Масштабные пожары на Луганщине: в больницах остаются 27 человек, 5 детей уже выписали

Из-за лесных пожаров в Луганской области в больнице в Новоайдарском районе до сих пор остаются 20 пациентов, пятеро детей уже выписали. В Северодонецке до сих пор госпитализированы семь человек.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из местной больницы в Новоайдарском районе выписали пятерых детей. В настоящее время находятся 20 пациентов, из них: 11 детей и 9 взрослых. Состояние пациентов, по словам врачей, стабильное", - указал Лисянский.

Также он сообщил, что в Северодонецке в местной больнице находится семь человек (двоих перевели из реанимации в травматологию), пятеро из которых вчера попали в ДТП в зоне пожара.

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Напомним, ранее глава Луганской ОГА Гайдай заявил, что из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно.

Пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.