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Новости Пожары в Украине
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Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП

Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП

Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию на Донбассе. Встреча проходит в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Перед началом заседания ТКГ глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Место ЧП срочно посетил Президент Украины Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

Учитывая опасность переброса пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в который раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - отметил Ермак.

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Автор: 

пожар (5961) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+13
Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП - Цензор.НЕТ 8154
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08.07.2020 14:01
+6
Сейчас снова начнутся односторонние прекращения огня ВСУ, чтобы дать возможность продвинуться вперёд российским войскам.
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08.07.2020 14:11
+5
молодец ермак - и за валодю,и за тэгэкистов и за всех успевает...
даже не знаю,чем он после дембеля займётся - хоть бы не забухал от скуки..
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08.07.2020 14:07
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Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП - Цензор.НЕТ 8154
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08.07.2020 14:01 Ответить
тому порося й не зробило нічого для перемоги. тільки спалені склади ***********, "пабєда" під Дебальцевим і інші "подвиги" цього тує.ня. це 5 років "великих звершень" рошенівського брехуна.
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08.07.2020 14:37 Ответить
А скажи, будь добрый, за яку саме сторону у даному випадку говорить Єрмак?
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08.07.2020 14:42 Ответить
"Призывать" того кто тебя "призвал в ряды ФСБ" как-то маразматично...
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08.07.2020 15:17 Ответить
молодец ермак - и за валодю,и за тэгэкистов и за всех успевает...
даже не знаю,чем он после дембеля займётся - хоть бы не забухал от скуки..
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08.07.2020 14:07 Ответить
кого он просит тех кто етот пожар устроил ну не дебил
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08.07.2020 14:09 Ответить
Сейчас снова начнутся односторонние прекращения огня ВСУ, чтобы дать возможность продвинуться вперёд российским войскам.
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08.07.2020 14:11 Ответить
миротворец хренов! в Крыму раша военные учения развернула, а оно взывает к кому-то там..или опять - прекращение огня в одностороннем порядке?!
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08.07.2020 14:16 Ответить
Окупанти прислухаються до Єрмака...Один в очах х...ла бачить "стрємлєніє к міру'', а інший їх до чогось закликає... Клоуні.
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08.07.2020 14:16 Ответить
А кого ты, фсбэшник призываешь к прекращению огня, небось украинские всу, бес путлер ложит на твои призывы.
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08.07.2020 14:18 Ответить
Хех! Тамжінашілюді для того ж і підпалили.
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08.07.2020 14:20 Ответить
Диб-л!!!!
А чего ты в Киеве призываешь!!!
Возьми толстого сивоху и смотайся в луганду!!! Там толкни речь!!!!
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08.07.2020 15:30 Ответить
 
 