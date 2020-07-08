Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП

Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию на Донбассе. Встреча проходит в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Перед началом заседания ТКГ глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Место ЧП срочно посетил Президент Украины Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

Учитывая опасность переброса пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в который раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - отметил Ермак.

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