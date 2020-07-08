Наемники РФ 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, - Минобороны
Российско-оккупационные войска 6 раз обстреливали позиции воинов операции Объединенных сил с начала суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На Луганском направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник утром открывал огонь по позициям украинских воинов у Хутора Вильного и Орехово.
На Донецком направлении в ночное время оккупанты дважды обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Марьинки, применив при этом гранатометы различных систем.
Также дважды враг утром был активен на подступах к Авдеевке, при этом выпустив по украинским защитникам 7 мин 120-го и 12 мин 82-го калибров, вел огонь из пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения из состава Объединенных сил ответили противнику из дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения операции контролируется.
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