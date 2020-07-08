Кабмин расторг меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Кабинет Министров прекратил действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что реализация принятого решения позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.

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