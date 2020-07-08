Муженко о возможном вторжении РФ: "Начнется все не на Юге, начнется все на Востоке"

Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что если россияне решатся на вторжение в Украину, то будут действовать не из Крыма, а с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил в программе "Вечерний тепловизор", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отвечая на вопрос о возможности вторжения Российской Федерации в южные области Украины, Муженко сказал: "Такие сценарии рассматривались, и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать Вооруженные Силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на Юге, начнется все на Востоке нашего государства".

По мнению Муженко, Россия скорее пойдет путем активизации ответных действий на Востоке Украины с привлечением незаконно созданных военных формирований.

"Это все может иметь место и быть реализовано не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь", - считает бывший начальник Генштаба.

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Муженко считает, что Россия пойдет на вторжение в Украину только при наличии определенных условий.

"Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть ряд определенных условий создан. В первую очередь, это хаос в Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжении регулярных войск Российской Федерации", - подчеркнул Муженко.

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