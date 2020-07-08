Государство бесплатно раздало сотни тысяч гектаров земли, но реестра получивших эту землю нет, - глава Госгеокадастра Лещенко

В Украине нет реестра лиц, которые воспользовались правом бесплатно получить 2 га земли. При этом некоторые украинцы по несколько раз получали землю на берегу моря, в Карпатах или в Пуща-Водице.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. Сейчас идет процесс создания такого реестра", - сказал Лещенко.

По словам главы Госгеокадастра, уже обнаружили ряд нарушений, когда некоторые граждане несколько раз бесплатно получали по 2 га земли в разных регионах. Информацию об этих людях собираются опубликовать.

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"За годы распоряжения землями Госгеокадастра тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", - добавил Лещенко.