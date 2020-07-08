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"Не стоит сейчас бежать и срочно вручать повестки", - Шмыгаль поручил урегулировать вопрос отсрочки весеннего призыва для выпускников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство образования и науки Украины и Министерство обороны Украины скоординировать свои действия относительно предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.

"Юноши, которые достигли 18 лет и хотят вступить в вузы, должны получить такую возможность. Наверное, не стоит бежать сейчас срочно вручать повестки", - сказал Шмыгаль 

В связи с этим премьер поручил руководителям профильных министерств скоординировать свои действия по урегулирования данного вопроса.

Шмыгаль отметил, что также необходимо контактировать по данному вопросу с военными комиссариатами на местах и главами обладминистраций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва

Как сообщалось, Минобразования просит Минобороны разрешить предоставлять выпускникам отсрочку от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании. В ведомстве отмечают, что в текущем году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля, и для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны.

Кабмин (14031) Минобороны (9371) призыв (743) Минобразования (1738) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+3
Стоит! И первым делом должны призвать ЗЕЛЮ Вторым делом всех кварталовцев!Пусть показывают своим примером или не указывают другим что делать
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08.07.2020 14:24
+2
ЗЕбила на фронт!!
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08.07.2020 14:28
+1
в нас призив вже з 18 років?
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08.07.2020 14:28
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Стоит! И первым делом должны призвать ЗЕЛЮ Вторым делом всех кварталовцев!Пусть показывают своим примером или не указывают другим что делать
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08.07.2020 14:24 Ответить
в нас призив вже з 18 років?
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08.07.2020 14:28 Ответить
Та й школу не в 18 закінчують зазвичай...
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08.07.2020 14:33 Ответить
то так
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08.07.2020 14:39 Ответить
ЗЕбила на фронт!!
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08.07.2020 14:28 Ответить
Коли вам принесуть повістку - посилайте в сраку, і так 4 рази.
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08.07.2020 14:28 Ответить
повестку в унитаз...до 4-х раз - без проблем! да? гнида квартальная...
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08.07.2020 14:32 Ответить
А були казочки про добровільно з 18ти ...)))
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08.07.2020 14:34 Ответить
то було вирвано з контескту ))
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08.07.2020 15:13 Ответить
А какая отсрочка?? Папы с мамами голосовали как? Вперед и с песней! И в зону ООС обязательно! Каждый должен получить все что заслужил!
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08.07.2020 14:35 Ответить
Через черезмірну доступність до вищої освіти і корупцію у військоматах ми отримали велику кількість "образованих" ідіотів і втратили людский військовий потенціал, а ці фактори є одними із основних в процесі руйнації держави.
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08.07.2020 14:48 Ответить
 
 