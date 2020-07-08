Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко

Нынешняя власть организовала "зеленую волну" для российской пятой колонны и ночью принимает преступные решения, чтобы ограничить участие украинской оппозиции в местных выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко у стен Печерского райсуда.

"Спасибо, что в третий раз десяток тысяч людей приходит под Печерский суд, чтобы сказать решительное "нет" политическим репрессиям. Чтобы сказать решительное "нет" зеленой власти - неопытных, мстительных, мелких людей - которая организовала светофорную "зеленую волну" российской пятой колонне внутри Украины. Власть, которая борется не с Россией, не с оккупантом, а с украинскими волонтерами, добровольцами - с Софией Федыной, Марусей Звиробий, возбуждает уголовное дело против Владимира Вятровича, борется с нашими генералами - "киборгами" вроде Марченко", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил, что власть посвящает все свое время, чтобы упечь украинскую оппозицию за решетку.

"Мы хотим напомнить в 2013 году один такой был. Мы все очень хорошо помним, как он закончил. Ворота на Ростов и билет в Ростов наготове", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко сообщил, что накануне ночью Печерский суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца.

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"Сегодня ночью, потому что все мелкие дела они делают ночью, Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца, когда закон обязывает закончить дело, расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. Ночью такие вещи делать - это преступление, под давлением такие вещи делать - это преступление, и давить - это преступление. Для чего они это сделали? Чтобы потратить еще 15 млн для этих преступников с ГБР из средств налогоплательщиков. Сделать для того, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, которые должны состояться в конце октября", - объяснил пятый президент.

"Они хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить по Украине. Они очень хотели бы, чтобы Порошенко не имел возможности ездить и защищать украинские интересы в мире. Мы не собираемся выполнять преступные приказы преступной власти. Ведь мы единственная украинская оппозиция. Хочу заверить вас, кто-кто, а Порошенко точно не сдастся без боя", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.

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