"Не стоит сейчас бежать и срочно вручать повестки", - Шмыгаль поручил урегулировать вопрос отсрочки весеннего призыва для выпускников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Министерство образования и науки Украины и Министерство обороны Украины скоординировать свои действия относительно предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.

"Юноши, которые достигли 18 лет и хотят вступить в вузы, должны получить такую возможность. Наверное, не стоит бежать сейчас срочно вручать повестки", - сказал Шмыгаль

В связи с этим премьер поручил руководителям профильных министерств скоординировать свои действия по урегулирования данного вопроса.

Шмыгаль отметил, что также необходимо контактировать по данному вопросу с военными комиссариатами на местах и главами обладминистраций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва

Как сообщалось, Минобразования просит Минобороны разрешить предоставлять выпускникам отсрочку от весеннего призыва в связи со смещением дат вступительной кампании. В ведомстве отмечают, что в текущем году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля, и для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны.