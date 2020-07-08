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Повышение пенсий: Кабмин выделил Пенсионному фонду из бюджета 29,7 млрд грн дотаций

Повышение пенсий: Кабмин выделил Пенсионному фонду из бюджета 29,7 млрд грн дотаций

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правительством одобрены изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Соответствующий акт разработан Минсоцполитики во исполнение Закона Украины от 13 апреля 2020 г. № 553-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и принят на заседании правительства 8 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, изменения в бюджет ПФУ на 2020 год вносятся в связи с увеличение ассигнований из государственного бюджета, а именно финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда на сумму 29 704,1 млн гривен (с 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

В Минсоцполитики объясняют, что эти средства были направлены на реализацию принятого правительством 1 апреля 2020 года постановления № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" относительно трехмерного повышения пенсий.

В частности, информируют в ведомстве, 80-летним лицам увеличен размер пенсии на 500 грн с 1 апреля; также в апреле выплачено единовременное пособие пенсионерам в размере 1000 грн в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и с 1 мая проведен перерасчет пенсий в соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В целом расходная часть бюджета Фонда выросла на 32 973,4 млн гривен, говорится в сообщении.

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При этом уменьшены административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, на 59,7 млн гривен.

Доходная часть бюджета Фонда в целом выросла на 32 943,6 млн гривен, из которых 29 704,1 млн грн средства Государственного бюджета Украины.

В министерстве отмечают, что с учетом указанных изменений бюджет ПФУ на 2020 год является сбалансированным с остатком на конец года 224,8 млн гривен.

Вместе с тем, Кабинет Министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%, пишет РБК-Украина.

Согласно постановлению, численность работников ПФУ уменьшится на 2354 человек - с 47585 до 45231.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, расходы на финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины в связи с оптимизацией численности работников, уменьшаются на 59,7 млн грн.

Автор: 

госбюджет (1186) Кабмин (14031) Пенсионный фонд (433) пенсия (2161) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+7
О, станочок запрацював на повну!
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08.07.2020 15:16
+4
квартальные идиоты выгнали смолия из типографии гривен, теперь дорвавшись до печатного станка они вам наделают гривен. теперь стран заживет, все будут миллионерами! привет 90-е!
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08.07.2020 15:46
+3
Пенсійний фонд сам назбирує тільки 5% від необхідного), все інше прямі вливання держбюджету і урядовців це не колише,більше половини всіх грошей це тіньова економіка а все через тотальну неефективність в країні.
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08.07.2020 15:27
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О, станочок запрацював на повну!
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08.07.2020 15:16 Ответить
как из бюджетной дыры получить бублик
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08.07.2020 15:17 Ответить
Я, конечно, дико извиняюсь у пенсионеров,но ведь им-нам и так стабильно платится на поддержку штанов и юбок ежемесячно - карантин не карантин, а может стоит подумать о тех, кто в карантин сидел без копейки или потерял работу, влез в ломбарды-кредиты т.к. детей кормить надо и списки должников за коммуналку на парадном вывешены,маска голодный ротик ребёнка не закроет.... или всё опять по спирали - находим мэтоды пиаристой наживы, а вас мы в упор не видим, нет у нас пострадавших. и только не надо рассказывать про пособия!
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08.07.2020 15:25 Ответить
по твоемому пенсии не платить, пусть пенсы вымрут. ну что же хорошее предложение, только не забывай-время быстро движется и ты станешь пенсом.
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08.07.2020 16:27 Ответить
Пенсійний фонд сам назбирує тільки 5% від необхідного), все інше прямі вливання держбюджету і урядовців це не колише,більше половини всіх грошей це тіньова економіка а все через тотальну неефективність в країні.
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08.07.2020 15:27 Ответить
Шозабрєд? Звідки інфа про 5%? 175-200% відсотків надходжень від потреби не хо?
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08.07.2020 16:46 Ответить
Прєлєстно....які чудові "нові ідеї" запропонували "служки та прислуга" - проїсти державні гроші...Прямо "новий підхід" у розкраданні держави... 😄
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08.07.2020 15:32 Ответить
-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу (с)
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08.07.2020 15:33 Ответить
Вся страна пытается уйти от налогов,а потом плачутся,что включают печатный станок.
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08.07.2020 15:41 Ответить
І коли вона почала ховатись? Га?
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08.07.2020 15:51 Ответить
квартальные идиоты выгнали смолия из типографии гривен, теперь дорвавшись до печатного станка они вам наделают гривен. теперь стран заживет, все будут миллионерами! привет 90-е!
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08.07.2020 15:46 Ответить
А спец.пенсии отменили?
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08.07.2020 16:11 Ответить
Ось що вибори животворящі роблять!
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08.07.2020 16:23 Ответить
при Порохе пенсию повышали, субсидии давали, дыра в пенсионном фонде была, но и бюджет рос. сейчас во всех сферах крах и это через 1год правления зельца.
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08.07.2020 16:33 Ответить
Підвищення пенсій: Кабмін виділив Пенсійному фонду з бюджету 29,7 млрд грн дотацій - Цензор.НЕТ 5595
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08.07.2020 16:55 Ответить
Ану, ану, звідки і як "вьвдєлили"? Не тринди, шмига! Ви берете гроші з ПФ, а не даєте йому!
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08.07.2020 16:42 Ответить
 
 