Бизнесмена из Крыма Ткаченко похитили в Киеве, семья подозревает ФСБ РФ, - СМИ

Сергей Ткаченко несколько лет судился с РФ за отжатый бизнес в Крыму. В марте его заочно арестовал московский суд, а в начале июля - похитили неизвестные, представившиеся "сотрудниками федерального розыска".

Ткаченко выкрали 1 июля из салона красоты на Дорогожичах. Двое неизвестных, представившихся сотрудникам салона "сотрудниками федерального розыска", вывели его на улицу в наручниках, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Национальная полиция открыла производство по статье 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека.

Сергей Ткаченко - акционер севастопольского судоремонтного завода "Южный". До оккупации жил в Киеве, в Крым летал по делам. В 2014 году он, по словам жены Юлианны, не принял российское гражданство. Россияне включили его в базу невъездных и незаконно отобрали завод.

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Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов и боролся за бизнес в украинских судах.

В начале марта 2020 года его заочно арестовал московский суд. Российские СМИ сообщали тогда, что Ткаченко обвинили "в участии в преступном сообществе и особо крупном хищении средств".

Месяц назад Ткаченко через адвоката обратился в Офис генпрокурора с заявлением о незаконном завладении его бизнесом в Крыму, а также о незаконном привлечении его к уголовной ответственности в РФ. Он просил расследовать эти эпизоды и дать оценку "незаконным действиям сотрудников ГПУ и Нацполиции", которые, как утверждал, "принимают участие в исполнении нелегальных следственных поручений Следкома МВД РФ".

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Офис генпрокурора переадресовал это заявление в СБУ, а СБУ - в Нацполицию.

Семья считает, что Ткаченко похитили российские спецслужбы. Его жена утверждает, что получает угрозы от неизвестных.

После похищения в соцсетях прошла информация о том, что Ткаченко могли вывезти в оккупированный Крым.

В Госпогранслужбе ее не подтверждают, но и опровергнуть не могут: любая информация о третьих лицах по пересечению границы запрещена к распространению.