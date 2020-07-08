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Новости Коронавирус и карантин
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Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко

Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко

Если вакцина от коронавируса появится в мире в марте 2021 года, тогда же она будет и на рынке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон"  заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, появление вакцины от COVID-19 в марте следующего года – это оптимистический сценарий.

"Сейчас говорится о подходах к третьей стадии клинических исследований, когда вакцина уже может испытываться на людях. У нас в Украине тоже рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Публично испытаю вакцину, чтобы никто не думал, что мы тут какой-то масонский заговор плетем… Иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, – это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений. Надеемся, что вакцина появится", – сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы создаем в аэропорту "Борисполь" лабораторию, которая будет давать результат всем прибывшим через два часа, - Ляшко

Он отметил, что украинские власти ведут переговоры с другими странами, чтобы получить вакцину, как только она появится.

"В Украине правильный президент, премьер-министр и главный государственный санитарный врач… Мы не сидим без дела, работаем над тем, чтобы вакцина оказалась в Украине сразу после того, как ее зарегистрируют в Европейском союзе и Соединенных Штатах", – подчеркнул Ляшко.

Также читайте: Ляшко о работе школ с 1 сентября: Спрогнозировать эпидситуацию почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, и к полному возвращению детей в школы

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Высер ЗЕбильного идиота ни о чем
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08.07.2020 15:17
+2
Красиво спалился. После изобретения вакцины ее тестируют год-два, а потом пускают в оборот.
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08.07.2020 15:21
+2
а чего в марте а не 1 апреля
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08.07.2020 15:24
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Імпортна вакцина буде дорого коштувати, а коли з'явиться українська вакцина?
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08.07.2020 15:13 Ответить
Відповідь - ніколи.
Та й європейска реальна вакцина, а не типу плацебо може взагалі не з'явитися. Проте вважаю, що вже через півроку за ковід всі забудуть. Багато хто зараз пам'ятає наприклад за свиний чи пташиний грип?
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08.07.2020 15:41 Ответить
Скажу ему по секрету - вакцины не будет никогда!
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08.07.2020 15:14 Ответить
а то фармгиганты упустят возможность поскрести по сусекам у мирового сообщества за очередное тамнехлюй или фуфловарин?...
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08.07.2020 15:19 Ответить
скажу вам по секрету - будет! и мало того без вакцинации будешь сидеть дома на "самоизоляции" так что копим бабло на вакцину или откапываем валыну.
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08.07.2020 15:34 Ответить
А валына тебе зачем? Самоубиться если вакцина не поможет?
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08.07.2020 15:42 Ответить
Навіщо вакцина від хвороби, яка сама проходить, а у декого взагалі безсимптомно?
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08.07.2020 15:15 Ответить
А "всего лишь" 6% умирают! Можно и не лечить!
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08.07.2020 15:22 Ответить
Не надо ляля. Даже официально относительно заразившихся умерло в Украине 2,6 процента. Так что ты раза в два эдак приврал.
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08.07.2020 15:44 Ответить
А при чем тут "заразившееся"??? Те что еще болеют - могут либо выздороветь, либо умереть. Они - не показатель, у них все еще в процессе. Я беру соотношение умершие к выздоровевшим. То есть по итогу болезни. Цифры не веселые, почти 6%. Не веришь - посчитай сам, данные каждый день публикуют.
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08.07.2020 22:10 Ответить
Ну чтобы дать оценку агрессивности данного вируса нужно его сравнить хотя бы с сезонным гриппом. Причем статцифры должны быть получены равнозначно, чтобы сравнение было корректным.
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09.07.2020 11:38 Ответить
Який відсоток смертей тривіального грипу?
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
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08.07.2020 15:59 Ответить
Точных цифр нет, т.к. не все заболевшие обращаются, учесть всех невозможно. Но по разным оценкам от 0,5 до 0,1 процента. Есть более-менее точные данные по свиному гриппу H1N1, там смертность в районе 0,2-0,3. Он считается менее опасным, по крайней мере такая инфа есть в Вики
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08.07.2020 22:12 Ответить
Меня всегда умиляет когда точной статистики нет, но оценочная есть. На чем может базироваться оценочная статистика. ХЗ короч.
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09.07.2020 11:37 Ответить
А 7,5 лярдов собранной ЕС зелени кто "осваивать" будет?
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08.07.2020 15:42 Ответить
если появится... ее что, смогут производить миллиард ампул в сутки? и Украина непременно окажется в числе первых получателей...
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08.07.2020 15:17 Ответить
Высер ЗЕбильного идиота ни о чем
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08.07.2020 15:17 Ответить
какие мы оптимисты.....
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08.07.2020 15:19 Ответить
Евросоюз подписал договор с компанией AstraZeneca на поставку 400 млн доз вакцины начиная с Октября 2020.
Что оно мелет? Какой 21-й год? Что, никак не можете решить кто из вас ублюдков тендер выиграет?
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08.07.2020 15:19 Ответить
Заголовок статьи безграмотный !
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08.07.2020 15:21 Ответить
Красиво спалился. После изобретения вакцины ее тестируют год-два, а потом пускают в оборот.
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08.07.2020 15:21 Ответить
На каком рынке именно? На КарДачах?
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08.07.2020 15:21 Ответить
а чего в марте а не 1 апреля
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08.07.2020 15:24 Ответить
Появится-появится...
По цене в $4000 за ампулу - учителям должно быть по карману.
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08.07.2020 15:30 Ответить
главное,что есть типа первый доброволец Ля,который котоый вместе с Зе пиарится сейчас с сракочим визитом в Черновцах...
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08.07.2020 15:30 Ответить
об этом https://gordonua.com/news/society/lyashko-esli-vakcina-ot-covid-19-poyavitsya-v-mire-v-marte-2021-goda-v-ukraine-ona-budet-togda-zhe-1508346.html в интервью изданию "Гордон" заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Источник: https://censor.net/n3206894\\\\\\\\\\\\\

******************* на ********** пи********** з******* Путина
Гордон(!!!)
слабоумный "врач" развел срач.
просто Лящ - иди на Путина. Еще иди Писелеву и Помету дай, а потом интервью
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08.07.2020 15:30 Ответить
вторая часть марлезонского балета. Будут закупать за бюджет на 300млрд. и все ради самого святого человеческой жизни. А мы будем хлопать ушами.Плевать они хотели на все им нужен повод для мародерства.
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08.07.2020 15:30 Ответить
З язика зняли.
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08.07.2020 16:00 Ответить
"я пойду одним из первых добровольцев." Источник: https://censor.net/n3206894
не велика втрата для генофонду..
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08.07.2020 15:32 Ответить
Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Источник: https://censor.net/n3206894

Ну как, как такие тупоголовы попадают на высокие должности?!
Для этого нужно заразиться коронавирусом, чтоб испытать на себе вакцину, нет?
Возьми с собой еще одного умника, бубочку, тот тоже хотел быть добровольцем...
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08.07.2020 15:33 Ответить
Хто готовий на собі її перевіряти? Ви впевнені,що вона ні нащо не вплине?
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08.07.2020 15:45 Ответить
На коронавірус 100% не вплине, а на здоров'я - негативно.
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08.07.2020 15:49 Ответить
Можно же же изобрести вакцину, шоб люди до пенсии не дотягивали? Думаю - можно.
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08.07.2020 15:56 Ответить
Коронаистерички, опять не вижу ваших радостных комментов.
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08.07.2020 15:54 Ответить
Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке/ Ляшко не исключает своего участия в президентских выборах / Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты/ 95-й квартал заразен.
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08.07.2020 15:58 Ответить
Який відсоток смертей тривіального грипу?
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
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08.07.2020 16:04 Ответить
У нас президент Ляшко или Зеленский? Один язык из жопы никак не достанет, а другой никак не заткнется.
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08.07.2020 16:06 Ответить
А если в апреле?? А если в феврале?? А если завтра??
Это зеленое стадо мелет лишь бы молоть...все что попало...
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08.07.2020 16:19 Ответить
Продолжительность иммунитета от коронавируса порядка 90 дней, потом нужно "готовить" другую (новую) вакцину на основе "свежих штаммов", поэтому эффективной вакцины против COVID-19 не будет (она "устареет" еще до производства)!
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08.07.2020 16:25 Ответить
поэтому нет и не будет вакцины от гриппов и ОРВИ (они быстро мутируют каждые три месяца)!
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08.07.2020 16:30 Ответить
Так понял, что в Украине появится, если ее "изобретут" именно в марте. А вдруг в феврале или апреле? Что тогда? Не появится? Ляшко что-то знает...
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08.07.2020 19:02 Ответить
 
 