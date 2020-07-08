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Оккупанты начали учения в Крыму с применением всех видов стрелкового оружия и БПЛА. ФОТО

В оккупированном Крыму стартовали двусторонние батальонно-тактические учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России.

Об этом сообщает российское Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие поочередно выполнят задачи в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силы условного противника. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты.", - говорится в сообщении.

Оккупанты начали учения в Крыму с применением всех видов стрелкового оружия и БПЛА 01

В Минобороны России уточнили, что к учениям привлекли около 500 военнослужащих и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

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Крым (26412) военные учения (3459) Минобороны рф (933)


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Топ комментарии
+3
Там їх і потрібно знищити ракетним ударом.
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08.07.2020 14:04
+2
Это они учатся "позиции сближать", Резников сказал.
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08.07.2020 14:10
+2
Любые «учения» кацапов на далеко от границы Украины - напрягают.........
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08.07.2020 14:13
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Там їх і потрібно знищити ракетним ударом.
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08.07.2020 14:04 Ответить
ПКР Нептун може подолатти відстань від Херсонської області до полігонів в Криму і нанести по терористам ракетний удар! Тому Україна має заявити протест проти використання окупантами полігонів в Криму і залишити за собою право на припинення протиправної діяльності терористів в Криму силою зброї!
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08.07.2020 14:16 Ответить
Точно может? Или это только теоретически?
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08.07.2020 14:21 Ответить
Так ми і перевіримо на практиці, здійснивши заплановані ракетні пуски по своїм військовим полігонам в Криму!
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08.07.2020 14:26 Ответить
Это тоже только теория.
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08.07.2020 15:21 Ответить
ну кинем мы пару ракет, а дальше шо?
или ты думаешь, что они молча сглотнут или просто выразят озабоченность??
вон, катера забрали без единого выстрела, а Зе им награды навешал...
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08.07.2020 14:23 Ответить
Спочатку ми закриємо морські райони та полігони в Криму для проведення ракетних стрільб, щоб унеможливити будь які навчання та пересування терористів, а потім може і будемо стріляти, а може й ні. По ситуації! Яко терористи не вгомоняться, здійснимо пуск по кораблю тероритів біля полігону, перевіримо як працює ГСН.
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08.07.2020 14:28 Ответить
а Белгородское направление, а Харьковское, а Донецкое с Мариупольским? А если с Черного моря пульнут как Сирии? Чем будем закрываться, сеткой Яйценюка?
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08.07.2020 14:44 Ответить
Не будем закриватись в нас 6 років йде війна, навішо закриватись? Будемо зближуватись і бити ворога з відстані ефективного вогню.
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08.07.2020 14:48 Ответить
та тыж видишь, уже конницей не воюют, притом давно..
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08.07.2020 14:54 Ответить
При ссыкле уклонисте Зеле ракетным ударом по кацапам?
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08.07.2020 14:12 Ответить
У нас з'явився бойовий командувач ВМСУ, який на відміну від інших командуючих, не боїться ворога. Неїжпапа віддасть бойовий наказ на знищення терористів, без тіні сумніву!
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08.07.2020 14:17 Ответить
Это они учатся "позиции сближать", Резников сказал.
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08.07.2020 14:10 Ответить
Потрібно прийняти участь в тих навчаннях, запустити кілька ракет ПКР Нептун, щоб навчання були більш цікавими і реально двосторонніми!
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08.07.2020 14:29 Ответить
Игореша, а не ты ль, болезненный, рассказывал что ПКР Нептун - гавно?
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08.07.2020 14:50 Ответить
Ну от ми і перевіримо на практиці всі ТТХ. Якщо терористи у'бут з полігонів і закриються в бункері, значить Нептун на щось таки здатен, а якщо терористи не будуть зважати на наші погрози - Нептун таки да гівно!
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08.07.2020 14:52 Ответить
Я , конечно, дико извиняюсь, но кто такие "вы", и что вы там собираетесь проверять?
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08.07.2020 15:13 Ответить
А со стороны Украины слышны звуки игры на рояле...в 1939 году маленькая Финляндия не играла на рояле оккупационным войскам ссср
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08.07.2020 14:10 Ответить
А в 1944 году "маленькая Финляндия" уже была в союзниках у СССР, навсегда отказалась от захваченных земель + выплатила контрибуцию СССР, за участие в войне на стороне Германии.
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08.07.2020 14:18 Ответить
Финляндия свободна и живёт прекрасно даже без "земель Кубани".
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08.07.2020 14:47 Ответить
То есть вы теперь утверждаете, что Украина прекрасно заживет без Крыма и Донбасса? Быстро переобулись...
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08.07.2020 14:53 Ответить
Нет Ваня,ты своими мозгами только показываешь свою ватность. Украина в 1918 г потеряла свои земли Кубани и ничему не научилась.
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08.07.2020 15:00 Ответить
Украина в 1918 году не владела даже Харьковом, так как там была Украинская Народная Республика Советов (УНР Советов, УНРС) с 1917 года.
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08.07.2020 15:06 Ответить
ещё скажи что при Петре 1 столица Московии была в Москве,а столица Расии в Петербурге ты уже перескакиваешь на другую тему как тебя учили на курсах юного Дзержинца.
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08.07.2020 15:38 Ответить
То есть ты уже согласился, что ни Кубань и Крым (там правил Деникин), ни Харьковщина ( там правил УНРС), ни юг Украины(там правил Махно в Гуляй-поле) никак не входили в состав Украины и до 1918 года.Так что же потеряла тогда Украина? Может быть земли отданые Петлюрой Польше? И это вернее всего, потому как это история реальная, а не выдуманная.
Кстати это ты перескочил с Финляндии на Кубань. Почему? Скорее потому что ты вообще незнаком с историей.
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08.07.2020 17:48 Ответить
Ваня ты выбрал другое направление разговора и пишешь...Кстати это ты перескочил с Финляндии на Кубань. Почему? я написал в кавычках... без "земель Кубани"....ну для тебя это тяжело .потому что россияне реагируют только на первый слог в предложении...ну не могу я в твою ватную голову постоянно вбивать .что ты не прав.
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08.07.2020 19:44 Ответить
"А в 1944 году "маленькая Финляндия" уже была в союзниках у СССР, навсегда отказалась от захваченных земель + выплатила контрибуцию СССР, за участие в войне на стороне Германии." - вот мой ответ. Где ты тут увидел Кубань??? Так что это это ты решил перескакивать, а сейчас просто включил тупого.
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08.07.2020 20:35 Ответить
Пора принимать ставки:
- сколько кацапы задавят своих солдат ?
- сколько единиц техники перевернут ?
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08.07.2020 14:11 Ответить
Любые «учения» кацапов на далеко от границы Украины - напрягают.........
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08.07.2020 14:13 Ответить
Учения проводятся не возле границ Украины, а в самой Украине, потому что Крым - это Украина!
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08.07.2020 14:23 Ответить
Согласна, но так как Крым на данный момент оккупирован кацапами, думаю «возле границ Украины» - сегодняшняя реальность☹️
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08.07.2020 14:31 Ответить
и пить так хочется...)
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08.07.2020 14:29 Ответить
в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.
На такое овно даже ракет от джавелинов жалко
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08.07.2020 14:34 Ответить
Заблокировать все переходы в на п-остров и в ОРДЛО заодно, на период сих учений..ЗЕ власть имейте яйца, хоть так ответьте на крымские рашманевры..
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08.07.2020 16:18 Ответить
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что после реформы, которая направлена на восстановление отечества, президенту России Владимиру Путину обязательно нужен будет "титул в веках".

По его мнению, в этом случае уместно будет называть главу государства , Владимиром-объединителем, по аналогии с тем, какие титулы давали лидерам России или Руси "в их историческом прошлом". Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Раб - это не юридическое состояние. Это состояние мысли и души. Равно как и холуй.
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08.07.2020 17:21 Ответить
 
 