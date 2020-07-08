Государство бесплатно раздало сотни тысяч гектаров земли, но реестра получивших эту землю нет, - глава Госгеокадастра Лещенко
В Украине нет реестра лиц, которые воспользовались правом бесплатно получить 2 га земли. При этом некоторые украинцы по несколько раз получали землю на берегу моря, в Карпатах или в Пуща-Водице.
Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. Сейчас идет процесс создания такого реестра", - сказал Лещенко.
По словам главы Госгеокадастра, уже обнаружили ряд нарушений, когда некоторые граждане несколько раз бесплатно получали по 2 га земли в разных регионах. Информацию об этих людях собираются опубликовать.
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"За годы распоряжения землями Госгеокадастра тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", - добавил Лещенко.
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з тієї самої тисячі вкрадених гектарів))
я так понимаю это нужные люди. и их фамилии настолько известны, что их называть не нужно.
Мог бы продать украинские черноземы и тем самым создать прочный фундамент гривны, которые скоро напечает в избытке (благо даже шмыгаль признает, что в бюджете дыра), да вот беда - черноземы те государственные давно розданы своим "забесплатно" (то есть в карманы частные денюжки пошли).
Невезуха.
Нескладуха.
Ну что, "бубочка", таки
гипер-инфляция?
Ешкин кот, я порохобот, что конкретно Вы у меня собираетесь национализировать?
У меня в Украине ничего нет и не было никогда, Вы хотите забрать мою австралийскую собственность?
А хлебало не треснет, нет?
У Вас видения?
Да, и как там с инвестициами в Украину после попытки отжать Арселор-Миттал, текой текут или уже водопадом?
Ты кетайский коммунист?
Или эфиоп, как глава ВОЗ, эфиопская мартышка?
Или ты - потомок ВОХы из ЛДНР?
Жить стало лучше?
Веселей?
То ли еще будет.