Кабмин расторг меморандум с РФ по борьбе с терроризмом
Кабинет Министров прекратил действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.
Отмечается, что реализация принятого решения позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ.
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показать весь комментарий08.07.2020 14:17
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Інфа від 07.07.2020 - у парашників вісім 200 мінус техніка.
" https://censor.net/user/83878
Тока про Порошенко расейские цвинтари переполнились ихтамнетами, а при Зеле "прекратили стрелять""
И написал ты ложь, ибо стреляют сейчас точно также, как и при Порошенке в 2018м и ихтамнетов точно также убивают.