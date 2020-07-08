Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 700 тыс. человек, летальных случаев более 10 тыс.

В России за сутки зарегистрированы еще 6 562 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В частности, активно выявлены 1 812 зараженных (27,6%), у которых нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 700 792 случая коронавирусной инфекции, из них активных (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) - 217 614.

За сутки умерли 173 человека, число летальных исходов достигло 10 667. Выздоровел еще 8 631 человек, всего вылечившихся 472 511.

Россия на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте - США, где количество диагнозов вплотную приблизилось к 3 млн. На втором месте Бразилия с 1,66 млн. На третьем - Индия с 742,4 тыс.

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