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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска 6 раз обстреливали позиции воинов операции Объединенных сил с начала суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник утром открывал огонь по позициям украинских воинов у Хутора Вильного и Орехово.

На Донецком направлении в ночное время оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Марьинки, применив при этом гранатометы различных систем.

Также дважды враг утром был активен на подступах к Авдеевке, при этом выпустив по украинским защитникам 7 мин 120-го и 12 мин 82-го калибров, вел огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения из состава Объединенных сил ответили противнику из дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения операции контролируется.

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Автор: 

Минобороны (9371) обстрел (27396) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4796

Бережи вас, Боженька!
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08.07.2020 13:36 Ответить
 
 