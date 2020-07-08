Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ
Сергей Ткаченко несколько лет судился с РФ за отжатый бизнес в Крыму. В марте его заочно арестовал московский суд, а в начале июля - похитили неизвестные, представившиеся "сотрудниками федерального розыска".
Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
Национальная полиция открыла производство по статье 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека.
Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод.
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Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах.
В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".
Месяц назад Ткаченко через адвоката обратился в Офис генпрокурора с заявлением о незаконном завладении его бизнесом в Крыму, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ. Он просил расследовать эти эпизоды и дать оценку "незаконным действиям сотрудников ГПУ и Нацполиции", которые, как утверждал, "принимают участие в исполнении нелегальных следственных поручений Следкома МВД РФ".
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Офис генпрокурора переадресовал это заявление в СБУ, а СБУ - в Нацполицию.
Семья считает, что Ткаченко похитили российские спецслужбы. Его жена утверждает, что получает угрозы от неизвестных.
После похищения в соцсетях прошла информация о том, что Ткаченко могли вывезти в оккупированный Крым.
В Госпогранслужбе ее не подтверждают, но и опровергнуть не могут: любая информация о третьих лицах по пересечению границы запрещена к распространению.
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Сотрудники салона долб...ы? Какой федеральный розыск? Или это уже норма при зе?
Вас ещё что-то удивляет при нынешней власти ?
Все украинские спецслужбы ЗЕ и БЕ сдали кремлинам
днише!!!
И почему сотрудники салона сразу же не вызвали хотя бы полицию, если похитители им прямым текстом представились фсбшниками? Ясно ведь, что легально ФСБшник может пребывать на территории Украины только в кандалах или в виде груза-200.
Без содействия и помощи с нашей стороны это сделать очень сложно и долго. Считаю, что к похищению человека причастны Нардепы от ОПЗЖ и бывшие сотрудники (вата) правоохранительных органов.
Если бы я такое услышал то отбивался бы руками ногами и всеми подручными !!!!
Обидно будет, если окажется что Украина даже после скандала с луциком и атошником продолжает выдавать рашке людей!!!
Кстати, жив ли там Тумгоев? луцика совесть явно не мучает!!!
и что ты сделал?
и миллионы остальных украинцев не вышли и ничего не сделали
и вся эта политическая ******* тоже отморозилась
значит что будет?
будет только еще хуже
потому что одно ненаказанное преступление всегда рождает другое
Некие открыто вошли под камеры в общественное место, представились чем то "федеральным" и типа "похитили" человека ...
Такое чувство, что "похищенный" и "похитители", хотел, что бы всё было на камеру... ЗАЧЕМ !?
Может, что бы скрыться..., а для всех - быть "похищенным" !?
Были бы это ФСБэшники - они вы его выкрали по тихому и БЕЗ камер и БЕЗ захода в общественное место !
начиная с ледоруба Троцкого, конфет для Коновальца, отравленного зонтика для Маркова, газового пистолета для Бандеры, намазанных ядом дверей Скрипалей и т.д.
терроризм - это и есть основной почерк бандитского-кгбшно-фсбшного отродья
Щоб попередити, що супротив їхнім діям ускладнить подальшу долю підозрюваному
-nес десь!
В следующий раз российские фсб-шники , как минимум, арестуют Турчинова...