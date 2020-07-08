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Священник переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их на Львовщине, - МВД

Священник переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их на Львовщине, - МВД

48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их в боевые и подыскивал клиентов для продажи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Преступную деятельность священнослужителя разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований Львовской области.

Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через Интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, которые переделывал в боевое. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте отправлял им оружие.

48-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности - в декабре 2018 его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору Шевченковского районного суда г.. Львова, мужа признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти годам лишения свободы.

Однако, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освобожден от отбывания наказания с испытательными сроком, если он в течение двух лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправки по почте "товара" мужчина использовал фиктивные анкетные данные.

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Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого изъятые пистолеты являются огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.

Сегодня, 8 июля, проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия.

Сейчас уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.

Решается вопрос о задержании 48-летнего жителя и избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: 

оружие (10225) священник (228) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+6
Прихожане жадные
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08.07.2020 14:43
+5
Святой чилавек. Понять, простить!
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08.07.2020 14:53
+4
не иначе как деньги на храм зарабатывал
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08.07.2020 14:43
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Правила форума Совет форумчан
тю, а для чого ж іще потрібні священники?
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08.07.2020 14:43 Ответить
Прихожане жадные
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08.07.2020 14:43 Ответить
Московского патриархата? Ну, можно вот так:
Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС - Цензор.НЕТ 1105
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08.07.2020 14:53 Ответить
А как же заповедь " Не убий " ?
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08.07.2020 14:43 Ответить
Кого он убил?
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08.07.2020 14:48 Ответить
Ну тогда за подстрекательство
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08.07.2020 15:03 Ответить
кого ідо чого? самозахист, або вбивство москаля не рахується.
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08.07.2020 15:24 Ответить
якщо продавав зброю, то може і вбивав. У нас один такий без зброї в алкогольному угарі бив свою попадю цеглиною. Сусіди відрятували. Але невдовзі вона померла. Не чув шоб посадили. МПц - якшо є питання.
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08.07.2020 15:13 Ответить
не иначе как деньги на храм зарабатывал
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08.07.2020 14:43 Ответить
, из Евангелия от Матфея (26:52): «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечем погибнут».
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08.07.2020 14:47 Ответить
Я представляю твой уровень,если читаешь эти безумные книжки.
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08.07.2020 14:50 Ответить
это хорошо, что ты представляеш, а вот Священник переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх на Львівщині, - МВС - Цензор.НЕТ 7566
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08.07.2020 14:58 Ответить
Это не совсем безумная книжка...демагогия построенная на этом безумии является государственно-образующей идеологией как минимум 2/3 земного шарика...А ессли взять все иудейские секты вместе то в сухом остатке останется только Япония, Китай, Индия и страны Индокитая.....
И лидером являются США...при этом общественная мораль заставляет американцев корчить из себя верующих, ходить на религиозные сходняки аля хабад и разного рода протестанские кланы ит.д и тп.
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08.07.2020 19:35 Ответить
А что в данномс случае по поводу меча и притчи исуса возразили викинги и дружинники Руси...
А как на такую проповедь запорожцы реагировали, которые были готовы умереть в бою?
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08.07.2020 14:58 Ответить
я лишь указал первоисточник,из которого потом слепили, "..кто с мечем к нам придет..." т.е. всем добрым людям надо вооружаться для отпора и все,....не судите строго уже так меня...
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08.07.2020 15:02 Ответить
А что в данномс случае по поводу меча и притчи исуса возразили викинги и дружинники Руси

http://shaov.net/texts/Otkuda-esti-poshla-modernizatciia-na-Rusi.shtml Из толпы встречающих русичей выходит ангел Василий с гуслями:

Земля наша богата
И лесами, и полями,
Да очень бестолково всё -
Порядка нет как нет.
Так что уж вы имейте нас…
Пардон…
Точней, владейте нами.
Я помогу вам, чем могу,
Полезный дам совет.

Я набросал тут тезисы,
Обрисовал проблемы:
Хозяйство экстенсивное,
Неэффективный труд.
Нужна модернизация
И плюс подход системный…
Вы меч-то не кладите тут:
Неровен час - сопрут.
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08.07.2020 15:43 Ответить
Викинги и дружинники Руси закончились с принятием христианства
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09.07.2020 00:57 Ответить
И заметьте, про пистолеты в цитате ни слова.
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08.07.2020 15:13 Ответить
до рождения мистера Кольта еще было примерно 2000 лет.
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08.07.2020 15:17 Ответить
не слухайте того невертраста (господи - ну і погоняло звучне)
Я багато чому дивувався при прочитанні Євангліє. Бо часто бачив суперечності і якісь малозрозумілі монологи, що не відносяться до ясного Хрестового вчення. Аж поки не прочитав Каганця "Пшениця без кукілю". Так от за Каганцем у благій звістці купа ворожих хрестиянству вставок. На мою думку оригінальний тест був: сховай меча твого. Бо якби ті слуги першосвященника злякалися, то не відбулося б розпяття в точно визначений Богом срок у точно визначеному місці. Бо вже куплений і плащаниця з пахощами. І поховальна печера тайно підготовлена. А простуватий Петро ледь не випустив храмовників із сітей, в які вони так нерозумно влізли. Як вже випадок у наш час із В.А.Зеленським, коли він починає обмін на моряків перед тим, коли москва все одно їх відпустить.
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08.07.2020 15:23 Ответить
УПЦ или МПЦ,если УПЦ,то це ж активист!
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08.07.2020 14:47 Ответить
Yes!
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08.07.2020 14:59 Ответить
А какого патриархата не написали, мордоровского или украинского?
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08.07.2020 14:47 Ответить
Делай выводы о "правдивости" это новости
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08.07.2020 14:51 Ответить
значит украинского...
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08.07.2020 15:00 Ответить
На Львівщині вдруге впіймали на торгівлі зброєю священика-самозванця.
48-річний священик «Російської істинно-православної церкви» виготовляв вогнепальну зброю вдома
https://zaxid.net/news/
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10.07.2020 15:41 Ответить
Самое интересное: а в какой же епархии числятся такие священники? Неужели в "правильной" патриотичной? Кабы в УПЦ, так заголовок выглядел бы немного иначе, не говоря уж о тексте...
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08.07.2020 14:47 Ответить
а в чем разница то?
или тому кого поп задавит на джипе - очень надо было знать какая э.пархия то?
совершенно побоку.
правда в Рашке можно попу выкрутиться штрафом, а у нас - условный срок дадут. вон, как Зайцевой то
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08.07.2020 15:02 Ответить
А шо? Теж бізнес.
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08.07.2020 14:49 Ответить
правильный священник - превращал рабов в вооруженных сограждан...
даже в Молдове разрешены короткостволы, а в Украине держат граждан за быдло...
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08.07.2020 14:51 Ответить
Во, блин, "отец Пигидий"!
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08.07.2020 14:52 Ответить
Святой чилавек. Понять, простить!
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08.07.2020 14:53 Ответить
ему "ангелы " шепнули, а ментам - шепнули бесы, все просто - опять как и всегда - сжиают священносужиделей(сказал Синод и тут же свалил кушать икру и "плоть", запивая "кровью")
- чего мы хотим то с бесноватых то? у них даже хоть бы ядерную боеголовку поп снаряжал = еретики мешают исследовать бошью милость ("дал" типо за грешки наши, а попы - замаливают = поп.робуй докажи шо это не так)))
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08.07.2020 14:59 Ответить
"...Так, может быть, вы, святой отец, партийный? - М-может быть!..." (с)
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08.07.2020 15:01 Ответить
- ,а тогда я монашек в сауну не дам.
- А за это, батюшка, и партбилет можно положить.
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08.07.2020 15:48 Ответить
а как он стал священником, если он в тюряге сидел?
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08.07.2020 15:03 Ответить
Раскаялся. Бог ему поверил, простил...
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08.07.2020 15:16 Ответить
шо-то сомневаюсь, что раскаялся
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08.07.2020 16:52 Ответить
еще один. и тоже ранее судимый. https://focus.ua/ukraine/451300-ezdil_propovedovat_na_donbass_na_rovenshchine_sviashchennik_vtoroi_raz_popalsia_na_prodazhe_oruzhiia Ездил проповедовать на Донбасс. На Ровенщине священник второй раз попался на продаже оружия
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08.07.2020 15:04 Ответить
серебряными пулями стрелял.
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08.07.2020 15:20 Ответить
Так пистолет и остался стартовым.
"К забегу в ад, на старт, внимание, марш!"
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08.07.2020 15:27 Ответить
Пути господни неисповедимы.
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08.07.2020 15:34 Ответить
Спочатку було Слово... Не Словом, а Ділом - вирішив батюшка... Ех, нема в Україні закону про зброю... Золоті ж руки .... Сміт енд Весон, Кольт, Вінчестер... а він сяде...
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08.07.2020 15:47 Ответить
Ачётакова? Звичайне невинне хобі для попа,відпочинок від видурювання грошей у баранів, себто пастви...
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08.07.2020 16:12 Ответить
...фуф, то ребячество! Вреда -нуль. Вот, если бы пастор овец православных достал Библию, то это бы было соизмеримо с использованием запрещенных калибров.
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08.07.2020 17:52 Ответить
https://portal.lviv.ua/news/2020/07/08/na-lvivshchyni-zatrymaly-sviashchennyka-za-torhivliu-samorobnoiu-zbroieiu
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08.07.2020 18:28 Ответить
 
 