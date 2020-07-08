Мы создаем в аэропорту "Борисполь" лабораторию, которая будет давать результат всем прибывшим через два часа, - Ляшко
В аэропорту Борисполь создается лаборатория, которая позволит за два часа проверить, есть ли у человека COVID-19.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"В Кабинете Министров мы приняли решение о возможности въезда в Украину из стран так называемой красной зоны в случае отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов. Параллельно мы прилагаем усилия для того, чтобы создать лабораторию в аэропорту "Борисполь", которая будет давать результат всем прибывшим из "красной" зоны через два часа после прилета", – сказал он.
Главный санврач отметил, что "Украина интегрирована в общемировую сеть, в глобальный тренд возобновления путешествий".
"Это влияет на экономику, это развитие авиабизнеса, туристического бизнеса. Со стороны Министерства здравоохранения мы делаем все возможное, чтобы эта сфера работала и приносила результаты", – объяснил Ляшко.
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Аве, Лящер!!
так що до біса "тести", якщо ви не Гриценко.
опше тести - до біса - бо нема лікарняного протоколу шоб лікувати від вірусу.
то шо висрали шо за добу вилікувались 900 поцієнтів =
ви сьодні новини не читав - я пару разів повторив - до біса "статистику", якщо до нас не їдуть німці та жабоїди та макаронники та тореадори - бо у них статистика проти нашої - г*вно.
чо тут сперечатись?
мені смішно напр. з висерів Стебанова.
Ляшко, сколько будет стоить липовый негативный анализ ?
негативный или позитивный?
стоимость анализа зависит от его результата