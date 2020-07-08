Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий

Несмотря на пандемию и кризис, Большое дорожное строительство в Украине не останавливалось ни на минуту. Следовательно, к концу этого года планируется восстановить более 6000 км автодорог. Вместе с тем, финансирование дорожной отрасли сохранено полностью, а также привлечены еще 35 млрд грн дополнительных средств. В итоге, на строительство украинских дорог в этом году будут направлены более 100 млрд гривен.

Такие цифры сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем новом блоге на OBOZREVATEL.

"Несмотря на коронакризис мы развивали инфраструктуру внутри страны. Программа "Большая стройка" не останавливалась ни на минуту. Мы планируем восстановить более 4000 км дорог государственного значения и более 2000 км местных дорог. Если говорить о дорогах государственного значения - сейчас работы идут на около 3063 км автодорог. Первые дороги уже завершены в Черкасской, Волынской, Львовской, Киевской областях", - отметил глава Министерства.

По его словам, в этом году начали строиться и ремонтироваться объекты, которые десятилетиями стояли недостроенными и разбитыми. "На бывшей "дороге смерти" - так называют автодорога Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев сейчас укладывают тяжелый бетон. Работы продолжаются на 52 км. Восстанавливается 128 км дороги от Станицы Луганской до ​​Северодонецка и т.д.", - добавил Владислав Криклий.

Кроме этого, для повышения экологичности на объектах "Большого строительства" в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях уже активно используются технологии укладки слоев дорожной одежды из отходов - металлургических шлаков. Всего в 2020 году к строительству дорог будут привлечены более 482 тыс. кубометров таких материалов. "Наибольший объем шлаков - 373 тыс. кубометров, используют в Днепропетровской области на строительстве маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", - отметил министр.

Также возобновились строительные работы на новом мосту через р. Днепр в Запорожье. Всего более 70 мостовых сооружений будут построены или отремонтированы в этом году. Это примерно 3-4 моста в каждой области.

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