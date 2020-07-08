Кабмин выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет Министров Украины выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом на частичное восстановление расходов по бюджетным программам в сфере физической культуры и спорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, 88 323,6 тыс. грн выделено по программе "Развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации", а также 387 476,3 тыс. грн по программе "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".

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