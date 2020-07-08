Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова
Материалы уголовных производств сфальсифицированы, и это делается по указанию Офиса Президента и генерального прокурора.
Об этом во время судебного заседания заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сегодня в этом судебном заседании установлены факты фальсификации уголовного дела со стороны Офиса Генерального прокурора. Поэтому чрезвычайно важно - сейчас суд объявил перерыв для того, чтобы продолжить сбор доказательств по этому поводу", - отметил Порошенко.
Пятый президент также сообщил, что руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, который возглавлял расследование против пятого Порошенко, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко. Именно поэтому адвокаты лидера "Европейской Солидарности" требуют вызвать Корецкого на судебное заседание в качестве свидетеля и засвидетельствовать факты политического преследования против пятого Президента.
"Сегодня утром руководитель следственной группы, который весь год проводил во главе этой группы расследование 20 с лишним дел, принял несколько поцесуальних решений. Решение первое - закрытие некоторых дел как "трэша". ... Этот руководитель следственной группы заявил о давлении на него со стороны фактического руководителя ГБР господина Бабикова по делу Порошенко. И кто на него может давить? Мы твердо убеждены, что это давление может осуществляться по указанию Офиса Президента Украины Зеленского, из Офиса Генерального прокурора и лично Генерального прокурора", - убежден Порошенко.
Пятый президент подчеркнул, что будет требовать немедленного создания временной следственной комиссии и привлечения преступников к ответственности.
"Это - борьба не за Порошенко, это наша борьба за Украину. Это наша борьба за демократию, за верховенство права, за движение в Европу. И это наша борьба за то, чтобы не дать этим преступникам превратить государство в Российскую Федерацию, присоединить Украину к России, осуществить мечту "пятой колонны", которая сейчас прорвалась к власти", - подытожил Порошенко.
Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.
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Вон давеча Верещук обосралась в прямом эфире. Что уж говорить про рядовых дегенератов.
Пооявилось: https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html