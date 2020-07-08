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Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко

Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко

Нынешняя власть организовала "зеленую волну" для российской пятой колонны и ночью принимает преступные решения, чтобы ограничить участие украинской оппозиции в местных выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко у стен Печерского райсуда.

"Спасибо, что в третий раз десяток тысяч людей приходит под Печерский суд, чтобы сказать решительное "нет" политическим репрессиям. Чтобы сказать решительное "нет" зеленой власти - неопытных, мстительных, мелких людей - которая организовала светофорную "зеленую волну" российской пятой колонне внутри Украины. Власть, которая борется не с Россией, не с оккупантом, а с украинскими волонтерами, добровольцами - с Софией Федыной, Марусей Звиробий, возбуждает уголовное дело против Владимира Вятровича, борется с нашими генералами - "киборгами" вроде Марченко", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил, что власть посвящает все свое время, чтобы упечь украинскую оппозицию за решетку.

"Мы хотим напомнить в 2013 году один такой был. Мы все очень хорошо помним, как он закончил. Ворота на Ростов и билет в Ростов наготове", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко сообщил, что накануне ночью Печерский суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца.

Также читайте: Реваншисты атакуют украинский язык через КС. Во главе атаки - ОПЗЖ. Им помогают - отдельные "Слуги народа", - Порошенко

"Сегодня ночью, потому что все мелкие дела они делают ночью, Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать - это преступление, под давлением такие вещи делать - это преступление, и давить - это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн для этих преступников с ГБР из средств налогоплательщиков. Сделать для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября", - объяснил пятый президент.

"Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Они очень хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинские интересы в мире. Мы не собираемся выполнять преступные приказы преступной власти. Ведь мы единственная украинская оппозиция. Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. 

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Досить терору": под Печерским судом Киева проходит акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

местные выборы (2752) Порошенко Петр (19607) суд (25112) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+24
Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 934
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08.07.2020 12:17
+24
Зєбіли програють по всім фронтам. Свідчення цьому їх рейтинг.
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08.07.2020 12:17
+24
Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5069
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08.07.2020 12:17
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почему порох ни слова не говорит об коррупции и ворах в роки его правлиння ?
зеленые тож на эту тему молчат
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08.07.2020 13:40 Ответить
Если ты знаешь факты коорупции Пороха то беги к Венедиктовой она тебе орден точно даст! Может ещё и просто даст!
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08.07.2020 13:51 Ответить
ты по ходу не у нас живешь
почитай внимательно мой комент , я не пишу че порох взяточник , а пишу что эту тему он замалчивает ( чеж при нем никого из коррупционеров не посадили )
а за воров даже такой прохобот как ты молчит - да воры у нас неприкасаемы
зеленые успешно продолжают петины начинания
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08.07.2020 15:30 Ответить
Очередное Петино шоу. Вместо пустопорожней трескотни, подал бы в суд за политическое преследование. Заодно проверил бы на собственной шкуре судебную реформу, которой так гордился.)
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08.07.2020 13:42 Ответить
Мля меня тупость зебилья поражает. Что-бы подать в суд надо конкретно подать на что нибудь! Поэтому Порох и хочет получить свой приговор!
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08.07.2020 13:49 Ответить
Согласна, что Порошенко устраивает шоу, попутно дискредитируя зелёную власть.
Но ведь эти зелёные дураки настолько бестолковы, что сами создают условия для шоу Порошенко.
Оставили бы его в покое, вообще забыли про него и у него не было бы поводов устраивать эти шоу.
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08.07.2020 13:52 Ответить
Да как тут забудешь про Пороха если он по рейтингу на втором а может даже на 1 месте! Ты думаешь что Овощь Жукльку за газовый контракт посадил? Нет. Что-бы убрать конкурента!
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08.07.2020 13:55 Ответить
Но своими гениальными действиями эти зелёные дураки только увеличивают популярность и рейтинг Порошенко.
Про Юлю согласна.
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08.07.2020 14:09 Ответить
Ну, Порошенко, как раз из тех людей, которые всегда найдут повод.)
Хотя, отчасти согласна, ещё Бендукидзе говорил:"Если вы начнете заниматься поиском виноватых в прошлом (если речь не идет о совершенно чудовищных фактах), вы не найдете их в настоящем. Это больно, это несправедливо, но это факт... Нужно просто назначить дату, с которой начинается новый отсчет."
Поэтому надо не открывать десятки уголовных дел со скорость взбесившегося принтера, которые потом рассыплются в суде, а заняться, например коррупционной составляющей его деятельности. Предполагаю, что работы там непочатый край.
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08.07.2020 14:42 Ответить
Так год же эти зелёные дебилы усердно искали хоть что-то на Порошенко. Никакой коррупции не нашли, вот и приходится высасывать из пальца абсолютный трэш.
Вывод - то ли и не было никакой коррупции, то ли эти новые лица настолько бездарны и непрофессиональны, что не способны ничего найти.
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08.07.2020 15:51 Ответить
Если учесть,что ПАП за все время независимости Украины занимал достаточно высокие государственные должности и при этом строил собственный бизнес, то трудно поверить в то, что он не использовал собственное влияние и власть для личного обогащения. Особенно в такой коррумпированной стране, как наша. Да и реноме у него такое, что если не доказано обратное, то по умолчанию считается, что он коррупционер.)) Остановка за малым, доказать это.) А с этим уже напряг, во-первых, нужно время, потому что это долгая и кропотливая работа. А во-вторых, необходим и профессионализм, и опыт работы, и много еще чего. И выдвигать ему обвинения, только при 100% доказательствах, все остальное выглядит, как буффонада.
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08.07.2020 16:45 Ответить
"... то ли эти новые лица настолько бездарны и непрофессиональны..." - да умом не блещут.)) К сожалению.
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08.07.2020 16:58 Ответить
А Порошенко устраивает шоу потому что народ у нас шоу любит! Почему не пойти на встречу избирателям?
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08.07.2020 13:56 Ответить
зеля хоче продати петі його же справу,
але петю давить жаба і він строїть з себе політіческого
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08.07.2020 14:46 Ответить
да кому ты нужен со своими 14%.
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08.07.2020 15:01 Ответить
14% то так собі..,
а 2га сходинка у списку форбс чогось варта..
за 2-3 лярда можна і попрацювати
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08.07.2020 15:08 Ответить
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