підсрачників, перси!
свиту😁😁😁(зе)
Понятно что к нам не долетят ракеты Ирана, но если долетят, то мы Воронеж не прикрываем своим ППО. Ой, украли, то есть изъяли клитрстроны....
Ну тогда войну не объявим, просто попросим шоб в следующий раз не сбивали самолет, а сперва проконсультировались у производителя ракетных систем(Рашки), - стрелять ли, или намаз делать ли.
Офонарели твари. сперва типо арестовали всех, потом - не арестовали, потом - торговались, теперь во Францию "ящики" отправляют, и вот - тупо наших дурачков послали на Путина.
Это зашквар. Это..... ну не знаю кого и когда еще так опускали в истории. Насмехаются тупо твари(я не за Аллаза и Байраха, просто если накосячил, то надо отвечать, а не чалмой трясти)
просто конфисковать в бюджет весь их бизнес, и из бюджета выплатить семьям потерпевших достойное вознаграждение за счет средств иранской диаспоры.. а чуркобесы из Ирана идут нахер!
Але на жаль це явно не рівень того недорозуміння, що зараз є владою.
А уже потом страховщик предъявляет требования к ответчику