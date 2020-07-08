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Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ

Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ

Сергей Ткаченко несколько лет судился с РФ за отжатый бизнес в Крыму. В марте его заочно арестовал московский суд, а в начале июля - похитили неизвестные, представившиеся "сотрудниками федерального розыска".

Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Национальная полиция открыла производство по статье 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека.

Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод.

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Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах.

В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ 01

Месяц назад Ткаченко через адвоката обратился в Офис генпрокурора с заявлением о незаконном завладении его бизнесом в Крыму, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ. Он просил расследовать эти эпизоды и дать оценку "незаконным действиям сотрудников ГПУ и Нацполиции", которые, как утверждал, "принимают участие в исполнении нелегальных следственных поручений Следкома МВД РФ".

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Офис генпрокурора переадресовал это заявление в СБУ, а СБУ - в Нацполицию.

Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ 02

Семья считает, что Ткаченко похитили российские спецслужбы. Его жена утверждает, что получает угрозы от неизвестных.

После похищения в соцсетях прошла информация о том, что Ткаченко могли вывезти в оккупированный Крым.

В Госпогранслужбе ее не подтверждают, но и опровергнуть не могут: любая информация о третьих лицах по пересечению границы запрещена к распространению.

Автор: 

Киев (25587) Крым (26412) похищение (1688) россия (95702) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+28
на сьомому році війни ординська гебня вільно рєзвітся у столиці..?
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08.07.2020 15:03
+26
в центре киева, кремлефашсты похищают людей и вывозят их в *********, а баканов и собаков и в ус не дуют. может они оба в теме?
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08.07.2020 15:03
+23
ЭТИ ?
Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4158
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08.07.2020 15:04
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Уже несколько дней эта новость гуляет на ФБ, а "цензор" только сейчас напечатал.
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08.07.2020 15:02 Ответить
А потом выясняется, что всё наоборот.
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08.07.2020 15:02 Ответить
Наоборот это как?
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08.07.2020 15:10 Ответить
ткаченко похитил фсб наверное
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08.07.2020 15:19 Ответить
Было бы неплохо...
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08.07.2020 15:21 Ответить
А похітелі ті яких сьогодні видворили в расею, які готували терористично підривну діяльність в Україні...
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08.07.2020 15:02 Ответить
скріш за все це цього чувака назвали "терористом" і "депортували" прямо в лапи гебні.
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08.07.2020 15:16 Ответить
Точно.Вон Енин специалист по выдаче наших людей кацапам на повышение пошел, наверное за Тумгоева повысили.
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08.07.2020 18:08 Ответить
"Формы злодѣйствъ измѣняются, но сущность, ужасная сущность дѣла, то, что кроткіе христіане русскіе люди мучаютъ и убиваютъ другихъ и считаютъ себя въ этомъ неповинными, остается то же." (Лев Толстой. Полное собрание сочинений. Том 26.)
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09.07.2020 08:43 Ответить
на сьомому році війни ординська гебня вільно рєзвітся у столиці..?
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08.07.2020 15:03 Ответить
Й тільки зараз їх почали ловити й висилати!
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08.07.2020 15:06 Ответить
читав..лютий треш..
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08.07.2020 15:07 Ответить
Їх треба судити, саджати і тримати, прийнаймі до обмінів, а не відпускати.
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08.07.2020 15:11 Ответить
в центре киева, кремлефашсты похищают людей и вывозят их в *********, а баканов и собаков и в ус не дуют. может они оба в теме?
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08.07.2020 15:03 Ответить
Как были кацапы тут хозяевами, так и остались. А сейчас так тем более, ФСБ и бакановское СБУ - братья навек.
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08.07.2020 15:04 Ответить
ЭТИ ?
Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4158
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08.07.2020 15:04 Ответить
Три дебила. Капец, нет слов, кроме матов
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08.07.2020 15:22 Ответить
Почему..они прекрасно сыграли роли своих дедушек...
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08.07.2020 21:47 Ответить
"Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска"Источник: https://censor.net/n3206883"
Сотрудники салона долб...ы? Какой федеральный розыск? Или это уже норма при зе?
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08.07.2020 15:06 Ответить
они могли подумать что СБУ уже не тихориться.
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08.07.2020 15:10 Ответить
На каком основании? СБУ никогда не называлось федеральным розыском.
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08.07.2020 15:11 Ответить
но им то хочется называться...!
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08.07.2020 15:18 Ответить
Очевидно, так и представились

Вас ещё что-то удивляет при нынешней власти ?

Все украинские спецслужбы ЗЕ и БЕ сдали кремлинам
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08.07.2020 15:11 Ответить
А что сотрудники салона должны были отбить "бизнесмена из Крыма Ткаченко"? Сотрудникам салона пох#й как на бизнесмена, так и на федеральный розыск...
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08.07.2020 19:27 Ответить
представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска" В Киеве!!! Источник: https://censor.net/n3206883
днише!!!
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08.07.2020 15:07 Ответить
Так наша СБУ и похитила.
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08.07.2020 15:07 Ответить
Разве в Украине есть служба именуемая "федеральным розыском"? Хотя сотрудники салона об этом даже не задумывались...
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08.07.2020 15:07 Ответить
Та какая разница? СБУ, НАБУ, МВД и прочие Бу теперь и есть филиалы ФСБ - арестовывают патриотов, волонтеров, участников АТО
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08.07.2020 15:08 Ответить
згоден: без різницці, чи ДБР арештовує, чи ФСБ. Саме тому обережний Бабченко з-за клована злиняв з України.
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08.07.2020 15:12 Ответить
Охренеть. Кацапы шастают у нас, в ак у себя дома и похищают кого хочешь. Что, клоун, будешь пилить видосик или ещё не выкурил все айкосы, чмошник?
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08.07.2020 15:08 Ответить
сейчас все возможно, без определенных документов говорить что ты следователь или представитель власти.
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08.07.2020 15:09 Ответить
Какой еще власти? фсб не является властью в Украине.
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08.07.2020 15:10 Ответить
"Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска"

И почему сотрудники салона сразу же не вызвали хотя бы полицию, если похитители им прямым текстом представились фсбшниками? Ясно ведь, что легально ФСБшник может пребывать на территории Украины только в кандалах или в виде груза-200.
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08.07.2020 15:09 Ответить
к сожалению, не только... если бы было так мы жили бы намного лучше. а пока есть Медвечук, Рабинович, Королевская, Штепа (что с ней, кстати), Шуфрич, этот, красномордый, который за всех отдувался, недолго, хотя официально референдил донбабву или луганду (что с ним кстати 2?) и т.д. и т.п. - не только груз 200, но и все шесть лет свободно или практически свободно пропагандоны по тв, имеют "бизнес" на народных (уже нет) ресурсах, сидят на потоках и распиливают бюджет.
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08.07.2020 15:21 Ответить
жесть...
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08.07.2020 15:11 Ответить
Похитили скорее всего сбушники по наводке своих рузге братьев. От этого становится не менее страшно. Вот вам последствия избрания в президенты- плебея малороса.
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08.07.2020 15:13 Ответить
а при каком "плебее" убили Акуеву, ее мужа, Шеремета и т.д.?
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08.07.2020 16:01 Ответить
Мужа не убили, к счастью. Но посягали.
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08.07.2020 16:49 Ответить
Вот так всего за год мы вернулись во времена овоща
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08.07.2020 15:15 Ответить
Вот так просто взять и приехать в другую страну, в Украину, вести наружное наблюдение, следить за объектом, выкрасть его и уехать/покинуть пределы страны? Вы думаете это как "два пальца об асфальт"??
Без содействия и помощи с нашей стороны это сделать очень сложно и долго. Считаю, что к похищению человека причастны Нардепы от ОПЗЖ и бывшие сотрудники (вата) правоохранительных органов.
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08.07.2020 15:18 Ответить
Какой федер розыск?
Если бы я такое услышал то отбивался бы руками ногами и всеми подручными !!!!

Обидно будет, если окажется что Украина даже после скандала с луциком и атошником продолжает выдавать рашке людей!!!
Кстати, жив ли там Тумгоев? луцика совесть явно не мучает!!!
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08.07.2020 15:18 Ответить
Ну заходять в салон двоє мутних мужиків - чо копів не викликали чи хоча б охорону кнопкою? Та й взагалі - можна було нах...й їх слати! І так, камери ж мають бути...
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08.07.2020 15:22 Ответить
Наше сбу как сотрудничало с фсб срашки при янеке так и продолжает Раньше Патриотов выдавали и борцов с пукинским режимом -теперь бизнесменов
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08.07.2020 15:23 Ответить
А где в Украине федеральный розыск? Совсем тупой что-ли?
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08.07.2020 15:23 Ответить
Похитило ФСБ, но не одно, а вместе с Зе!-СБУ.
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08.07.2020 15:28 Ответить
да, похитило
и что ты сделал?
и миллионы остальных украинцев не вышли и ничего не сделали

и вся эта политическая ******* тоже отморозилась
значит что будет?
будет только еще хуже
потому что одно ненаказанное преступление всегда рождает другое
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08.07.2020 16:18 Ответить
Бизнесмен,который судится с рашкой на 150 млн. баксов,должен ходить с охраной или хотя бы с пистолем. Такая беспечность наказуема,особенно в теперешнее время с зеленой плебейской властью...
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08.07.2020 15:31 Ответить
Я куею без баяна, на 7 году войны в Киеве ФСБ ворует человека. Докерувалася зеленая плесень. Браво Зеля Бубаленский, браво Бакаканов, это даже не пробитое дно это свободное падение в бездну.
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08.07.2020 15:36 Ответить
С бездной вы им польстили - в выгребную яму, переполненную говном.
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08.07.2020 15:41 Ответить
Это были друзья гордона из фсб
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08.07.2020 15:40 Ответить
в стране стало опасно жить
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08.07.2020 16:15 Ответить
Московитські спецслужби вільно себе тут почувають.А все тому,що ми дуже толерантні.Якби московити знали,що їм тут буде смерть,то так би себе не поводили.
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08.07.2020 15:50 Ответить
филиал фсб в Украине называется по другому
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08.07.2020 15:59 Ответить
"Похишение" выглядит очень топорным !
Некие открыто вошли под камеры в общественное место, представились чем то "федеральным" и типа "похитили" человека ...

Такое чувство, что "похищенный" и "похитители", хотел, что бы всё было на камеру... ЗАЧЕМ !?
Может, что бы скрыться..., а для всех - быть "похищенным" !?

Были бы это ФСБэшники - они вы его выкрали по тихому и БЕЗ камер и БЕЗ захода в общественное место !
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08.07.2020 16:14 Ответить
А Скрипаля ,как травили? Не топорно? Уровень ФСБ сильно не дотягивает до КГБ,но тут дело в том,что наше СБУ еще ниже уровнем и чтобы похитить в Киеве человека,не нужно быть агентами Моссада (((
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08.07.2020 17:00 Ответить
типа фесебешники супер профі і таке інше, дилетанти, але їх тут хтось прикривав, бо вже мабуть втекли, та й багато часу не треба, пару годин машиною і на параші чи бульбораші
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08.07.2020 17:34 Ответить
ничего удивительного, фсб всегда работает тупо, топорно и узнаваемо
начиная с ледоруба Троцкого, конфет для Коновальца, отравленного зонтика для Маркова, газового пистолета для Бандеры, намазанных ядом дверей Скрипалей и т.д.
терроризм - это и есть основной почерк бандитского-кгбшно-фсбшного отродья
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08.07.2020 19:10 Ответить
Так,якось палєвно) Особливо оте представляння співробітникам салону.
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08.07.2020 20:35 Ответить
якщо вони не побоялись травити громадянина Британії (а у не\ є ядерна зброя), то чого їм боятись нас із клоуном на чолі
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08.07.2020 20:59 Ответить
Скрипаля? Ну не думаю щоб там представлялись:"ми з ФСБ,зараз вас труїти будемо".Та і тут,нашо їм представлятися.Стрьомно воно якось
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08.07.2020 21:37 Ответить
Ну а нащо міліція/поліція взагалі представлється?
Щоб попередити, що супротив їхнім діям ускладнить подальшу долю підозрюваному
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09.07.2020 10:25 Ответить
"співробітники федерального розшуку" в Україні ніхто,іноземні громадяни без будь-яких повноважень.І вони це мають знаюти.Тому або тупі або все це виглядає не зовсім щиро
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09.07.2020 20:22 Ответить
Це сьогодні двох фсбшників відпустили. Чи не вони того й викрали ?
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08.07.2020 16:20 Ответить
Як завжди,оперативно,тижня не минуло.https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1878505-u-kiyevi-vikrali-aktsionera-sevastopolskogo-sudno-remontnogo-zavodu-yuzhniy-pidozryuyutsya-rosiyski-spetssluzhbi Пʼятниця, 3 липня 2020 У Києві викрали акціонера Севастопольського судно-ремонтного заводу "Южний": підозрюються російські спецслужби
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08.07.2020 17:01 Ответить
73% ДЛБ ви зробили це разом.
-nес десь!
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08.07.2020 17:09 Ответить
Лютеший трэш!
В следующий раз российские фсб-шники , как минимум, арестуют Турчинова...
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08.07.2020 18:34 Ответить
а зачем им арестовывать своего фсбшного агента?
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08.07.2020 19:11 Ответить
Если правда, что русские спецслужбы похитили, то руководство Национальной полиции, погранвойск и контрразведки должны либо обеспечить его освобождение (невывоз из страны), либо положить корочки на стол Президенту
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08.07.2020 19:41 Ответить
******, вот это дикая дичь - кацапы арестовывают и куда-то увозят украинцев на территории Украины.
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08.07.2020 20:17 Ответить
Бойтесь салонов красоты) там беспредел невнятных "федеральных" органов
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09.07.2020 11:30 Ответить
 
 