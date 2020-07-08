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Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий

Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий

Несмотря на пандемию и кризис, Большое дорожное строительство в Украине не останавливалось ни на минуту. Следовательно, к концу этого года планируется восстановить более 6000 км автодорог. Вместе с тем, финансирование дорожной отрасли сохранено полностью, а также привлечены еще 35 млрд грн дополнительных средств. В итоге, на строительство украинских дорог в этом году будут направлены более 100 млрд гривен.

Такие цифры сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем новом блоге на OBOZREVATEL.

"Несмотря на коронакризис мы развивали инфраструктуру внутри страны. Программа "Большая стройка" не останавливалась ни на минуту. Мы планируем восстановить более 4000 км дорог государственного значения и более 2000 км местных дорог. Если говорить о дорогах государственного значения - сейчас работы идут на около 3063 км автодорог. Первые дороги уже завершены в Черкасской, Волынской, Львовской, Киевской областях", - отметил глава Министерства.

По его словам, в этом году начали строиться и ремонтироваться объекты, которые десятилетиями стояли недостроенными и разбитыми. "На бывшей "дороге смерти" - так называют автодорога Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев сейчас укладывают тяжелый бетон. Работы продолжаются на 52 км. Восстанавливается 128 км дороги от Станицы Луганской до ​​Северодонецка и т.д.", - добавил Владислав Криклий.

Кроме этого, для повышения экологичности на объектах "Большого строительства" в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях уже активно используются технологии укладки слоев дорожной одежды из отходов - металлургических шлаков. Всего в 2020 году к строительству дорог будут привлечены более 482 тыс. кубометров таких материалов. "Наибольший объем шлаков - 373 тыс. кубометров, используют в Днепропетровской области на строительстве маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", - отметил министр.

Также возобновились строительные работы на новом мосту через р. Днепр в Запорожье. Всего более 70 мостовых сооружений будут построены или отремонтированы в этом году. Это примерно 3-4 моста в каждой области.

Оперативная информация - на телеграмм-канале https://t.me/vladyslavkryklii

Автор: 

дороги (2512) ремонт (1181) строительство (1997) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Ага, выдели, завтра это зеленое чувырло на Волынь собирается, так вот, как в совке перед его приездом https://www.dymka.com.ua/polityka/povnyj-sovok-pered-vizytom-zelenskogo-na-volyni-pochaly-pospihom-remontuvaty-dorogu-video/ начали ремонтировать дорогу, до этого даже не прикасались к дороге, а тут раз, даже конусы от битума приказали отмыть, чтобы зеленое недоразумение было довольно...совок полный!
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08.07.2020 13:25
+1
Сказочник 😁
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08.07.2020 13:24
+1
"Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий" - это планируют, а после скажут, что COVID-19 помешал. - "Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км (без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог)."
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08.07.2020 13:55
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08.07.2020 13:15 Ответить
Сказочник 😁
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08.07.2020 13:24 Ответить
Ага, выдели, завтра это зеленое чувырло на Волынь собирается, так вот, как в совке перед его приездом https://www.dymka.com.ua/polityka/povnyj-sovok-pered-vizytom-zelenskogo-na-volyni-pochaly-pospihom-remontuvaty-dorogu-video/ начали ремонтировать дорогу, до этого даже не прикасались к дороге, а тут раз, даже конусы от битума приказали отмыть, чтобы зеленое недоразумение было довольно...совок полный!
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08.07.2020 13:25 Ответить
А почему за 6 лет правления Порошенко даже не прикасались к дороге?
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08.07.2020 13:55 Ответить
К ней не прикасались два года, идиет.
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08.07.2020 14:09 Ответить
Всего за два года дорога пришла в ужасное состояние? Это только подтвержает никудышность ремонта во время правления Порошенки.
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08.07.2020 14:24 Ответить
Два года дорога требует ремонта, какой же ты тормоз, Порошенко у тебя украл одно - твой мозг!
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08.07.2020 14:27 Ответить
У вас арктические условия, что асфальт не выдерживает всего два года??? Нет, это следствие некачественного ремонта два года назад.
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08.07.2020 14:31 Ответить
Все, иди нафиг, ты настолько тупой, что даже осмыслить то, что я написал, не в стостоянии.
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08.07.2020 14:36 Ответить
Так ты своим куринным умом сначала определись, это у вас климат такой, что дороги надо ремонтировать каждые два года. Либо некачественный ремонт, что его не хватает и на два года.
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08.07.2020 14:40 Ответить
Знов все в майбутньому. Планувальщик.
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08.07.2020 13:26 Ответить
Клоуны - восстановители, блд. Решили в разгар сезона пересрать всю дорогу на Бердянск, и частично- на Кирилловку. Народ дуреет в пробках. Мало коронарвируса, погрома экономики и утраты работы, так еще и отдых превращают, уроды зеленые, в пытку...
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08.07.2020 13:41 Ответить
Час ехали 2 км под Васильевкой, у некоторых, кажется, даже горючка закончилась в пробке.
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08.07.2020 13:49 Ответить
В первую очередь необходимо отремонтировать дороги в Донецкой области, а то по пенсию с ОРДЛО вынуждены летать на "кукурузнике"
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08.07.2020 13:53 Ответить
"Планируем восстановить более 6000 км автодорог до конца этого года, - Криклий" - это планируют, а после скажут, что COVID-19 помешал. - "Сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог, из них с твёрдым покрытием - 164,1 тыс. км (без учёта муниципальных, ведомственных, внутрихозяйственных дорог)."
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08.07.2020 13:55 Ответить
Учитывая, что протяженность дорог Украины составляет 169 тыс. км., такими темпами европейские дороги у нас будут через 28 лет. А должныж были вроде в прошлом сентябре закончить?
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08.07.2020 14:01 Ответить
это продолжение мыролюбного гиперлупа от соевого кодла ( гнойного оси и дибильного емельяна)?
Тогда можно быть уверенным, что ни одну яму не залатают.
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08.07.2020 14:39 Ответить
 
 