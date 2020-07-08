Мы создаем в аэропорту "Борисполь" лабораторию, которая будет давать результат всем прибывшим через два часа, - Ляшко

В аэропорту Борисполь создается лаборатория, которая позволит за два часа проверить, есть ли у человека COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В Кабинете Министров мы приняли решение о возможности въезда в Украину из стран так называемой красной зоны в случае отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов. Параллельно мы прилагаем усилия для того, чтобы создать лабораторию в аэропорту "Борисполь", которая будет давать результат всем прибывшим из "красной" зоны через два часа после прилета", – сказал он.

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Главный санврач отметил, что "Украина интегрирована в общемировую сеть, в глобальный тренд возобновления путешествий".



"Это влияет на экономику, это развитие авиабизнеса, туристического бизнеса. Со стороны Министерства здравоохранения мы делаем все возможное, чтобы эта сфера работала и приносила результаты", – объяснил Ляшко.