Конная повозка с детьми перевернулась на Николаевщине: погибла 2-летняя девочка, ее брат в тяжелом состоянии
Полиция расследует обстоятельства несчастного случая с гибелью и травмированием детей на Николаевщине.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
"О трагедии в полицию сообщил отец троих малолетних детей 6 июля днем. По его словам, он занимался хозяйственными делами, когда дети, две девочки-двойняшки и их старший брат, сели в гужевую повозку с привязанным к ней конем, которой никто не управлял. Конь сдвинулся с места и отвязался, после чего повозка продолжила неуправляемое движение под наклоном в балку и перевернулась. От чего дети не удержались и выпали", - говорится в сообщении.
Двухлетняя девочка смертельно травмировалась. Ее четырехлетний брат получил многочисленные телесные повреждения от падения и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.
Вторая девочка существенно не пострадала.
По факту гибели ребенка начато уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство малолетнего".
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