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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 114 новых случаев COVID-19, среди заболевших пять медиков, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировали 114 новых случаев COVID-19, среди заболевших пять медиков, - Кличко

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Пятеро из них - медики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки - снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них - 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет. И три девочки - от 4 до 13 лет. И 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет, а также четверо мальчиков - от двух месяцев до 13 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента.

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Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20, в Днепровском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.

За сутки в Киеве зафиксировали 114 новых случаев COVID-19, среди заболевших пять медиков, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25587) Кличко Виталий (4647) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Я бы реально хотел посм. как Боксу подают с.водки, и он чет подчеркнув, швыряет эти листки своей секретарше, а потом она быстро печатает то что мы читаем - типо возмущены и советуют всем надеть на штаны противогаз, а своей собачке вдуть намордник.
Это смешно У НАС, МЭР!!11 ЗАБОТИТСЯ (!!!) о городе(гОроде, а не об огороде)
Но уважаю - мову выучил, всего же за 45 лет то - это рекорд! Супер, Мужыг чо
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08.07.2020 12:26 Ответить
tZE inform - Специалистами медицинской группы, на территории всех областей Украины и г. Киева, проведены выборочные обследования клинических характеристик заболевших при первичном госпитализации по результатам положительного лабораторного теста на COVID-19. Всего проанализировано 893 случая. Повышенная (больше 37 градусов) температура, как основной симптом отмечался 49 человек 5,48% Полисимптомы без явного приоритета - 35 3.91% !!!

Вывод: Существует огромная , скрытая масса инфицированных COVID-19, которые не идентифицированы и не изолированы от окружающих. Без проведения полномасштабного тестирования населения Украины циклы реинфицирования будут повторяться постоянно. В первую очередь массовое тестирование следует провести с системе здравоохранения и ВСУ.
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08.07.2020 12:36 Ответить
Сообщения Клычко странным образом коррелируют с заявлениями Степанова и Ляшко. Все-таки методичка одна.
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08.07.2020 13:46 Ответить
Как говорил некто-"консенсус"&цугцванг,сколько надо, столько и будет и тестов,и летальных с сопутствующими,и без них...статистика дело точное,пипл хватает...
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08.07.2020 19:24 Ответить
 
 