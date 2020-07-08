Оккупанты начали учения в Крыму с применением всех видов стрелкового оружия и БПЛА. ФОТО

В оккупированном Крыму стартовали двусторонние батальонно-тактические учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России.

Об этом сообщает российское Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие поочередно выполнят задачи в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силы условного противника. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты.", - говорится в сообщении.

В Минобороны России уточнили, что к учениям привлекли около 500 военнослужащих и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

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