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Новости Коронавирус и карантин
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Мы создаем в аэропорту "Борисполь" лабораторию, которая будет давать результат всем прибывшим через два часа, - Ляшко

Мы создаем в аэропорту

В аэропорту Борисполь создается лаборатория, которая позволит за два часа проверить, есть ли у человека COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В Кабинете Министров мы приняли решение о возможности въезда в Украину из стран так называемой красной зоны в случае отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов. Параллельно мы прилагаем усилия для того, чтобы создать лабораторию в аэропорту "Борисполь", которая будет давать результат всем прибывшим из "красной" зоны через два часа после прилета", – сказал он.

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Главный санврач отметил, что "Украина интегрирована в общемировую сеть, в глобальный тренд возобновления путешествий".

"Это влияет на экономику, это развитие авиабизнеса, туристического бизнеса. Со стороны Министерства здравоохранения мы делаем все возможное, чтобы эта сфера работала и приносила результаты", – объяснил Ляшко.

Автор: 

Борисполь (768) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
"но деньги - вперёд!"
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08.07.2020 14:25
+1
сколько стоит ?

Ляшко, сколько будет стоить липовый негативный анализ ?
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08.07.2020 14:43
+1
а вам какой?
негативный или позитивный?

стоимость анализа зависит от его результата
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08.07.2020 14:44
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дождались....
Аве, Лящер!!
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08.07.2020 14:17 Ответить
А чому тільки в Борисполі? А інші мешканці великих міст, в яких є міжнародні аеропорти чим гірші за мешканців Борисполя? Лабораторія має бути в кожному аеропорту та морвокзалі і на кожному прикордонному переході - автомобільному, залізничному, пішому! Без аналізів вся боротьба з коронавірусом - це біг по колу!
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08.07.2020 14:20 Ответить
тут писало шо рез-ту чекають до 14 днів.
так що до біса "тести", якщо ви не Гриценко.
опше тести - до біса - бо нема лікарняного протоколу шоб лікувати від вірусу.
то шо висрали шо за добу вилікувались 900 поцієнтів =
ви сьодні новини не читав - я пару разів повторив - до біса "статистику", якщо до нас не їдуть німці та жабоїди та макаронники та тореадори - бо у них статистика проти нашої - г*вно.
чо тут сперечатись?
мені смішно напр. з висерів Стебанова.
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08.07.2020 15:07 Ответить
сколько стоит ?

Ляшко, сколько будет стоить липовый негативный анализ ?
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08.07.2020 14:43 Ответить
А может лучше - просто давать..
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08.07.2020 14:18 Ответить
Напишите уже хоть стоимость этого ПЛР теста
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08.07.2020 14:25 Ответить
а вам какой?
негативный или позитивный?

стоимость анализа зависит от его результата
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08.07.2020 14:44 Ответить
"но деньги - вперёд!"
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08.07.2020 14:25 Ответить
А чому це тільки в аеропорту Бориспіль, а не в медичних лабораторіях по всій державі? Бо для холопів і так нормально, а для сейшельських і оманських все комфортно та оперативно...
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08.07.2020 14:31 Ответить
Клоуни. Ви хоча б сімейних лікарів і тих, хто працює в приймальних відділеннях перевірте.
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08.07.2020 14:36 Ответить
Все в будущем!!! Когда??? Сделайте вначале, а потом рапортуйте. Постоянное мифическое будущее. А оно будет?
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08.07.2020 14:56 Ответить
 
 