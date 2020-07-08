В Карпатах после наводнений три населенных пункта остаются без транспортного сообщения, - ОГА
Из-за наводнений в Ивано-Франковской области остаются без сообщения еще три населенных пункта.
Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"3 7 июля ограничено транспортное сообщение к трем населенным пунктам: Верховинский район - 2 (с. Бережница - полностью, с. Воловая - частично); Косовский район - 1 (с. Снидавка - полностью)", - говорится в сообщении.
Как сообщили "Укринформу" в областном управлении ГСЧС, в Верховинском районе из-за дождей размыта местная дорога. Сейчас там работает тяжелая техника. В селе Снидавка поврежден переезд из-за осадков 4 июля. Спасатели обещают возобновить сообщение через день-два.
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