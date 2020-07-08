На сегодня обращение в международный суд ООН по делу о сбитом над Тегераном самолете МАУ не рассматривается, - Енин

Украина пока не планирует обращаться в международные суды относительно сбитого под Тегераном самолета МАУ.

Об этом в интервью ВВС заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

Недавно в СМИ звучала информация, что спор с Ираном из-за сбитый самолет МАУ может завершиться иском в Международный суд ООН. Евгений Енин говорит: пока этот вариант в МИД не рассматривают.

"Прежде всего мы настроены на конструктивный и максимально быстрый переговорный процесс с иранской стороной. Именно на это мы полагаемся на данном этапе и не больше", - объясняет он.

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Киев призывает иранскую сторону как можно скорее начать переговорный процесс, а также провести прозрачное и объективное расследование этой трагедии.

"Мы, безусловно, будем пытаться использовать именно это направление (дипломатическое. - Ред.) по-максимуму, именно об этом мы говорили с другими пострадавшими странами", - заверил Енин.

"На сегодняшний момент обращение в международный суд ООН не рассматривается. Есть соответствующий алгоритм и обращение в суд является крайним средством защиты наших интересов. Я очень хотел бы верить, что мы достигнем результатов во внесудебном порядке с иранской стороной", - сказал дипломат.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

На Совете ІКАО в конце июня представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы. Расшифровка черных ящиков сбитого под Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля.