Польская компания благодаря дотациям ЕС продает в Украине ежемесячно до 500 тонн молочки. Столько же молока не продадут наши селяне, - совладелец "Молочного альянса" Деркач
Польская молочная продукция вытесняет украинскую поскольку ЕС дотирует своих производителей и это позволяет демпинговать цены на внешних рынках.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил совладелец компании "Молочный альянс" Александ Деркач, информирует Цензор.НЕТ.
"Импорт молочки из Европы, в цене которой сидит 30 процентов дотации от Евросоюза, на наших магазинных полках становится всё больше. Одна польская компания уже только в сетях ежемесячно продает почти 500 тонн своей продукции. По цене ниже, чем у любого нашего производителя. С растаможкой и доставкой. Это значит 500 тонн молока от наших селян остаются невостребованными", - написал Деркач.
Он высказал предположение, что если так будет и дальше, "скоро в Польшу пойдет новая волна наших заробитчан. Из тех, кто порежет своих коров и отправится крутить хвосты польскими".
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аппетиты бы поуменьшили свои
Курс 30 гр/евро. . 8000 -10000 тыс грн это 260-340 Е, а не 300-500 евро,
почему в таком случае у нас молочка ДОРОЖЕ?
Есть такой страшный зверь, называется "производительность труда". Именно от него зависят во многом расходы на ЗП в цене товара, а не только от величины ЗП.
Слишком это в общем. А чем обусловлен низкий уровень управленцев? итд итп
Трудовая мораль, менталитет итд .... Лет 20 тому, когда ЕС пыталась прижать Грецию за долги и шалости в экономике, там была демонстрация с лозунгами: "Немки хотят работать до 65 лет - пусть они и работают". Это - реакция на требование ЕС отменить льгот выход на пенсию в 55 лет женщин с 2 детьми.
Это такая аналогия, которая показывает кто в Украине наживается на молоке.
и ответ на него известен
а этот чудачок совладелец "Молочного альянса" Деркач лапшу вешает, крокодиловы слёзы
"У поляка масла ныма,один токо маргарина.Записуйся з русаками-будеш кушать масло з нами".
им монополию подавай, или монопольный сговор
30% дотація тут не поможе, бо в поляків і затрати на енергоносії, і на зарплати робітникам БІЛЬШІ, ніж у нас. Плюс, молоко вони в селян беруть не по 3 грн за літр!
То може ціни треба адекватні до собівартості ставити??
Есть такие параметры, как удельные энергозатраты и производительность труда. На Украине они плохие, ну и дотации в Польше не только прямо на село, но и на дороги, инфраструктуру итд.
У меня родители всю жизнь говорят НА Украине, но это не мешало нам помогать армии продуктами и вещами в самое тяжелое время.
Может дело в качестве?
А как в Канаде? В Израиле? В Великобритании? ...
Вот во Франции есть рынок земли, только там гос агенство просто так купить землю не даст, а виноградники вообще национальное достояние и нельзя их заменять на что-то другое.
А в США ежегодно из бюджета выделяют миллиарды и скупают всю землю, выходящую в продажу в собственность государства США.
Де-факто, нам теперь не реформы надо (после Порошенко и зеленского) делать, а перезагружать всю систему управления государством.
Если где и можно считать, что есть рынок, так это в Германии, качество земли в которой гораздо хуже чем у Украины и эта страна ЕС не в состоянии обеспечить собственную продовольственную безопасность, не импортируя продовольствие, в отличии, например, от Франции и Италии.
Либерализм доказал, что он является тупиковой моделью экономики, потому во многих странах мира массово увольняют экономических советников либерального толка.
В Канаде не так уж много населения и получить в ней рабочую визу и тем более гражданство не проще, чем в Великобритании, что ограждает страну от тех эмигрантов, которые не желательны.
И Юг Канады, на берегах Великих озер, это по широте наша Одесщина, только с огромным количеством рек и пресных озер. И в частной собственности там менее 8% от всей с/х земли, остальное в гос собственности, потому такой проблемы у них просто не существует.
И например из Италии, не экспортируется ни зернышка - только в виде переработанной продкуции с высоким процентом доданной стоимости.
Разный тип экономики села: полунатуральное и специализированное. На Украине в селе - полунатуральное: свой огород, своё молоко, кабанчик, кроли.. по крайне мере было так. Ест, мало эффективное. Как в Польше - не знаю, племянник-студент подрабатывал в Голландии на ферме. Приехал - глаза на лоб: на ферме делают только молоко - на продажу, цветы - для себя, корм коровам. Ни огорода, ни курей, ни своего творога/сметаны .... все из магазина, но и работа - всё механизировано, ручной работы минимум. Ну и ЗП - 600 Е в мес чистыми, за вычетом еды, жилья, налогов итд. И это практ неквалифицированный, права на грузовик только были. Молоко продают/сдают в свой кооператив: ставят бидоны у дороги, приезжает грузовик и забирает.
А то купують по 3 грн за літр, розбавляють водою, пастеризують і продають по 22-23 грн за літр!
Це при тому, що в райцентрі на базарі 3-літровий бутель справжнього молока (а не магазинного розбавленого) коштує 35-40 грн!
Не продавай за 3 грн і почнуть пропонувати більше.
А якщо замість цього навчитися виробляти сири... На доброму сирі з пари корів мож піднімати 1000 долярів у місяць.
Антидемпенговое законодательство не способно повысить энергоэффективность и производительность.
Кроме того: влезли под правила ЕС - получите общий подход к селу в ЕС: выживать должны более эффективные хозяйства. Знакомый в Голландии: не способен удерживаться на среднем уровне - заставят продать землю/хозяйство через отсутствие кредитов, снижения квот на сдачу молока от одной коровы итд..... Никакого коммунизма: подберут покупателя, дадут норм цену, но: не можешь норм вести хозяйство - иди гуляй. Другое дело, что там и иностранца на землю не пустят - находят способы.
Верно, просто плохо написал. В Голландии для работы на земле нужно иметь профильное образование, многие сдают в аренду, оставаясь собственниками. Часто сдают наследники, не имеющие соотв образования и не желающие горбатится - работы много и тяжелая. Но и заработки, уровень жизни хорошие.
А цей Деркач маніпулює
товарищ Украину представляет, так что пусть идет бычкам хвосты крутить.
дуже гарно ця тварина висловилась про селян які йому постачають молочку яку він потім конвертує у надприбуток....
у цьому весь наш бізнес, хто трохи заробив, або вкрав, починає до людей ставитись як до бидла.
п.с. ВРХ і так донищать селяни бо не вигідно її тримати через отаких от бізнесменів які приймають молоко по три копійки, а продавати напряму забороняють.
Новый отчет ФАО http://www.fao.org/3/CA4526EN/CA4526EN.pdf показывает , что Беларусь остается третьим в мире экспортером молока и молочной продукции, если измерять в натуральном выражении.
По прогнозам организации, так будет и по итогам 2019 года, хотя объем поставок из нашей страны немного сократится. Используя данные ФАО, редакция Office Life составила небольшой рейтинг. В нем не учитывается Европейский союз. По нему в отчете даются консолидированные данные, но по остальным странам они приводятся отдельно. Например, нет общей статистики от ЕАЭС. Если учитывать ЕС, то Беларусь не на третьем, а на четвертом месте. ЕС - на первом. Его объем экспорта составляет 20,4 млн т.ТОП-5 МИРОВЫХ ЭКСПОРТЕРОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЛН Т (ПО ИТОГАМ 2018 Г.)Новая Зеландия - 18,8.США - 11,8.Беларусь - 3,7.Австралия - 3,0.Аргентина - 1,9. https://officelife.media/news/10766-fao-predicts-fall-of-pork-production-in-belarus/part2/ Нет никаких проблем с молочкой,если немного поддерживать ее на государственном уровне.Я польское молоко в белорусских магазинах никогда не видел)