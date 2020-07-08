За сутки в Киеве зафиксировали 114 новых случаев COVID-19, среди заболевших пять медиков, - Кличко
Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Пятеро из них - медики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки - снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них - 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет. И три девочки - от 4 до 13 лет. И 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет, а также четверо мальчиков - от двух месяцев до 13 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента.
Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20, в Днепровском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев", - отметил Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни.
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Это смешно У НАС, МЭР!!11 ЗАБОТИТСЯ (!!!) о городе(гОроде, а не об огороде)
Но уважаю - мову выучил, всего же за 45 лет то - это рекорд! Супер, Мужыг чо
Вывод: Существует огромная , скрытая масса инфицированных COVID-19, которые не идентифицированы и не изолированы от окружающих. Без проведения полномасштабного тестирования населения Украины циклы реинфицирования будут повторяться постоянно. В первую очередь массовое тестирование следует провести с системе здравоохранения и ВСУ.