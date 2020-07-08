Муженко о возможном вторжении РФ: "Начнется все не на Юге, начнется все на Востоке"
Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что если россияне решатся на вторжение в Украину, то будут действовать не из Крыма, а с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом он заявил в программе "Вечерний тепловизор", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отвечая на вопрос о возможности вторжения Российской Федерации в южные области Украины, Муженко сказал: "Такие сценарии рассматривались, и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать Вооруженные Силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на Юге, начнется все на Востоке нашего государства".
По мнению Муженко, Россия скорее пойдет путем активизации ответных действий на Востоке Украины с привлечением незаконно созданных военных формирований.
"Это все может иметь место и быть реализовано не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь", - считает бывший начальник Генштаба.
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Муженко считает, что Россия пойдет на вторжение в Украину только при наличии определенных условий.
"Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть ряд определенных условий создан. В первую очередь, это хаос в Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжении регулярных войск Российской Федерации", - подчеркнул Муженко.
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Ну да. Это же так логично начинать наступление именно там где ждут и где организовано несколько эшелонов обороны. Орки безусловно дебилы. Но не на столько же.
Всё правильно: представители флота уверены, что вторжение РФ будет через его зону ответственности, потому дайте побольше денег флоту!!!!!! Иначе нас всех завтра ой-ой-ой.....
А представители других родов войск/группировок/групп влияния считаю по другому: дайте побольше денег нам!!!!!! Иначе нас всех завтра ой-ой-ой.....
Нормальное лоббирование своих интересов в СМИ.... цивилизация однако.
Тут нужно что-то вроде обстрела градами спального района. Но такое, в цифровое время, и доступности интернета везде, вряд-ли возможно. Вряж-ли возможна такая подстава, чтобы можно было устроить провокацию и обвинить в этом ВСУ. Сейчас не 20 век. Сейчас все можно доказать и опровергнуть.
Во время обстреля Мариуполя градом тоже было сразу видно откуда прилетело.
Сейчас 2020 год, а не 2008 или 2014, сейчас 4G почти везде и 5G на подходе, и смартфоны помощнее. Сейчас все снимается и записывается и мигом оказывается на интернете. Сейчас так просто не устроите казус белли.
И потом, вряд-ли вообще возможны военные действия в регионе с атомными станциями, это просто безумие. Проще будет военски уничтожить агрессора силами НАТО, а то и ценой ядерной войны. Думаю что в рашке все прекрасно понимают, и никаких военных действий против Украины предпринимать не будут.
Первая версия. Сбивали военнослужащие РФ по приказу главнокомандующего РФ чтобы развязать полномасштабное вторжение, когда Украина не имела боеспособную армию. Но лапти перепутали самолет, вместо российсеого А320, сбили малазийский Боинг (похож по форме, только больший по размерам), который пролетал в том месте.
Вторяюая версия. Сбили сепаратисты, приняв Боинг за украинский военно-транспортный Ил-76. Скорее всего протянут эту версию, так как скандал никому не нужен. Ну а то, что Ил-76 четырехмоторный а Боинг двух, так это конечно уже ерунда...
Казус белли нужен, если нужна белли. А если война нужна, то хватит и пробирки с белым порошком в качестве казус белли.
Я знаю что у них планы захватить весь мир, оправославить всех евреев, уничтожить Израиль и их союзников, в этом их суть, об этом пишет Тора.
Но, я знаю что у меня в руках есть новый смартфон Самсунг (А30 - далеко не самый лучший) с 64 гига памяти, 25мп камерой, с помощью него за пару секунд могу записать высококачественное видео и послать это на интернет, где у меня безлимит. И такая возможность есть теперь у милионов людей в Украине.
И еще я знаю, что у них ничего не получится, иначе потом не будет истории.
Чтобы прийти к власти нужно возвращать Крым и Донбасс, чтобы можно было набрать более 50%.
То есть при этом раскладе не может быть ни пророссийского президента ни парламента.
https://twitter.com/tZEinform/status/1280740887237181440?s=20 Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ведет переговоры с представителями Германии, Австрии и Люксембурга о создании международного консорциума по вопросу предотвращения гуманитарной катастрофы и подачи воды в оккупированный Крым.
Хотела ли РФ захватить Украину в 2014?
Если хотела, то почему не захватила?
Если не хотела в 2014 и далее, то зачем ей это сегодня?
Это не троллинг, без честного ответа на такие вопросы о вчера - планировать завтра трудно.
своє робити-розвивати ракетну програму,та забезпечувати найновішим озброєнням та всім необхідним нашу армію,бо крім неї,нам в війні з кацапами ніхто не допоможе.
Почитайте о письме посла Евросоюза Матти Маасикаса https://eadaily.com/ru/news/2020/07/05/es-prigrozil-ostavit-ukrainu-bez-kreditov-za-zashchitu-svoego-****************
Факт он требует равных условий на Украине для "Фольксваген" и для «УкрАВТО» и ему плевать на то, что без гос поддержки у ЗАЗ против Гольфа шансов нет. Все разв страны начинали именно с этого - поддерживали свою промышленность, заставляли иностранцев строить заводы, увеличивать локализацию, если хотят тут продавать продукцию итд. А Украина факт утратила независимость и как следствие - возможность защиты своего.
Так что прежде чем мриять о высокотехнологичном оружии, нужно вернуть независимость, восстановить промышленность, ВПК и только потом.... Те факт нужно послать на ..... или в ..... Ассоциацию, подчиненность меморандумам МВФ и - страшно подумать - не выполнять бегом указивки "западных партнеров".
К вашим надеждам, что Украина может в современных укр реалиях своє робити-розвивати ракетну програму, та забезпечувати найновішим озброєнням та всім необхідним нашу армію - строит не больше, чем на успех ЗАЗ против "Фольксваген" .
Вы не учли самый страшный случай: Пу не нападет и это гниение Украины будет продолжаться до самораспада.
В Чехії коронавірус майже не існує, в інших країнах ЕС теж є все в порядку. В Штатах йде дещо брутальна президентська кампань (де виграє Байден), на фоні незвладнутої боротьби з коронавірусом. Вакціна буде за пів року.
З ОПЗЖ ніколи не буде презідент України, тому що прихильників цього блоку є максімальне в 20% - 25% мешканців України, для того щоб їх було більше є запотребі повертати Крим та Донбас щоб проросійських воличів було більше ніж 50 відсотків.
Все поголовно пойдут биться за свою землю, семьи, имущество. Если будут биться то отобьются, если нет то не будет людей, нормальной жизни. Будете с ошейником ходить, в яме жить и за миску баланды вкалывать.
У оккупантов вы будете вообще за тарелку борща вкалывать. Вам эти 1500 покажутся очень большими деньгами. А вообще все вопросы к Коломойскому и Ахметову - ЭТО ИХ ЛЮДЕЙ ВЫ ПОНАВЫБИРАЛИ НА ВЫБОРАХ!!! Это им выгодны нищенские зарплаты.
За кого вы голосовали то и имеете.
Обидно другое. Вспоминаю как Муженко бил себя копытом в грудь насчет Дебальцево....
А сами мины уничтожают. Не на сепарах! Сливают Украину, суки. Работают языком.