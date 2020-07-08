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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко

В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко

В Киеве продолжают увеличивать количество тестирований на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. И исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. За последние сутки в столице сделали более 4 тысяч тестов методом ПЦР и ИФА", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что доля выявленных больных коронавирусом при этом составляет 4,5%.

"Я призываю киевлян: если чувствуете себя плохо или контактировали с человеком, который заболел - сразу сдавайте тест. Потому что, к сожалению, многие обращаются к врачам, когда болезнь уже поразила легкие. И когда нужно более сложное лечение. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", - отметил Кличко.

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Он также сообщил, что за весь период "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" сделал почти 46 тыс. исследований ПЦР-тестов. Делают такие исследования еще в 4 коммунальных медучреждениях. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях.

В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 30 тыс. образцов биоматериала для исследования.

"Напомню, показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 94 теста на 100 тыс. жителей города", - подчеркнул Виталий Кличко.

карантин (16729) Кличко Виталий (4647) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 3967 сам придумал! зацените братцы.
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08.07.2020 12:41
+1
Бокс, скока из тестированных - попы, дупутаты и прочие любовники попов, да сосны клинобельные, и даже помощеславно-дупутатские?

Ты хоть до усрачки вопи, но статистика, где с 60% - "каста", то я тебя .... шатал с твоей "статистикой" то.
самое главное - не сказал как и всегда.
и да - не голосуйте за это, .... хотя(смотрит на Дубинского) - как знае.те, жители Киева. я не указ, но.... посмеюсь - 100% о5 от вашего выбора
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08.07.2020 12:41
+1
но, в Татарстане - видео есть же. тупо забита реанимация, баба 26 лет грит - как я заразилась - х.з., но лежит и еле шепчет то
так шо - бывает на одного из тысячи - оп-оп-оп- и в больнице, кх-кх, о б*же(вызывает скорых попов, православный че)
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08.07.2020 17:21
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А что врачи будут с тобой делать если рано выявят короновирус , как они защитят от пневмонии,? Зарвнее антибиотики выпишут что ли???
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08.07.2020 12:39 Ответить
4 тыСчи тестов на 3 миллиона населения Киева !!! да.. это огромный показатель ...
Нужно МАССОВОЕ тестирование ВСЕХ - нужно отделить больных от здоровых !!! Иначе этот кошмар будет длится вечно ...
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08.07.2020 12:41 Ответить
какой кошмар то? я вот не боюсь, но сделали панику, так шо да - кошмар. не лезет ни в какие рамки же. В Татарстане - аж 30 мест заполнены в реанимахе то. но на минуточку - там и так были все места заполнены - это же регион целый. 30 мест.... не тысяч, а просто 30 мест. не знаю, но нам брешут, врут, и обманивают
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08.07.2020 12:45 Ответить
если мы не боимся и верим что вируса нет - это не значит что его нет на самом беде!!!..хм.. и хороший пример по поводу татарстана - это все болото кацапо-снг где статистику умалчивают...
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08.07.2020 16:55 Ответить
но, в Татарстане - видео есть же. тупо забита реанимация, баба 26 лет грит - как я заразилась - х.з., но лежит и еле шепчет то
так шо - бывает на одного из тысячи - оп-оп-оп- и в больнице, кх-кх, о б*же(вызывает скорых попов, православный че)
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08.07.2020 17:21 Ответить
В Киеве самый высокий показатель количества тестирований на коронавирус в Украине - более 94 тестов на 100 тыс. жителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 3967 сам придумал! зацените братцы.
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08.07.2020 12:41 Ответить
Бокс, скока из тестированных - попы, дупутаты и прочие любовники попов, да сосны клинобельные, и даже помощеславно-дупутатские?

Ты хоть до усрачки вопи, но статистика, где с 60% - "каста", то я тебя .... шатал с твоей "статистикой" то.
самое главное - не сказал как и всегда.
и да - не голосуйте за это, .... хотя(смотрит на Дубинского) - как знае.те, жители Киева. я не указ, но.... посмеюсь - 100% о5 от вашего выбора
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08.07.2020 12:41 Ответить
Ой ржу на могу!!!!!
Стукнутый.....94 на 100000 это даже на 0,1% не дотягивает!!!!
Как ты с детьми математику учишь и в магазин ходишь?!!!!
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08.07.2020 12:42 Ответить
Через 4 года протестируют всех.
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08.07.2020 13:28 Ответить
Т.е. самый высокий - это меньше 1 на 1000
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08.07.2020 16:30 Ответить
 
 