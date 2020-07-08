Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко
Если вакцина от коронавируса появится в мире в марте 2021 года, тогда же она будет и на рынке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, появление вакцины от COVID-19 в марте следующего года – это оптимистический сценарий.
"Сейчас говорится о подходах к третьей стадии клинических исследований, когда вакцина уже может испытываться на людях. У нас в Украине тоже рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Публично испытаю вакцину, чтобы никто не думал, что мы тут какой-то масонский заговор плетем… Иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, – это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений. Надеемся, что вакцина появится", – сказал Ляшко.
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Он отметил, что украинские власти ведут переговоры с другими странами, чтобы получить вакцину, как только она появится.
"В Украине правильный президент, премьер-министр и главный государственный санитарный врач… Мы не сидим без дела, работаем над тем, чтобы вакцина оказалась в Украине сразу после того, как ее зарегистрируют в Европейском союзе и Соединенных Штатах", – подчеркнул Ляшко.
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Та й європейска реальна вакцина, а не типу плацебо може взагалі не з'явитися. Проте вважаю, що вже через півроку за ковід всі забудуть. Багато хто зараз пам'ятає наприклад за свиний чи пташиний грип?
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
Что оно мелет? Какой 21-й год? Что, никак не можете решить кто из вас ублюдков тендер выиграет?
По цене в $4000 за ампулу - учителям должно быть по карману.
******************* на ********** пи********** з******* Путина
Гордон(!!!)
слабоумный "врач" развел срач.
просто Лящ - иди на Путина. Еще иди Писелеву и Помету дай, а потом интервью
не велика втрата для генофонду..
Ну как, как такие тупоголовы попадают на высокие должности?!
Для этого нужно заразиться коронавирусом, чтоб испытать на себе вакцину, нет?
Возьми с собой еще одного умника, бубочку, тот тоже хотел быть добровольцем...
Вакцина від нього на скільки зменьшила кількість летальних випадків?
Это зеленое стадо мелет лишь бы молоть...все что попало...