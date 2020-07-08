Польская компания благодаря дотациям ЕС продает в Украине ежемесячно до 500 тонн молочки. Столько же молока не продадут наши селяне, - совладелец "Молочного альянса" Деркач

Польская молочная продукция вытесняет украинскую поскольку ЕС дотирует своих производителей и это позволяет демпинговать цены на внешних рынках.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил совладелец компании "Молочный альянс" Александ Деркач, информирует Цензор.НЕТ.

"Импорт молочки из Европы, в цене которой сидит 30 процентов дотации от Евросоюза, на наших магазинных полках становится всё больше. Одна польская компания уже только в сетях ежемесячно продает почти 500 тонн своей продукции. По цене ниже, чем у любого нашего производителя. С растаможкой и доставкой. Это значит 500 тонн молока от наших селян остаются невостребованными", - написал Деркач.

Он высказал предположение, что если так будет и дальше, "скоро в Польшу пойдет новая волна наших заробитчан. Из тех, кто порежет своих коров и отправится крутить хвосты польскими".

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