Ермак в рамках заседания ТКГ призывает к установлению режима прекращения огня в связи с пожарами на Луганщине, - ОП
Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию на Донбассе. Встреча проходит в формате видеоконференции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Перед началом заседания ТКГ глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
Место ЧП срочно посетил Президент Украины Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.
Учитывая опасность переброса пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в который раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - отметил Ермак.
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даже не знаю,чем он после дембеля займётся - хоть бы не забухал от скуки..
А чего ты в Киеве призываешь!!!
Возьми толстого сивоху и смотайся в луганду!!! Там толкни речь!!!!