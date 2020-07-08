В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко

В Киеве продолжают увеличивать количество тестирований на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. И исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. За последние сутки в столице сделали более 4 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что доля выявленных больных коронавирусом при этом составляет 4,5%.

"Я призываю киевлян: если чувствуете себя плохо или контактировали с человеком, который заболел - сразу сдавайте тест. Потому что, к сожалению, многие обращаются к врачам, когда болезнь уже поразила легкие. И когда нужно более сложное лечение. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", - отметил Кличко.

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Он также сообщил, что за весь период "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" сделал почти 46 тыс. исследований ПЦР-тестов. Делают такие исследования еще в 4 коммунальных медучреждениях. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 30 тыс. образцов биоматериала для исследования.

"Напомню, показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 94 теста на 100 тыс. жителей города", - подчеркнул Виталий Кличко.