Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко
Нынешняя власть организовала "зеленую волну" для российской пятой колонны и ночью принимает преступные решения, чтобы ограничить участие украинской оппозиции в местных выборах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко у стен Печерского райсуда.
"Спасибо, что в третий раз десяток тысяч людей приходит под Печерский суд, чтобы сказать решительное "нет" политическим репрессиям. Чтобы сказать решительное "нет" зеленой власти - неопытных, мстительных, мелких людей - которая организовала светофорную "зеленую волну" российской пятой колонне внутри Украины. Власть, которая борется не с Россией, не с оккупантом, а с украинскими волонтерами, добровольцами - с Софией Федыной, Марусей Звиробий, возбуждает уголовное дело против Владимира Вятровича, борется с нашими генералами - "киборгами" вроде Марченко", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент отметил, что власть посвящает все свое время, чтобы упечь украинскую оппозицию за решетку.
"Мы хотим напомнить в 2013 году один такой был. Мы все очень хорошо помним, как он закончил. Ворота на Ростов и билет в Ростов наготове", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко сообщил, что накануне ночью Печерский суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца.
"Сегодня ночью, потому что все мелкие дела они делают ночью, Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать - это преступление, под давлением такие вещи делать - это преступление, и давить - это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн для этих преступников с ГБР из средств налогоплательщиков. Сделать для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября", - объяснил пятый президент.
"Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Они очень хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинские интересы в мире. Мы не собираемся выполнять преступные приказы преступной власти. Ведь мы единственная украинская оппозиция. Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя", - подытожил Порошенко.
Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.
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зеленые тож на эту тему молчат
почитай внимательно мой комент , я не пишу че порох взяточник , а пишу что эту тему он замалчивает ( чеж при нем никого из коррупционеров не посадили )
а за воров даже такой прохобот как ты молчит - да воры у нас неприкасаемы
зеленые успешно продолжают петины начинания
Но ведь эти зелёные дураки настолько бестолковы, что сами создают условия для шоу Порошенко.
Оставили бы его в покое, вообще забыли про него и у него не было бы поводов устраивать эти шоу.
Про Юлю согласна.
Хотя, отчасти согласна, ещё Бендукидзе говорил:"Если вы начнете заниматься поиском виноватых в прошлом (если речь не идет о совершенно чудовищных фактах), вы не найдете их в настоящем. Это больно, это несправедливо, но это факт... Нужно просто назначить дату, с которой начинается новый отсчет."
Поэтому надо не открывать десятки уголовных дел со скорость взбесившегося принтера, которые потом рассыплются в суде, а заняться, например коррупционной составляющей его деятельности. Предполагаю, что работы там непочатый край.
Вывод - то ли и не было никакой коррупции, то ли эти новые лица настолько бездарны и непрофессиональны, что не способны ничего найти.
але петю давить жаба і він строїть з себе політіческого
а 2га сходинка у списку форбс чогось варта..
за 2-3 лярда можна і попрацювати