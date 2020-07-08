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Новости Агрессия России против Украины
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Муженко о возможном вторжении РФ: "Начнется все не на Юге, начнется все на Востоке"

Муженко о возможном вторжении РФ:

Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что если россияне решатся на вторжение в Украину, то будут действовать не из Крыма, а с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в программе "Вечерний тепловизор", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отвечая на вопрос о возможности вторжения Российской Федерации в южные области Украины, Муженко сказал: "Такие сценарии рассматривались, и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать Вооруженные Силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на Юге, начнется все на Востоке нашего государства".

По мнению Муженко, Россия скорее пойдет путем активизации ответных действий на Востоке Украины с привлечением незаконно созданных военных формирований.

"Это все может иметь место и быть реализовано не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь", - считает бывший начальник Генштаба.

Читайте на Цензор.НЕТ: В РФ отреагировали на заявление Командующего ВМС Неижпапы об угрозе полномасштабной войны: "Все закончится для Украины печально"

Муженко считает, что Россия пойдет на вторжение в Украину только при наличии определенных условий.

"Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть ряд определенных условий создан. В первую очередь, это хаос в Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжении регулярных войск Российской Федерации", - подчеркнул Муженко.

Также на Цензор.НЕТ: Сейчас непосредственной угрозы вторжения России в Украину нет, - Наев

Автор: 

вторжение (508) Крым (26412) россия (95702) Донецкая область (9784) Муженко Виктор (331) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+11
Ну а как же : "Посмотрел в глаза и увидел в них желание мира"?
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08.07.2020 14:23
+10
Вже нема сили щось пояснювати зелебобікам, мабуть потрібні вузькопрофільні спеціалісти з медичною освітою.
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08.07.2020 14:34
+10
Вот просто интересно, а как россияне собираются удерживать Киев, это 5 миллионов людей, из которых 4 их будет ненавидеть, я молчу про партизанскую войну и жесткие меры Запада, а они обязательно будут, для того, чтобы удержать Киев и область, Москве нужно будет минимум тысяч 400 000 отборного войска, столько у Москвы попросту нету. Я повторяю, речь идет только о Киеве и северной части области. А там еще Сумская и Черниговская. Вообщем не несите бред.
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08.07.2020 14:41
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По военным законам перед вторжением нужна психологическая подготовка населения, чтобы население деморализовать и склонить к прекращению сопротивления. Также у РФ обычно внутри уже есть завербованной агентуры куча. УПЦ МП также всегда помогает РФ в первую очередь и они и мозги вербуют людей и ставят их на ополчение. Также была новость недавно, что РФ создало в Запорожье отряды казаков русских и такие казаки были в Крыму и Донбассе первыми, кто появился и начал строить заграждения. Также обычно атаку делают там, где противник не ожидает. Да так в принципе посмотреть то у РФ всюду внутри все готово по всей границе. В Одессе Труханов возглавляет и работает на Россию, с другой стороны в Харькове - Кернес тоже работает на РФ и он возглавлял тогда все, когда чуть Харьков не сдали русским и депутатов РФ встречал и проводил с ними съезды про Российские. И вообщем во всех городах у РФ готовы и политики и УПЦ МП и власти завербованные и агентуры полно и РФ может в любой точке вломиться и всюду она подготовила все. СМИ все в Украине под РФ для ведения психологической войны. Президент такой же, как Янукович и вернул кучу политиков даже Януковича. По всем фронтам РФ внутри Украины все подготовила. А судя еще с того, что СБУ Крыма и СБУ Донбасса все перешло в ФСБ РФ работать всем составом, то ожидать чего то иного от остального СБУ не стоит! Медведчука партия - филиал Единой России - собирается создавать еще силовые отряды и Кива анонсировал уже это. Шарий работающий на спецслужбы РФ по методичкам спецслужб РФ и он тоже анонсировал создание каких то силовых движух на улицах. Вообщем куда не глянь то РФ все уже внутри захватила. И нет никого, кто бы от лица государства защищал Украину и арестовывал бы всех коллаборантов и агентов РФ. Единственный, кто будет давать отпор - это народ Украинский, и то РФ все каналы захватила и РФ промоет мозги и тогда и силы не нужно будет, чтобы захватывать. Полная жопа! и это ж я описал только каплю в море того, что у РФ подготовлено. РФ во все бабки забашляла и в олигархов и во власти и в культуру и сми и соц сети и бизнес и церковь и вообщем во все, что только можно. Она по всем фронтам атакует! Где то слышал, что Путин мастер по диверсионной деятельности в тылу врага. А еще в такой стране продажной с кучей жлобов и предателей, то это вообще для него РАЙ для такой работы. И РФ даже националистов финансирует в Украине, как Корчинский например. Я посмотрел его википедию и увидел, что Корчинский раньше ездил в РФ в патриотический лагерь Путина на озере Селигер и что он против НАТО и ЕС топил и что он за партию регионов топил и т.д. и еще там куча всего. и потому видно, что РФ и патриотические псевдо движухи создает. И помню еще видео с Тягныбоком, который бабки брал. И я не говорю про всех людей примкнувшим туда, что они коллаборанты, но верхушки гнилая агентура по ходу. По всюду все гнилое! Украина держиться на народе и народу нужно всюду гасить русскую агентуру и все, что к ней относится! А на счет нападения, то для него должна быть еще большая почва, как Майдан был когда, что был хаос. Но считаю, что Армия должна готовится по всему периметру границы с РФ - от Беларуси по кругу до Приднестровье, хотя получается так РФ наши войска растягивает, потому нужно по местности создавать войска и серьезно их укреплять! И нужно положить конец внутри страны всей агентуре России!
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08.07.2020 14:58 Ответить
Муженко о возможном вторжении РФ: "Начнется все не на Юге, начнется все на Востоке"



Ну да. Это же так логично начинать наступление именно там где ждут и где организовано несколько эшелонов обороны. Орки безусловно дебилы. Но не на столько же.
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08.07.2020 14:58 Ответить
Муженко о возможном вторжении РФ: "Начнется все не на Юге, начнется все на Востоке"
Всё правильно: представители флота уверены, что вторжение РФ будет через его зону ответственности, потому дайте побольше денег флоту!!!!!! Иначе нас всех завтра ой-ой-ой.....

А представители других родов войск/группировок/групп влияния считаю по другому: дайте побольше денег нам!!!!!! Иначе нас всех завтра ой-ой-ой.....
Нормальное лоббирование своих интересов в СМИ.... цивилизация однако.
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08.07.2020 15:05 Ответить
Логично, толкнут лугандонов, а потом пойдут их защищать и "кизяки" в Запорожье помогут.
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08.07.2020 15:10 Ответить
Для этого нужно подстроить какую-то очень масштабную провокацию, например ракетный удар ВСУ по мирному городу с тысячами погибших или авиабомбардировку самолетами с украинской символикой на борту.
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08.07.2020 19:05 Ответить
да, но тысяч не нужно, десятка хватит
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08.07.2020 19:33 Ответить
Десяток это не масштабная провокация, это несчастный случай, вроде попадания мины возле остановки троллейбуса. Это не провокация и не может быть поводом для войны.
Тут нужно что-то вроде обстрела градами спального района. Но такое, в цифровое время, и доступности интернета везде, вряд-ли возможно. Вряж-ли возможна такая подстава, чтобы можно было устроить провокацию и обвинить в этом ВСУ. Сейчас не 20 век. Сейчас все можно доказать и опровергнуть.
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08.07.2020 21:03 Ответить
ну кому Вы рассказываете? Сколько времени после сбитого лайнера, а суд только начался. Правда не нужна, нужен казус белли.
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08.07.2020 21:08 Ответить
Суд только начался, но доказательства сбития были видны сразу. Несколько снимков пуска ракеты боевиков, спутниковые снимки, переговоры боевиков, и так далее. Все прекрасно знали что Боинг сбила русня. Идут споры на предмет того кого обвинить. Или руководство РФ или лидеров боевиков. Первое предпочтительно, но скорее всего обвинят боевиков.
Во время обстреля Мариуполя градом тоже было сразу видно откуда прилетело.
Сейчас 2020 год, а не 2008 или 2014, сейчас 4G почти везде и 5G на подходе, и смартфоны помощнее. Сейчас все снимается и записывается и мигом оказывается на интернете. Сейчас так просто не устроите казус белли.
И потом, вряд-ли вообще возможны военные действия в регионе с атомными станциями, это просто безумие. Проще будет военски уничтожить агрессора силами НАТО, а то и ценой ядерной войны. Думаю что в рашке все прекрасно понимают, и никаких военных действий против Украины предпринимать не будут.
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08.07.2020 21:35 Ответить
Почему? Мне кажется что в обоих случаях сбили по ошибке.
Первая версия. Сбивали военнослужащие РФ по приказу главнокомандующего РФ чтобы развязать полномасштабное вторжение, когда Украина не имела боеспособную армию. Но лапти перепутали самолет, вместо российсеого А320, сбили малазийский Боинг (похож по форме, только больший по размерам), который пролетал в том месте.
Вторяюая версия. Сбили сепаратисты, приняв Боинг за украинский военно-транспортный Ил-76. Скорее всего протянут эту версию, так как скандал никому не нужен. Ну а то, что Ил-76 четырехмоторный а Боинг двух, так это конечно уже ерунда...
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09.07.2020 09:24 Ответить
Правда не нужна, нужен казус белли.
Казус белли нужен, если нужна белли. А если война нужна, то хватит и пробирки с белым порошком в качестве казус белли.
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08.07.2020 23:54 Ответить
вот я не пойму. Почему австрийцы не восстанавливают величие Австро-венгерской империи, а Путину втемяшилось восстановить СССР, и находит поддержку.
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09.07.2020 08:02 Ответить
https://www.mk.ru/social/2020/07/09/general-fsb-prokommentiroval-rost-del-ogosizmene-posle-prisoedineniya-kryma.html в тему
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09.07.2020 08:10 Ответить
Не СССР. А половину Земного шара "просоветской" ориентации, включая Африку и пр.
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09.07.2020 10:37 Ответить
Еще раз. Мы живем в цифровой эре. Высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен везде, высокопродуктивные смартфоны с очень хорошими фото-видео камерами доступны всем. Такого не было ни в 2008 ни в 2014 годах. Просто так устраивать провокации уже не получится.
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09.07.2020 09:31 Ответить
еще раз - зайдите скажем на форум российской комсомольской правды. До жопы им все технологии, если добавочная хромосома рулит.
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09.07.2020 09:36 Ответить
Мне не интересно что они пишут в своих форумах, мне вообще не интересно что либо русскоязычное, потому что на этом языке пишут одну ерунду.
Я знаю что у них планы захватить весь мир, оправославить всех евреев, уничтожить Израиль и их союзников, в этом их суть, об этом пишет Тора.

Но, я знаю что у меня в руках есть новый смартфон Самсунг (А30 - далеко не самый лучший) с 64 гига памяти, 25мп камерой, с помощью него за пару секунд могу записать высококачественное видео и послать это на интернет, где у меня безлимит. И такая возможность есть теперь у милионов людей в Украине.
И еще я знаю, что у них ничего не получится, иначе потом не будет истории.
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10.07.2020 10:55 Ответить
Для этого есть один провокатор Зеленое Чмо, и когда он народ окончательно ******, то к власти прийдет "Зажиддя" путем выборов ...а те откроют ***** всЁ
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08.07.2020 21:07 Ответить
Этого не произойдет. У ОПЗЖ нет столько голосов, чтобы захватить власть в стране, их максимум 25% и будет меньше, по мере вымирания пенсионеров.
Чтобы прийти к власти нужно возвращать Крым и Донбасс, чтобы можно было набрать более 50%.
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08.07.2020 21:16 Ответить
Могут голоснуть как за Зе ...тогда голосовали против заворовашегося Параши....А сейчас та же участь может постигнуть несостоявшегося Голобородька...
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08.07.2020 21:20 Ответить
Да нет у них таких голосов. Зе теряет популярность, но их голоса переходят к разным силам, в том числе проукраинским. К СН отошло очень много проукраинских голосов (не только пророссийских), теперь наблюдается их откат. У пророссийских сил без Донбасса и Крыма потолок 25%. То есть у ОПЗЖ никогда не может быть больше 25%, и это при условии, что это будет одна пророссийская сила.
То есть при этом раскладе не может быть ни пророссийского президента ни парламента.
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08.07.2020 21:46 Ответить
"https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html 16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины."
https://twitter.com/tZEinform/status/1280740887237181440?s=20 Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ведет переговоры с представителями Германии, Австрии и Люксембурга о создании международного консорциума по вопросу предотвращения гуманитарной катастрофы и подачи воды в оккупированный Крым.
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08.07.2020 15:23 Ответить
"Прямий контакт" з президентом України, схоже вже відбувся - Зєля скорочує на 40 000 українське військо, разом з цілими ескадрільями літаків. Коротше Зєля дає добро, можна воду в Крим включати внаглу, супротиву не буде
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08.07.2020 15:36 Ответить
Сьогодні у другому буде Зєля і Бойко. Тобто сьогодні я буду за Зєлю, а взавтра буду вимагати йому дострокові. Пєця вже в другий не влізе НІКОЛИ
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08.07.2020 16:28 Ответить
ІВАНКО!! Я тобі раджу послухати єврея(щоб всі ми такі були) В Портнікова,можливо якась мозгова клітка проснеться і зможеш зрозуміти настільки ти СОВОК!!!!! Порох був не панацея,але це було НАЙКРАЩЕ для тих,хто свій зір спрямував на Захід,а Зеля----це медовий пряник для вічних рабів,бо це----СССР!!!
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08.07.2020 21:30 Ответить
спасибо за разъяснения, кутузов.
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08.07.2020 15:25 Ответить
Таке враження,що попав на сайт ДУРДОМУ,де якийсь Ігорьок----ГЛАВВРАЧ Що ви несете,ось самі і працюєте на карлика!!!! ТЬФУ,ТЬФУ........... на вас,одні КАЦАПИ на сайті!!!
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08.07.2020 15:28 Ответить
молодець Муженко най кацапи думають що ми їх ждемо саме з ОРДЛО) навіщо ото взагалі ляпати? Stratfor ще в, дай Бог пам'яті 2014-15, визначив можливі варіативні зони агресії мордору. І розташування ударних армій кацапів лише підтверджують ті висновки. Це буде інвазія, яку не приховати за бла-бла-бла і "не всьо так однозначно". І відповідь має бути миттєвою. По об'єктам на території агресора. Всіма наявними силами і методами.Це не окопна війна, це не гібридна війна. Це просто війна.
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08.07.2020 16:14 Ответить
Факт, це буде не просто війна. Це буде війна на тотальне знищення. Передусім знищення атомних електростанцій (15 реакторів), та кінець Европи, яка має стати суцільним чорнобилем.
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08.07.2020 18:11 Ответить
Та досить вже маячню нести! Якщо ***** в 2014 році не зміг нічого зробити,коли в нас армії ніякої не було зовсім,а спромігся тільки захопити частину Луганської та Донецької областей,то зараз повномаштабна агресія не можлива в принципі.Розшатувати ситуацію всередині країни за допомогою різних там пєтушаріів,жопоблоків,обстрілювати наших бійців та мирних жителів,проводити військові навчання та бряцати зброєю- оце і все,на що він здатен. А хто зараз пам"ятає про малоросію,чи новоросію? Ну і де вона зараз?Свій шанс ***** упустив.Нам треба не херню нести про те,що путіннападьот,а своє робити-розвивати ракетну програму,та забезпечувати найновішим озброєнням та всім необхідним нашу армію,бо крім неї,нам в війні з кацапами ніхто не допоможе.
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08.07.2020 16:39 Ответить
Якщо ***** в 2014 році не зміг нічого зробити,коли в нас армії ніякої не було зовсім
Хотела ли РФ захватить Украину в 2014?
Если хотела, то почему не захватила?
Если не хотела в 2014 и далее, то зачем ей это сегодня?
Это не троллинг, без честного ответа на такие вопросы о вчера - планировать завтра трудно.
своє робити-розвивати ракетну програму,та забезпечувати найновішим озброєнням та всім необхідним нашу армію,бо крім неї,нам в війні з кацапами ніхто не допоможе.
Почитайте о письме посла Евросоюза Матти Маасикаса https://eadaily.com/ru/news/2020/07/05/es-prigrozil-ostavit-ukrainu-bez-kreditov-za-zashchitu-svoego-****************

Факт он требует равных условий на Украине для "Фольксваген" и для «УкрАВТО» и ему плевать на то, что без гос поддержки у ЗАЗ против Гольфа шансов нет. Все разв страны начинали именно с этого - поддерживали свою промышленность, заставляли иностранцев строить заводы, увеличивать локализацию, если хотят тут продавать продукцию итд. А Украина факт утратила независимость и как следствие - возможность защиты своего.
Так что прежде чем мриять о высокотехнологичном оружии, нужно вернуть независимость, восстановить промышленность, ВПК и только потом.... Те факт нужно послать на ..... или в ..... Ассоциацию, подчиненность меморандумам МВФ и - страшно подумать - не выполнять бегом указивки "западных партнеров".
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08.07.2020 18:44 Ответить
Брєдні. Ще й лінк з кацапського ресурсу увадіте. Хлапче зрозумійте, ми тут не вмієме читати мовою окупанта.))
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08.07.2020 19:12 Ответить
Все це,звісно,дуже пізнавально,але до чого тут про "Фольксваген"? Наскільки я пам"ятаю,мова йшла про те,чи нападе путєн-*****.А якщо нападе,то з якого боку.
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08.07.2020 19:42 Ответить
дуже пізнавально,але до чого тут про "Фольксваген"?
К вашим надеждам, что Украина может в современных укр реалиях своє робити-розвивати ракетну програму, та забезпечувати найновішим озброєнням та всім необхідним нашу армію - строит не больше, чем на успех ЗАЗ против "Фольксваген" .
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08.07.2020 20:12 Ответить
Дозвольте вже нам тут у себе якось без вас,сопливих, розібратись. А ви йдіть собі на... за парєбрік. І "Фольксваген" з собою прихопити можете..
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08.07.2020 20:59 Ответить
щось підказує, що муженко неспроста намалювався.
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08.07.2020 16:52 Ответить
Зараз хаос не тільки в Україні...Зараз хаос в світі...В Штатах міжрасові війни...Західна Європа на порозі того ж самого...Короновірус,падіння економіки,війни...Проблеми будуть поглиблюватись,і виграють в ситуаціі країни з авторитарним.навіть диктаторським укладом.як то Китай,Росія,Іран,Білорусь тощо...А тепер про Україну...Всі забувають,що в нас грубо половина проросійського населення...Шістдесят російськомовних і тридцять відсотків етнічних росіян...вони нікуди не ділись,вони мовчать...в основному,але тим сильніша ненависть,яка накоплюється в них до псевдопатріотів,що бігають з гаслами мова,віра,Україна над усе тощо...Колись вона прорветься,і це станеться за наступного президента,який,по законам жанру точно буде від ОПЗЖ чи якоїсь іншої проросійської Ле Хайм...Говорити при цьому екс начгенштабу з якої сторони нападе Кремль - то тикати пальцем в небо...Путін нападе з усіх можливих сторін - Криму,Донбасу,Придністров"я,і навіть Білорусі...
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08.07.2020 17:35 Ответить
.Путін нападе з усіх можливих сторін - Криму,Донбасу,Придністров"я,і навіть Білорусі...
Вы не учли самый страшный случай: Пу не нападет и это гниение Украины будет продолжаться до самораспада.
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08.07.2020 18:16 Ответить
как известно, загнивает дикий Запад, Фрг. А у нас все сухо и чисто.
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08.07.2020 18:41 Ответить
Нічого країни с диктаторським укладом не виграють.
В Чехії коронавірус майже не існує, в інших країнах ЕС теж є все в порядку. В Штатах йде дещо брутальна президентська кампань (де виграє Байден), на фоні незвладнутої боротьби з коронавірусом. Вакціна буде за пів року.
З ОПЗЖ ніколи не буде презідент України, тому що прихильників цього блоку є максімальне в 20% - 25% мешканців України, для того щоб їх було більше є запотребі повертати Крим та Донбас щоб проросійських воличів було більше ніж 50 відсотків.
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08.07.2020 19:35 Ответить
а Вы гражданочка в кусты сразу?
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08.07.2020 18:47 Ответить
Не будешь партизанить, оккупанты изнасилуют или вообще убьют.
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08.07.2020 19:16 Ответить
в кустах тоже неплохо, согласен. Кажый на свой вкус выбирает, как встретить оккупантов.
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08.07.2020 19:26 Ответить
Не дождетесь.
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08.07.2020 19:55 Ответить
гм...ржеутская...ты подруга ржевского? или он сам?
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08.07.2020 18:55 Ответить
За свою свободу надо биться, иначе будешь жить в яме или вообще жить не будешь!
Все поголовно пойдут биться за свою землю, семьи, имущество. Если будут биться то отобьются, если нет то не будет людей, нормальной жизни. Будете с ошейником ходить, в яме жить и за миску баланды вкалывать.
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08.07.2020 19:21 Ответить
но многим свобода вовсе ни к чему, вот в чем фокус.
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08.07.2020 19:27 Ответить
Таких 20% и вряд-ли будет больше. Таких везде хватает, в любых странах. О них речь не идет, они ничего не решают, от них ничего не зависит.
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08.07.2020 20:14 Ответить
вирус что ли? Или налетчики грабят села?
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08.07.2020 19:35 Ответить
я не понял, кто грабит. Кто не дает работу или кто дает?
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08.07.2020 19:46 Ответить
с чего это я придурок? У меня работа есть, плюс еще пенсия. Скорее те придурки, что не могут организовать свой заработок.
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08.07.2020 20:00 Ответить
Оно и не удивительно, если граммотность на уровне начальной школы, то какая же там работа? Такому человеку даже улицу подметать не доверю.
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08.07.2020 20:02 Ответить
А вы думаете что в расейской глубинке лучше???!!!
У оккупантов вы будете вообще за тарелку борща вкалывать. Вам эти 1500 покажутся очень большими деньгами. А вообще все вопросы к Коломойскому и Ахметову - ЭТО ИХ ЛЮДЕЙ ВЫ ПОНАВЫБИРАЛИ НА ВЫБОРАХ!!! Это им выгодны нищенские зарплаты.
За кого вы голосовали то и имеете.
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08.07.2020 19:51 Ответить
Ну так тупо имеете то что имеете. Значит ваши соседи за вас выбирали тех кого избрали, вот идите к ним и разбирайтесь с ними. Кто-то же эту власть выбрал.
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08.07.2020 20:08 Ответить
Ты вата сумасшедшая чи шо? Да вы вообще жить не будете никак, когда к вам русня грабить прилезет! Спроси у счастливых жителей ОРДЛО как им классно живется в оккупации. Киевляне свой Киев защитят, а ваши села и мелкие города русня, ести ВСУ не смогут их защитить, просто вынесет, вы#б#т, попилит, разграбит и сожжет в труху.
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08.07.2020 19:44 Ответить
Серіал "Квартал 95" продовжується але тепер під назвою "Тупой і єщьо тупєє". Фінансується спільно коломойським, ахмєтовим, мєдвєдчюком та аваковим.
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08.07.2020 18:59 Ответить
И вы их регулярно выбираете на выборах. Премию Дарвина вам нужно вручить. Свои буржуи это такие же люди как и вы. Какой народ такая и власть.
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08.07.2020 19:54 Ответить
буржуи спасайте свой Киев сами
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08.07.2020 21:23 Ответить
Мужеложенко порохопутенский холуй
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09.07.2020 12:40 Ответить
Попрут и с Беларуси (до Киева менее 200 км), и с Востока (от Сум 350 по прямой, ничем не защищенной трассе) и со стороны Одессы.
Обидно другое. Вспоминаю как Муженко бил себя копытом в грудь насчет Дебальцево....
А сами мины уничтожают. Не на сепарах! Сливают Украину, суки. Работают языком.
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10.07.2020 22:49 Ответить
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