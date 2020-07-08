Временно посещать леса запретили на Донетчине, в регионе период чрезвычайной пожарной опасности

С целью предотвращения возникновения лесных пожаров на территории Донецкой области, в период чрезвычайной пожарной опасности, действует запрет на посещение лесных массивов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В период чрезвычайной опасности запрещается:

- посещение лесных массивов;

- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;

- разведение костров в лесу;

- выжигание травы и других растительных остатков на землях лесного фонда и других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам (в том числе проводить сельскохозяйственные сжигания)

- курить, бросать в лесных массивах непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячие пепел, кроме мест, оборудованных для этой цели;

- сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.

Спасатели Донетчины надеются на понимание гражданами ситуации. Ведь ограничения на посещение временные и введены вынужденно. Проводить досуг жители и гости Донецкой области могут в специально оборудованных местах, где созданы условия для безопасного отдыха.

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