"Непонятные харьковские люди" во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий. ВИДЕО
Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
Соответствующее видеозаявление на своей странице в сети Facebook обнародовал адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.
Адвокат Порошенко также сообщил, что так называемое "дело "Ленинской кузницы" закрыто.
"Уголовное дело по "Ленинской кузнице" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время СМИ", - пишет Новиков.
Корецкий в видео заявил: "Я готов, потому что я только за публичность. Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь... То конечно я готов выйти к прессе. Я принял это решение", - говорит Корецкий.
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Как в фильме - пора рвать когти.....
Мнения / Общество 08-июл, 06:079 2 928 0
С большим интересом ознакомилась с мнением Зеленского и прочих зеленых сосен о том, как правильно следовало защищать Крым, как надо было правильно защищать Донбасс. Много слов, много треска.
Но давайте посмотрим, как гражданин Украины Зеленский защищал Донбасс на деле.
Ведь "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України" (Ст. 65 Конституции Украины).
О том, что Зеленский спустил в унитаз (извините, что снова читаете о Зеленском и унитазе) четыре повестки, все знают. Тем не менее, в стороне от Донбасса весной 2014 Зеленский не стоял. Отнюдь нет.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован.
Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму.
Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України.
Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».
Это всё происходит днем. А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный
концерн Укроборонпром, пардон, концерт Малорособслуга:
"Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? Почему нет? "Горіла хата, палала" исполняли же, смешно ведь, а тут еще и пузо. Уверена, убийцы Владимира Рыбака аплодировали стоя.
А что же потом? А потом вот:
«После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать.
Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты […] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук».
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент.
А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который, по мнению Зеленского, и развязал эту войну, оставалось больше месяца.
И как же так получилось, что гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне… не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко?
И как же так получилось, что гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, рассказывает теперь от имени народа, кого этот народ не простит?
КАК ТАК ВЫШЛО?
Знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу.
Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко, что он как-то не так освобождал Донбасс, пока твой избранник спускал повестки в унитаз, офшорами уклонялся от уплаты налогов, ох как необходимых подвергшейся агрессии стране. И жопой крутил на сцене перед агрессором.
И ничего тебя, дорогой избиратель Зеленского, не смущало тогда и не смущает теперь. А знаешь, почему? Потому что ты, дорогой избиратель Зеленского, увидел в Зеленском … себя.
Потому что ты точно так же бегал от повесток и уклонялся от налогов.
А что из этого вышло? А вышло, что ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. Таков оказался твой выбор.
И то, что происходит с тобой теперь, а это пока еще цветочки; и то, что произойдет с тобой, когда пойдут ягодки от необеспеченной эмиссии, это всё - прямое следствие голосования за персонажа, которой за 3 копейки будет номера отрабатывать хоть на корпоративе у Суркиса (уже в статусе кандидата в Президенты Украины, да), хоть перед путинскими убийцами настоящих героев.
ПРЯМОЕ СЛЕДСТВИЕ.
Светлана Самборска
Вовк став на бік захисту. Свідок буде. В прокурорських - контузія, шок, аут. Порох : прокурори, ви маєте кілька годин, щоб покинути цю групу, бо вам - П-дць!!!
Шо, Корецького зараз допитувати будуть?
Причем посадить абсолютно законно, не выходя из правового поля, и никто в мире, кроме Рашки, слова против не скажет.
Як вони можуть тиснути на нього ?
Як вони до нього в кабінет зайшли ?
Там що, проходний двір ?
https://prm.ua/na-klyuchovi-posadi-u-dbr-tayemno-priznachili-harkivskih-sbushnikiv-z-sumnivnim-minulim/ НА КЛЮЧОВІ ПОСАДИ У ДБР ТАЄМНО ПРИЗНАЧИЛИ ХАРКІВСЬКИХ СБУШНИКІВ З СУМНІВНИМ МИНУЛИМ
Голова ДБР-Соколов
Оперативне управління-Гейда
Заступник Гейди-Бочаров
2 управління ДБР-Колінко
А там може й дрібніших шісток підтягли...
Перемога!
Навіть Печерський суду не став розглядати подання 200% ЗЕпрокурші Вєнєдіктової і повернув її подання без розгляду!
БлаЗЕні стали боятись громадян!
В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окнчания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело.
А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению. Кто плохо сосал, пойдёт пересасывать.
В зале суда опрашивают второго свидетеля: - Вы знаете Петра Алексеевича?
Свидетель отвечает: - Конечно. Это же наш президент...
Вова Зе вже має один адмін штраф.
Ще одного уникнув, бо на посаді Преза.
І вчора визнав, що декларацію невірно заповнив.
Тоість вже три доказані правопорушення.
Ги ...
Ще не пройшло і доби, а уже 5592 людей підписалося.
P.S. Поки писав пост, кількість підписантів збільшилася приблизно на 40 людей
Пооявилось: https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html
Корецький: - Не коментую.
- Чому?
Корецький: - Не коментую, йдемо далі.
https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html
Клятийбаригавсеукрал.
і мізкі теж....
Отже, Зе "накерував" на ще одну карну справу.
грамотному профи найти на шоколадного барыгу компромат и его грамотно раскрутить не составит проблем. только никто из таких профи не захочет марать свою репутацию о зеленую шмарклю))))
порох редкостное дерьмо, к тому же грамотное и очень хитрое))))
и не зебарану с его тупой шоблой садить пороха, не тот калибр у лоха оманского.)))
р.s
порохососы, вы такие примитивные и такие говнистые как и ваш кумир))))
порох сам виноват что просрал второй срок, и сколько бы вы не бросали говна на вентилятор, это не поможет шоколадной гниде стать снова президентом страны, не вышел рылом, не оправдал доверие украинцев, а потому и пролетел как фанера над Парижем.
и не потому что за зебарана проголосовало 73%, а потому что в основной массе проголосовали против барыги . )))) но зебаран обосрался даже раньше срока, и не спеша идет ко дну. с каждым днем все глубже погружаясь в дерьмо)))) с чем его и поздравляю ))))
порохососы, начинайте уже метать в меня какашки, время пошло))))))