Кабмин выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом
Кабинет Министров Украины выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом на частичное восстановление расходов по бюджетным программам в сфере физической культуры и спорта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, 88 323,6 тыс. грн выделено по программе "Развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации", а также 387 476,3 тыс. грн по программе "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".
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Оксана Евтухова
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