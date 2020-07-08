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Новости Правосудие
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Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября. ДОКУМЕНТ

Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР) до 10 октября, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Об этом говорится в определении суда, передает Цензор. НЕТ.

Как сообщалось ранее, по данным следствия народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Речь идет о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября 01

Автор: 

Порошенко Петр (19607) расследование (3043) суд (25112) юстиция (758) Семочко Сергей (58)


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Топ комментарии
+31
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8627
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08.07.2020 12:46
+24
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8189
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08.07.2020 12:46
+22
ЗЕбил шлюха КремляСуд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 7789
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08.07.2020 12:47
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Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8189
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08.07.2020 12:46 Ответить
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8627
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08.07.2020 12:46 Ответить
Так то оно так, вот только вопрос остаётся без ответа: с какого переляку ПАП назначил кремлядскую семочку замом СВР...!?
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08.07.2020 13:44 Ответить
Так воно то так, але ж Порошенко звільнив семочко з посади.
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08.07.2020 13:50 Ответить
Після росслідування Бігуса..!? Ні, незачот...
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08.07.2020 18:59 Ответить
ЗЕбил шлюха КремляСуд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 7789
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08.07.2020 12:47 Ответить
И что любопытно, в рашистских новостных изданиях эта "новость" появилась еще с утра, хотя ухвала суда обнародована только сейчас! Совпадение - не думаю )))))
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08.07.2020 12:49 Ответить
Режисер сидить в кремблі.
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08.07.2020 12:52 Ответить
А его помощник в Киеве
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08.07.2020 12:53 Ответить
Помічник отримав бабло а виконати замовлення не може.
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08.07.2020 12:59 Ответить
Теж зранку бачив таку інформацію на Укрнеті...
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08.07.2020 12:52 Ответить
так що до 10 жовтня суд дав термін жити цій владі?
А вибори то 25 жовтня 2020 року.
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08.07.2020 12:49 Ответить
Порошенко обвиняли все 5 лет в коррупции. Но за год так и не смогли нечего склепать! Суд собираются переносить бесконечное количество раз, пытаясь истощить нас. Но справедливость превыше, и мы будем и дальше за неё стоять.
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08.07.2020 12:50 Ответить
Коли фігляру немає що сказати у відповідь - поєднання форми та змісту...
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 5478
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08.07.2020 12:51 Ответить
🤣🤣
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08.07.2020 12:51 Ответить
Я знал про это "решение" еще в 10 утра из кацапских сми. Для украинского суда и судьи вовка решение кацапских сми явилось полной неоЖИДанностью...
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08.07.2020 12:52 Ответить
"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследованияИсточник: https://censor.net/n3206833"
Что то я не понял, следствие просит о перенесении сроков следствия. А как вообще тогда дело в суде оказалось если следствие не закончено? А может ребята просто обосрались? И думают, что Пороха осенью меньше людей поддержит?
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08.07.2020 12:53 Ответить
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Куйла и верного его слуги Зейла
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08.07.2020 13:02 Ответить
Бабло отримали, а посадити не виходить. Пічалька.
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08.07.2020 12:54 Ответить
Т.е. дело таки провальное, но для ЗЕ перед выборами главное любым способом ограничить Пороха в передвижении и возможности работать с избирателями.
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08.07.2020 12:55 Ответить
И это ему меньше всего поможет
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08.07.2020 12:59 Ответить
Отчего же? Сие решение им спустили из *******.Они узнают первыми ...
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08.07.2020 12:56 Ответить
Так кацапы ещё утром об этом написали...значит знали о решении суда
..заранее
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08.07.2020 12:58 Ответить
Хотят взять украинцев на измор? Не выйдет! Более того - с каждым разом повышают Пороху рейтинг. К октябрю у Зюзика будет в руках дырка от бублика
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08.07.2020 12:58 Ответить
Одна форумчанка, на другой ветке, оставила пост от РИА «Новости»=>еще до(!!!) официального вынесения этого решения, знали о таком «решении» (правда с разницей 3 месяца)........
Из этого можно сделать вывод, что «указявки» поступают из кацапии.........и это ЗВИЗДЕЦ!..
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08.07.2020 12:58 Ответить
Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября - Цензор.НЕТ 8780
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08.07.2020 13:02 Ответить
Не ошибаюсь, вот этот чонкин на переднем плане, это - галабаротька??? Или тот талпайопп, который себя президентом выставляет???
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08.07.2020 13:39 Ответить
- Как отличить Голобородька от Зеленского?
- Очень просто... У Голобородька на лацкане - "Тризуб", как президентский знак... Ты его здесь видишь?
- Нет...
- Вот и ответ...
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08.07.2020 14:15 Ответить
Не удивлюсь, если «срок» спецом три месяца сделали ( в РИА было полгода)=>что бы не сильно «палиться» .........
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08.07.2020 13:53 Ответить
Вот это Вовочки паляться!!!
Будет еще одно доказательство в будущем суде над ними
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08.07.2020 13:06 Ответить
проблема в том, что Петя, то ли из благородства, то ли из политической чистоплотности, опять не станет преследвать этих антиукраинских зеленских подонков... и опять просрет завоеваня революции, что я ставлю ему в вину, да и отравленному ющенко с его универсалами, уркой-премьером и пр... так ющ хорошо устроился, залез на катю и клепает тарасиков... ему та революция с "ющенкотак" - до сраки... а вот Петя мог и обязан был вынести урок и защитить Майдан...
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08.07.2020 13:37 Ответить
Питро після тюрми стане ще сильніший духом і за ним підуть не тисячі а мільйони. )
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08.07.2020 13:34 Ответить
Ой млядь агент російських спецслужб Порошенко призначив агента російських спецслужб Семочка - а як має бути по іншому?
***
Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.Джерело: https://censor.net/ua/n3206833
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08.07.2020 13:35 Ответить
до октября...!? Нехило они там устроились.., так можно годами рассматривать дела, а, что, з\п идёт , налогоплательщики трудятся.. Вы там, не ******, панове...!?!?
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08.07.2020 13:38 Ответить
А СУДДІ ХТО?
"Печерний" суд
Знову йде в блуд
Спотворює закони
Для п*ятої колони.
Показує нам "нагло",
Що Зе є його тягло
Посадить він усіх,
Для свого боса втіх.
Єй, сідді, тормозніть!
І "дурку" не "гоніть"
Бо вас народ осдудить
Бог за грухи засудить.
08.07.2020Анатолій Березенський
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08.07.2020 13:53 Ответить
Самое возмутительное, что все эти хотелки зелёной власти, воюющей с Порошенко, осуществляются за наши с вами, налогоплательщиков, деньги.
Вся эта свора прокуроров, не способная состряпать хоть какое-то обвинение, которое не развалится в суде, получает зарплаты по 20 тыс. гривен и выше.
Не слишком ли дорого народ платит за это шоу под названием суд над Порошенко?
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08.07.2020 14:04 Ответить
Ну, всё... Прямо по Ходже Насреддину: "За десять лет кто-нибудь из нас обязательно умрёт - или я, или ишак, или эмир... А потом пусть разбираются, кто из нас лучше знал богословие..." Тут - та самая картина... Пока не закончится следствие по делу Сёмочко, и не будет установлена вина главного СБУшника и суд не признает его виновным в преступлении, в вопросе назначения Сёмочко на должность, Порошенко предъявить обвинение нельзя...А нет предъявленного обвинения - какой разговор может вестись о мере пресечения?... Почему? Да потому, что если у главного СБушника не будет состава преступления, то какие могут быть претензии к Пороху?!!!...
Как говорил кот Матроскин в "Трое из Простоквашино", "Поздравляю тебя, Шарик... Ты - балбес!...". То же самое можно сказать и "зелёному паяцу"... (Или круче, как в "Мастере и Маргарите" "Поздравляю Вас усрамшись...".).
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08.07.2020 14:07 Ответить
Дело против Порошенко о продаже "Кузни на Рыбальском" закрыто.
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08.07.2020 14:16 Ответить
Порошенко - сильная личность, таким и должен быть президент.
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08.07.2020 16:50 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25282631.html У клоуна и прокуроры клоуны
В копии постановления о завершении досудебного расследования, которое только что вручили адвокатам Порошенко, стоит вчерашняя дата. Да, 7 июля 2020Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня - Цензор.НЕТ 8844https://ibigdan.livejournal.com/25282631.html У клоуна и прокуроры клоуны
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08.07.2020 22:12 Ответить
Илья Новиков: В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окнчания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело.

А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению. Кто плохо сосал, пойдёт пересасывать.

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Суд залишив без розгляду клопотання прокуратури.
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08.07.2020 22:14 Ответить
 
 