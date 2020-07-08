Повышение пенсий: Кабмин выделил Пенсионному фонду из бюджета 29,7 млрд грн дотаций

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правительством одобрены изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Соответствующий акт разработан Минсоцполитики во исполнение Закона Украины от 13 апреля 2020 г. № 553-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и принят на заседании правительства 8 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, изменения в бюджет ПФУ на 2020 год вносятся в связи с увеличение ассигнований из государственного бюджета, а именно финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда на сумму 29 704,1 млн гривен (с 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

В Минсоцполитики объясняют, что эти средства были направлены на реализацию принятого правительством 1 апреля 2020 года постановления № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" относительно трехмерного повышения пенсий.

В частности, информируют в ведомстве, 80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля; также в апреле выплачено единовременное пособие пенсионерам в размере 1000 грн в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и с 1 мая проведен перерасчет пенсий в соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В целом расходная часть бюджета Фонда выросла на 32 973,4 млн гривен, говорится в сообщении.

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При этом уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, на 59,7 млн гривен.

Доходная часть бюджета Фонда в целом выросла на 32 943,6 млн гривен, из которых 29 704,1 млн грн средства Государственного бюджета Украины.

В министерстве отмечают, что с учетом указанных изменений бюджет ПФУ на 2020 год является сбалансированным с остатком на конец года 224,8 млн гривен.

Вместе с тем, Кабинет Министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%, пишет РБК-Украина.

Согласно постановлению, численность работников ПФУ уменьшится на 2354 человек - с 47585 до 45231.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, расходы на финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины в связи с оптимизацией численности работников, уменьшаются на 59,7 млн грн.