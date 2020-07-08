Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Об этом говорится в определении суда, передает Цензор. НЕТ.

Как сообщалось ранее, по данным следствия народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.