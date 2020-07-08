Священник переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их на Львовщине, - МВД
48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их в боевые и подыскивал клиентов для продажи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Преступную деятельность священнослужителя разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований Львовской области.
Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через Интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, которые переделывал в боевое. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте отправлял им оружие.
48-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности - в декабре 2018 его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору Шевченковского районного суда г.. Львова, мужа признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти годам лишения свободы.
Однако, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освобожден от отбывания наказания с испытательными сроком, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправки по почте "товара" мужчина использовал фиктивные анкетные данные.
Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого изъятые пистолеты являются огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.
Сегодня, 8 июля, проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.
Сейчас уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.
Решается вопрос о задержании 48-летнего жителя и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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И лидером являются США...при этом общественная мораль заставляет американцев корчить из себя верующих, ходить на религиозные сходняки аля хабад и разного рода протестанские кланы ит.д и тп.
А как на такую проповедь запорожцы реагировали, которые были готовы умереть в бою?
http://shaov.net/texts/Otkuda-esti-poshla-modernizatciia-na-Rusi.shtml Из толпы встречающих русичей выходит ангел Василий с гуслями:
Земля наша богата
И лесами, и полями,
Да очень бестолково всё -
Порядка нет как нет.
Так что уж вы имейте нас…
Пардон…
Точней, владейте нами.
Я помогу вам, чем могу,
Полезный дам совет.
Я набросал тут тезисы,
Обрисовал проблемы:
Хозяйство экстенсивное,
Неэффективный труд.
Нужна модернизация
И плюс подход системный…
Вы меч-то не кладите тут:
Неровен час - сопрут.
Я багато чому дивувався при прочитанні Євангліє. Бо часто бачив суперечності і якісь малозрозумілі монологи, що не відносяться до ясного Хрестового вчення. Аж поки не прочитав Каганця "Пшениця без кукілю". Так от за Каганцем у благій звістці купа ворожих хрестиянству вставок. На мою думку оригінальний тест був: сховай меча твого. Бо якби ті слуги першосвященника злякалися, то не відбулося б розпяття в точно визначений Богом срок у точно визначеному місці. Бо вже куплений і плащаниця з пахощами. І поховальна печера тайно підготовлена. А простуватий Петро ледь не випустив храмовників із сітей, в які вони так нерозумно влізли. Як вже випадок у наш час із В.А.Зеленським, коли він починає обмін на моряків перед тим, коли москва все одно їх відпустить.
48-річний священик «Російської істинно-православної церкви» виготовляв вогнепальну зброю вдома
https://zaxid.net/news/
или тому кого поп задавит на джипе - очень надо было знать какая э.пархия то?
совершенно побоку.
правда в Рашке можно попу выкрутиться штрафом, а у нас - условный срок дадут. вон, как Зайцевой то
даже в Молдове разрешены короткостволы, а в Украине держат граждан за быдло...
- чего мы хотим то с бесноватых то? у них даже хоть бы ядерную боеголовку поп снаряжал = еретики мешают исследовать бошью милость ("дал" типо за грешки наши, а попы - замаливают = поп.робуй докажи шо это не так)))
- А за это, батюшка, и партбилет можно положить.
"К забегу в ад, на старт, внимание, марш!"