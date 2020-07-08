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Государство бесплатно раздало сотни тысяч гектаров земли, но реестра получивших эту землю нет, - глава Госгеокадастра Лещенко

Государство бесплатно раздало сотни тысяч гектаров земли, но реестра получивших эту землю нет, - глава Госгеокадастра Лещенко

В Украине нет реестра лиц, которые воспользовались правом бесплатно получить 2 га земли. При этом некоторые украинцы по несколько раз получали землю на берегу моря, в Карпатах или в Пуща-Водице.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. Сейчас идет процесс создания такого реестра", - сказал Лещенко.

По словам главы Госгеокадастра, уже обнаружили ряд нарушений, когда некоторые граждане несколько раз бесплатно получали по 2 га земли в разных регионах. Информацию об этих людях собираются опубликовать.

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"За годы распоряжения землями Госгеокадастра тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", - добавил Лещенко.

Автор: 

земля (1948) приватизация (1043) реестр (326) Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+14
і хто ж ці люди..? певно інженери та прибиральниці з вчителями..іншого і не може бути у країні соціяльної рівності та верховенства закону..
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08.07.2020 13:20
+11
А що заважає відібрати їх назад?
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08.07.2020 13:20
+7
ахренеть.
я так понимаю это нужные люди. и их фамилии настолько известны, что их называть не нужно.
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08.07.2020 13:23
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А що заважає відібрати їх назад?
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08.07.2020 13:20 Ответить
Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК

з тієї самої тисячі вкрадених гектарів))
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08.07.2020 13:42 Ответить
Импотенты.
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08.07.2020 13:49 Ответить
Рома, так какого хера ты там сидишь..!? Создавай реестр и публикуй.
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08.07.2020 13:20 Ответить
Реестр чего? украденного???
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08.07.2020 13:24 Ответить
Реестр лиц, получивших земельные паи, бесплатно и несколько раз.. Не тормози, Евгений.
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08.07.2020 19:04 Ответить
Те кто получали по несколько раз, они делали это через подставных лиц! Ты ничего не узнаешь с этого реестра.
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08.07.2020 19:47 Ответить
і хто ж ці люди..? певно інженери та прибиральниці з вчителями..іншого і не може бути у країні соціяльної рівності та верховенства закону..
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08.07.2020 13:20 Ответить
отож бо...
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08.07.2020 19:05 Ответить
Отобрать,а кто украл расстрелять.
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08.07.2020 13:21 Ответить
судьи и покрали.
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08.07.2020 13:22 Ответить
ахренеть.
я так понимаю это нужные люди. и их фамилии настолько известны, что их называть не нужно.
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08.07.2020 13:23 Ответить
первого нужно ,бесспорно назвать ,и к бабке не ходи это рыжий директор - основоположник национальной коррупции ...
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08.07.2020 13:37 Ответить
А каравану похер!
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08.07.2020 13:29 Ответить
Что значит разграблено? Вот тут как раз всё просто! Её ж не в дыру увезли! Установить владельцев, и если незаконно хапнули - отобрать и оштрафовать, а то и посадить вместе с теми, кто незаконно выделял землю!
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08.07.2020 13:30 Ответить
регионалы кацапские подстилки десятилетиями управляли страной и грабили все что могли
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08.07.2020 13:34 Ответить
А последние 6 лет? Почему Порошенку это не волновало???
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08.07.2020 13:43 Ответить
Агрохолдинг Порошенко захватывает земли других предприятий - СМИ для фанов Порошенка.,начинать надо с него
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08.07.2020 13:47 Ответить
Если только его это должно волновать, то это ошибка.Население низкого качества, они своими голосами ватными это подтверждало.Выбрали и получили.
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08.07.2020 14:02 Ответить
Так значит никудышный народец попался Порошенко? Вот невезение...
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08.07.2020 14:04 Ответить
народец не ему попался, народец просто попался очень сильно.
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08.07.2020 14:06 Ответить
Кто в Украине является крупнейшими латифундистами? Депутаты (и бывшие и нынешние) и олигархи имеющие своих ручных депутатов. А кто в Украине принимает законы? Они же. Поэтому, Рома - хрен ты у кого-то что-то отберешь или тем более - посадишь. И ты Рома, знаешь это прекрасно! Поэтому свои популистские лозунги оставь для свего Зе-элехтората.
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08.07.2020 13:41 Ответить
Ну что, "бубочке" таки придется печатать бумажные денюжки, ничем не обеспеченные.
Мог бы продать украинские черноземы и тем самым создать прочный фундамент гривны, которые скоро напечает в избытке (благо даже шмыгаль признает, что в бюджете дыра), да вот беда - черноземы те государственные давно розданы своим "забесплатно" (то есть в карманы частные денюжки пошли).
Невезуха.
Нескладуха.
Ну что, "бубочка", таки гипер-инфляция?
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08.07.2020 13:41 Ответить
Национализировать у порохоботов и продать. Делов то...
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08.07.2020 13:46 Ответить
Да ну?
Ешкин кот, я порохобот, что конкретно Вы у меня собираетесь национализировать?
У меня в Украине ничего нет и не было никогда, Вы хотите забрать мою австралийскую собственность?
А хлебало не треснет, нет?
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08.07.2020 14:25 Ответить
Аквариус, в Украине полно земли захваченной порохоботами. Пусть они сидят хоть в Австралии, хоть в Ботсване. Национализация, это возвращение в государственную собственность недвижимости находящейся в Украине.
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08.07.2020 14:38 Ответить
Какой еще "аквариус"?
У Вас видения?

Да, и как там с инвестициами в Украину после попытки отжать Арселор-Миттал, текой текут или уже водопадом?
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08.07.2020 14:43 Ответить
А кто ты еще??? Два сапога пара - один и тот же сленг.
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08.07.2020 14:45 Ответить
Эй, да ты коммуняка, что ли, чтобы австралийскую собственность у меня забирать?
Ты кетайский коммунист?
Или эфиоп, как глава ВОЗ, эфиопская мартышка?
Или ты - потомок ВОХы из ЛДНР?
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08.07.2020 14:27 Ответить
Ну как, много в Украину пришло инвестиций послетого, как первым делом гопота "бубочкина" начала с попытки отжать Арселор-Миттал?
Жить стало лучше?
Веселей?
То ли еще будет.
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08.07.2020 14:29 Ответить
Агрохолдинг Порошенко захватывает земли других предприятий - СМИ для фанов Порошенка.,начинать надо с него.
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08.07.2020 13:46 Ответить
Агрохолдинг Петро уже на сына переписал. А сын за отца не в ответе.
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08.07.2020 13:48 Ответить
почему у Украины не созданы Big Date всей страны! Чтобы все данные страны были в одном электронном месте.
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08.07.2020 13:52 Ответить
Распоряжаться могут ГРАЖДАНЕ в лице громады- Конституция,но не ОТГ. От когда появятся граждане тогда и отберут. А пока маемо шо маемо.
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08.07.2020 13:55 Ответить
Ну чому нема? Є. Тільки через сраку зроблений. За ним один пай моєї рідні межує з паєм давно померлої людини (весь цимес у тому, що той "сусідський", який перейшов у спадщину, і має належати моїм родичам, а не той, що зазначено у реєстрі), а на місці другого - приватний магазин у райцентрі.
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08.07.2020 14:15 Ответить
Можно подумать, что у них есть реестр тех лиц, кому раздавали участки бесплатно по 50 га.
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08.07.2020 14:17 Ответить
Хто вже висить на деревах?
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08.07.2020 14:39 Ответить
Капец. Реестра нет, а закон о продаже земли уже приняли. Такое только в нашей стране может быть. А теперь еще скажите что это европейская практика.
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08.07.2020 14:55 Ответить
 
 