За сутки в Киеве зафиксировали 114 новых случаев COVID-19, среди заболевших пять медиков, - Кличко

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Пятеро из них - медики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки - снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них - 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет. И три девочки - от 4 до 13 лет. И 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет, а также четверо мальчиков - от двух месяцев до 13 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 9 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20, в Днепровском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.