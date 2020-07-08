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Новости Коронавирус и карантин
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Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 700 тыс. человек, летальных случаев более 10 тыс.

Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 700 тыс. человек, летальных случаев более 10 тыс.

В России за сутки зарегистрированы еще 6 562 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В частности, активно выявлены 1 812 зараженных (27,6%), у которых нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 700 792 случая коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) - 217 614.

За сутки умерли 173 человека, число летальных исходов достигло 10 667. Выздоровел еще 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте - США, где количество диагнозов вплотную приблизилось к 3 млн. На втором месте Бразилия с 1,66 млн. На третьем - Индия с 742,4 тыс.

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Господь, не зупиняйся!
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08.07.2020 12:33 Ответить
Ну хоч тепер в чомусь тепер касаби наздоженуть і переженуть США!
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08.07.2020 12:38 Ответить
І москаля нема. Немає москаля. Немає москаля ваще кругом сира земля
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08.07.2020 12:51 Ответить
Да ну и хрен с ними, этот ублюдочный народ совершенно не жалко.
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08.07.2020 12:54 Ответить
#Коронавируснаш.догнать и перегнать америку !!!!! Хай не экономикой и уровнем жизни.но хоть в чем то роися должна быть впереди
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08.07.2020 19:04 Ответить
 
 