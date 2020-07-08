Временно посещать леса запретили на Донетчине, в регионе период чрезвычайной пожарной опасности
С целью предотвращения возникновения лесных пожаров на территории Донецкой области, в период чрезвычайной пожарной опасности, действует запрет на посещение лесных массивов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
В период чрезвычайной опасности запрещается:
- посещение лесных массивов;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;
- разведение костров в лесу;
- выжигание травы и других растительных остатков на землях лесного фонда и других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам (в том числе проводить сельскохозяйственные сжигания)
- курить, бросать в лесных массивах непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячие пепел, кроме мест, оборудованных для этой цели;
- сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.
Спасатели Донетчины надеются на понимание гражданами ситуации. Ведь ограничения на посещение временные и введены вынужденно. Проводить досуг жители и гости Донецкой области могут в специально оборудованных местах, где созданы условия для безопасного отдыха.
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наданестчине я бы разрешил все. даже тушить пожар бензином.