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Кабмин расторг меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Кабмин расторг меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Кабинет Министров прекратил действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что реализация принятого решения позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников

Автор: 

россия (95702) терроризм (18691) Меморандум (130)


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Топ комментарии
+10
Питро чомусь не зробив цього за 5 років
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08.07.2020 14:17
+8
При Порошенко такого не було-він 5-ть військових складів терористичних підірвав.
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08.07.2020 14:24
+8
а поросяті слабо було це зробити чи не було коли за розпилом бюджетних коштів ?
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08.07.2020 14:28
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08.07.2020 14:11 Ответить
А с Чикатило тоже меморандум был - "о борьбе с домашним насилием" ?
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08.07.2020 15:15 Ответить
це завдяки цьому меморандуму кацапні чечена з добробату віддали..?
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08.07.2020 14:15 Ответить
До речі, колєги Луцика у парашії уже дали Тумгоєву 18 років тюряги.
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08.07.2020 14:50 Ответить
хріново..
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08.07.2020 14:57 Ответить
Питро чомусь не зробив цього за 5 років
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08.07.2020 14:17 Ответить
Та Зеля вообще за год росию агрессором ни разу не назвал - и ничего, тебе нравится
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08.07.2020 14:38 Ответить
Це у вас пам'ять коротка - весь час треба нагадувати.
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08.07.2020 15:42 Ответить
не пройшло і 6 років.
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08.07.2020 14:17 Ответить
Не хотят бороться с братским расейским терроризмом?
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08.07.2020 14:18 Ответить
сколько паспортов выдали предателям оккупанты теперь никто не сможет узнать
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08.07.2020 14:19 Ответить
При Порошенко такого не було-він 5-ть військових складів терористичних підірвав.
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08.07.2020 14:24 Ответить
Тока про Порошенко расейские цвинтари переполнились ихтамнетами, а при Зеле "прекратили стрелять"
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08.07.2020 14:39 Ответить
Никто ничего не прекращал, не бреши - интенсивность стельбы сейчас примерно такая же, как была в 2018м.
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08.07.2020 14:53 Ответить
С фронта пишешь?
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08.07.2020 15:14 Ответить
Козлощелепні "іхтамнети" Петра з депутатами ВР не хвилювали-з них на фронті жодний не загинув,а от 13420 жерт війни-це плата українського народу за те,що не повірили нам https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html у 2005-му,коли ми вперше розсекретили зрадника.
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08.07.2020 14:55 Ответить
а поросяті слабо було це зробити чи не було коли за розпилом бюджетних коштів ?
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08.07.2020 14:28 Ответить
Для показухи отменили один меморандум, а фактически сдали территории и ищут мир в глазах *****
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08.07.2020 14:41 Ответить
і що там "здали" ? Невже так само, як порося ?
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08.07.2020 14:43 Ответить
Плохо быть тупым, но я попробую тебе напомнить о так называемых "зонах разведения войск", где фактически, произошоел односторонний отвод Украинских войск, а московитские бандиты остались на своих позициях. Обтекай
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08.07.2020 14:49 Ответить
Нагадай,лахтинцю про втрачені 44-и тис.кв/км,які https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj занотував у своїх досягненнях.
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08.07.2020 15:02 Ответить
https://krainanews.co.ua/dvohsotyh-nashi/?fbclid=IwAR2YykU6_Okzt1tkIILPLGd4Q1QGtmziwqeMPq8Nz98Vs0FSo_ytRjJNqms
Інфа від 07.07.2020 - у парашників вісім 200 мінус техніка.
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08.07.2020 14:47 Ответить
Я о зонах так называемого "разведения войск"
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08.07.2020 14:51 Ответить
Ты еще брехал о том, что наши якобы не стреляют.
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08.07.2020 14:54 Ответить
Ты в своем уме? Ваш зеля сказал что для окончания войны надо "просто перестать стрелять". Ну ты и манипулятор. Ты еще скажи, что я - это зеленский
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08.07.2020 15:18 Ответить
Ты стрелки не переводи - это ТЫ написал, а не Зеля:
"Кабмін розірвав меморандум з РФ щодо боротьби з тероризмом - Цензор.НЕТ 820 https://censor.net/user/83878

Тока про Порошенко расейские цвинтари переполнились ихтамнетами, а при Зеле "прекратили стрелять""

И написал ты ложь, ибо стреляют сейчас точно также, как и при Порошенке в 2018м и ихтамнетов точно также убивают.
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08.07.2020 16:48 Ответить
Опа, а борцун-словоблудник чомусь профукав таку можливість отримати собі рекспект і уважуху.
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08.07.2020 14:44 Ответить
логично. РФ - страна-террорист
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08.07.2020 14:46 Ответить
Расторгли договор о борьбе с терроризмом с террористом ...
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08.07.2020 14:52 Ответить
Это как сотрудничество с Террористами , - Давно пора еще с 14 года .
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08.07.2020 14:54 Ответить
Як звучить! Співпраця з терористом у боротьбі з тероризмом!
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08.07.2020 14:59 Ответить
меморандум с террористами о борьбе с терроризмом...забавно.
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08.07.2020 15:22 Ответить
чому лише зараз?
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08.07.2020 16:43 Ответить
 
 