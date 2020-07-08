В Карпатах после наводнений три населенных пункта остаются без транспортного сообщения, - ОГА

Из-за наводнений в Ивано-Франковской области остаются без сообщения еще три населенных пункта.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"3 7 июля ограничено транспортное сообщение к трем населенным пунктам: Верховинский район - 2 (с. Бережница - полностью, с. Воловая - частично); Косовский район - 1 (с. Снидавка - полностью)", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Укринформу" в областном управлении ГСЧС, в Верховинском районе из-за дождей размыта местная дорога. Сейчас там работает тяжелая техника. В селе Снидавка поврежден переезд из-за осадков 4 июля. Спасатели обещают возобновить сообщение через день-два.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Галича жалуются на несправедливое распределение компенсаций после наводнения: "На 20 тысяч - это разве двери входные поставить"