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Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова

Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова

Материалы уголовных производств сфальсифицированы, и это делается по указанию Офиса Президента и генерального прокурора.

Об этом во время судебного заседания заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня в этом судебном заседании установлены факты фальсификации уголовного дела со стороны Офиса Генерального прокурора. Поэтому чрезвычайно важно - сейчас суд объявил перерыв для того, чтобы продолжить сбор доказательств по этому поводу", - отметил Порошенко.

Пятый президент также сообщил, что руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, который возглавлял расследование против пятого Порошенко, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко. Именно поэтому адвокаты лидера "Европейской Солидарности" требуют вызвать Корецкого на судебное заседание в качестве свидетеля и засвидетельствовать факты политического преследования против пятого Президента.

"Сегодня утром руководитель следственной группы, который весь год проводил во главе этой группы расследование 20 с лишним дел, принял несколько поцесуальних решений. Решение первое - закрытие некоторых дел как "трэша". ... Этот руководитель следственной группы заявил о давлении на него со стороны фактического руководителя ГБР господина Бабикова по делу Порошенко. И кто на него может давить? Мы твердо убеждены, что это давление может осуществляться по указанию Офиса Президента Украины Зеленского, из Офиса Генерального прокурора и лично Генерального прокурора", - убежден Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба "ЕС". ФОТОрепортаж

Пятый президент подчеркнул, что будет требовать немедленного создания временной следственной комиссии и привлечения преступников к ответственности.

"Это - борьба не за Порошенко, это наша борьба за Украину. Это наша борьба за демократию, за верховенство права, за движение в Европу. И это наша борьба за то, чтобы не дать этим преступникам превратить государство в Российскую Федерацию, присоединить Украину к России, осуществить мечту "пятой колонны", которая сейчас прорвалась к власти", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.

Также читайте: Суд продлил срок расследования в деле о назначении Семочко до 10 октября. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Порошенко Петр (19607) ГБР (3007) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+36
Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова - Цензор.НЕТ 1746
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08.07.2020 15:31
+33
Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова - Цензор.НЕТ 5919
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08.07.2020 15:31
+31
Порошенко требует заслушать показания руководителя следственной группы ГБР Корецкого, заявившего о давлении со стороны Бабикова - Цензор.НЕТ 373
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08.07.2020 15:32
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Так зебилы уже шестой год на кацапских помойках кормятся. Все фейки оттуда тащут.

Вон давеча Верещук обосралась в прямом эфире. Что уж говорить про рядовых дегенератов.
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08.07.2020 17:02 Ответить
Собачій рот завив. 😁
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08.07.2020 17:57 Ответить
У тебя один президент уже 20 лет, но он ***** ла-ла-ла.
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08.07.2020 16:17 Ответить
Розслідування справи Порошенка завершене: прокуратура вже не просить про запобіжний захід
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08.07.2020 16:15 Ответить
лера, добавляйте - только этой справы. но впереди криминал афаир о мыролюбстве и реформизме, там отпетлять не получится и на дурку соскочить.
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08.07.2020 16:19 Ответить
эта была самая "перспективная" у вас - остальное еще большая муть, за одну ночь все и закроют)
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08.07.2020 16:21 Ответить
нет. наиболее перспективные это роттердам дюссельдорф ++ и конечно о 3003 перемириях. Там в обоих случаях пожизненное с конфискацией всего нареформированного
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08.07.2020 16:26 Ответить
ПШНХ, іпануте створіння.
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08.07.2020 16:29 Ответить
Бургер, хватит мять висяк...
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08.07.2020 16:42 Ответить
Как видим передвижной цирк организован сывым, привезли всех на автобусах, раздали плакаты, и все стали "патриотами" защищающими Гетьмана. Цена подставки под флажок от 80грн

Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова - Цензор.НЕТ 6601 Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова - Цензор.НЕТ 3348Порошенко вимагає заслухати свідчення керівника слідчої групи ДБР Корецького, який заявив про тиск з боку Бабікова - Цензор.НЕТ 729
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08.07.2020 17:00 Ответить
Шо воно ще там требує? Буде в тюрмі добавку макаронів требувати. )))
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08.07.2020 17:18 Ответить
Если вы про Порошенко, то это уже не в тренде. Уже и самым тупым ясно, что ни в какой тюрьме Порошенко никогда не будет.
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08.07.2020 18:10 Ответить
Керівник групи слідчих у «справах Порошенка» Олег Корецький - інтерв'ю

Пооявилось: https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html
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08.07.2020 18:07 Ответить
А раніше Корецький про ніякий тиск по справам Порошенка не заявляв, а, навпаки, всі розслідував. Прийшла влада, яка недовподоби Корецькому!https://www.5.ua/polityka/u-merezhi-ziavylysia-zapysy-proslushky-pro-tysk-truby-na-slidchoho-u-spravi-poroshenka-smy-203895.html
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08.07.2020 18:23 Ответить
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