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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин выделил средства из Фонда по борьбе с COVID-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных больниц, - Шмыгаль

Кабмин выделил средства из Фонда по борьбе с COVID-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных больниц, - Шмыгаль

Правительство поддержало решение о выделении средств из Фонда по борьбе с COVID-19 для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Средства будут направлены на закупку томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии. Сотни больниц получат новые приборы для спасения жизни украинцев", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, люди должны иметь своевременный доступ к качественным медицинским услугам как в крупных городах, так и в маленьких селах.

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Автор: 

больница (1441) Кабмин (14031) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2708) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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о, там там ще щось залишилось, а не все роздерибанали на догоги і тд. он віслюк хоче всім потерпілим від пожежі то 300 тищ роздати. На Прикарпатті вже всім поміг. Ідійот!
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08.07.2020 14:29 Ответить
Який гарний вірусний деребан. Такі "пандемії" будуть проходити регулярно....
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08.07.2020 14:33 Ответить
крадут все что на пути попадается земрази.
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08.07.2020 14:52 Ответить
я так понимаю вирус уже закончился, и ********** срочно нужно раздеребанить фонд.
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08.07.2020 14:53 Ответить
А він і не починався..... Вірніше цей вірус постійно спить у головах примітивних, його тільки час від часу будять через ЗМІ для потрібних декому речей, які можно прокрутити через викликані рефлекси
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08.07.2020 15:00 Ответить
 
 