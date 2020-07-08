Кабмин выделил средства из Фонда по борьбе с COVID-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных больниц, - Шмыгаль
Правительство поддержало решение о выделении средств из Фонда по борьбе с COVID-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Средства будут направлены на закупку томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии. Сотни больниц получат новые приборы для спасения жизни украинцев", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, люди должны иметь своевременный доступ к качественным медицинским услугам как в крупных городах, так и в маленьких селах.
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