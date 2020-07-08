Священник переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их на Львовщине, - МВД

48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их в боевые и подыскивал клиентов для продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Преступную деятельность священнослужителя разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований Львовской области.

Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через Интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, которые переделывал в боевое. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте отправлял им оружие.

48-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности - в декабре 2018 его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору Шевченковского районного суда г.. Львова, мужа признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти годам лишения свободы.

Однако, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освобожден от отбывания наказания с испытательными сроком, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправки по почте "товара" мужчина использовал фиктивные анкетные данные.

Читайте: За сутки на Львовщине выявили 117 новых случаев COVID-19, всего 6562 инфицированных и 170 умерших, - горсовет

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого изъятые пистолеты являются огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.

Сегодня, 8 июля, проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.

Сейчас уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.

Решается вопрос о задержании 48-летнего жителя и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине госпитализировали больного малярией