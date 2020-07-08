В Одесской области зафиксировали значительный скачок заболеваемости COVID-19: за сутки - 65 новых случаев
Специалисты Одесского областного лабораторного центра за последние несколько дней фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19 в регионе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 65 новых случаев в области.
Подавляющее большинство случаев зафиксировано в городе Одесса (13), Белгород-Днестровском районе (17), Болградском районе (6), г. Измаил (4), Арцизском (6) и Ивановском (5) районах.
Общее количество подтвержденных случаев составляет 1984, "активных" - 50%.
"Я обращаюсь ко всем жителям Одесчины с призывом быть сознательными. Избегайте мест большого скопления людей, носите маски. Вы имеете право требовать, чтобы водители общественного транспорта и сотрудники магазинов, рынков и ресторанов использовали средства индивидуальной защиты.
В период отпусков и отдыха на морском побережье необходимо оставаться ответственными и соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Украины.
Берегите свое здоровье и здоровье своих близких", - написал Куцый.
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