Оккупанты начали учения в Крыму с применением всех видов стрелкового оружия и БПЛА. ФОТО
В оккупированном Крыму стартовали двусторонние батальонно-тактические учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России.
Об этом сообщает российское Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие поочередно выполнят задачи в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силы условного противника. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты.", - говорится в сообщении.
В Минобороны России уточнили, что к учениям привлекли около 500 военнослужащих и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.
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или ты думаешь, что они молча сглотнут или просто выразят озабоченность??
вон, катера забрали без единого выстрела, а Зе им награды навешал...
Кстати это ты перескочил с Финляндии на Кубань. Почему? Скорее потому что ты вообще незнаком с историей.
- сколько кацапы задавят своих солдат ?
- сколько единиц техники перевернут ?
На такое овно даже ракет от джавелинов жалко
По его мнению, в этом случае уместно будет называть главу государства , Владимиром-объединителем, по аналогии с тем, какие титулы давали лидерам России или Руси "в их историческом прошлом". Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Раб - это не юридическое состояние. Это состояние мысли и души. Равно как и холуй.