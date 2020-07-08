Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко

Если вакцина от коронавируса появится в мире в марте 2021 года, тогда же она будет и на рынке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.



По его словам, появление вакцины от COVID-19 в марте следующего года – это оптимистический сценарий.



"Сейчас говорится о подходах к третьей стадии клинических исследований, когда вакцина уже может испытываться на людях. У нас в Украине тоже рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Публично испытаю вакцину, чтобы никто не думал, что мы тут какой-то масонский заговор плетем… Иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, – это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений. Надеемся, что вакцина появится", – сказал Ляшко.

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Он отметил, что украинские власти ведут переговоры с другими странами, чтобы получить вакцину, как только она появится.



"В Украине правильный президент, премьер-министр и главный государственный санитарный врач… Мы не сидим без дела, работаем над тем, чтобы вакцина оказалась в Украине сразу после того, как ее зарегистрируют в Европейском союзе и Соединенных Штатах", – подчеркнул Ляшко.

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