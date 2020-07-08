РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7306 посетителей онлайн
Новости
3 643 44

25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В случае объединения ПЦУ и УПЦ МП в единую церковную организацию 25,6% украинцев хотели бы видеть ее предстоятелем нынешнего предстоятеля ПЦУ Епифания, а 12,2% - предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24 по 30 июня 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 1,2% респондентов выбрали возможность назвать свой собственный вариант кандидатуры предстоятеля, а 54,9% затруднились с ответом. 6,2% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Таким образом, из тех, кто определился с выбором, 65,7% выбирают Епифания, 31,4% - Онуфрия, а 3% - другого предстоятеля.

25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Расследование дела о разжигании межнациональной розни - абсурдная попытка давления на церковь, - ПЦУ

В случае же гипотетического объединения ПЦУ, УПЦ (МП) и Украинской греко-католической церкви в единую церковь, видеть ее предстоятелем Епифания хотели бы 20,2% респондентов, Онуфрия – 10,5%, а предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука – 9,4%.

Из тех же, кто определился с выбором, 49,7% выбрали Епифания, 25,8% - Онуфрия, 23,2 – Святослава Шевчука, 1,3% - другого предстоятеля.

25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС 02

В региональном разрезе поддержка Епифания на западе и в центре страны несколько выше, чем в центре и на юге, на Донбассе она существенно ниже. При этом поддержка Онуфрия примерно равномерна во всех макрорегионах.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России. ДОКУМЕНТ

Кроме этого, 42,4% респондентов заявили, что положительно относятся к ПЦУ, 10,3% - отрицательно, 37,2% - нейтрально. К УГКЦ положительно относятся 35,3% опрошенных, отрицательно - 6%, нейтрально – 46,1%. К УПЦ (МП) положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6%, 36,8% - нейтрально.

25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС 03

Опрос проводился опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 2 тысяч респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Автор: 

опрос (2836) УГКЦ (243) УПЦ МП (1562) церковь (1324) Святослав (Шевчук) (92) КМИС (331) Онуфрий (84) Епифаний (347) ПЦУ (789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Онуфрий - глава рос. православной церкви в Украине.
А глава УПЦ - Епифаний.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:58
+16
Дурень ты! Сегодня люди приходили под Печерский суд ЗА УКРАИНУ.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:00
+12
12% пид..ры рашисты
показать весь комментарий
08.07.2020 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Онуфрий - глава рос. православной церкви в Украине.
А глава УПЦ - Епифаний.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:58 Ответить
Тю! Какое кому сейчас дело до того кто там у попов главным будет... Сейчас Церковь Святого Рошена за своего бога молится, чтобы его антихристы (читаем - агенты крымля) в кутузку не оприходывали за его божественные деяния.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:58 Ответить
Дурень ты! Сегодня люди приходили под Печерский суд ЗА УКРАИНУ.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:00 Ответить
та не дурень он. просто у него работа такая
показать весь комментарий
08.07.2020 16:04 Ответить
Та да нищеброды приходили барина защищать,кто же им митинги и флажки оплачивать будет.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:26 Ответить
За свыню соевую, а не за Украину.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:27 Ответить
ФИЛАРЕТ - ПАТРИАРХ УКРАИНЫ..
показать весь комментарий
08.07.2020 16:01 Ответить
тоесть их уже трое...
показать весь комментарий
08.07.2020 16:02 Ответить
Единственный, остальное от лукавого и без доли справедливости..
показать весь комментарий
08.07.2020 16:05 Ответить
Ну да - трое, а вы что не знали ? : отец сын и святой дух
показать весь комментарий
08.07.2020 16:07 Ответить
Если в этом плане - тогда четверо. Ещё ж Иисус, он сын, но не Б-г сын из предыдущей троицы. Так ведь?
показать весь комментарий
08.07.2020 17:13 Ответить
Був, зараз зійшов з розуму, міняє погляди по два рази на рік.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:04 Ответить
Сошел с ума петик, который своё рыло впихнул в дела церкви и там насрал..
показать весь комментарий
08.07.2020 16:06 Ответить
Взагалі то Філарет починав цю справу разом з Петиком, його можна звати за це Філаретиком?
показать весь комментарий
08.07.2020 16:08 Ответить
Взагали петик тогда в Лавру мацковского путинархата ходил или в синагогу, но точно не в КИЕВСКИЙ ПАТРИАРХАТ..
показать весь комментарий
08.07.2020 16:40 Ответить
А нащо КМІС лізе в релігію, патріархів не вибирають всенародним голосуванням.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:02 Ответить
Як навіщо? Це їх робота, маніпуляція громадсько думкою, на замовлення.
Це як питання про "зниження тарифи", перед президентськими виборами.
Або про співпрацю з МВФ, перед тим як коломойський зняв Смолія з посади Голови НБУ.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:16 Ответить
12% пид..ры рашисты
показать весь комментарий
08.07.2020 16:02 Ответить
Яке об'єднання , з моськовським сатанатом , янгола з сатаною ? КМІСу нема що робити , най їдуть в західну , людям допомогати боротися з наслідками стихії , більше користі буде.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:10 Ответить
Что за глупости, опять непонятные опросы, ну какое может быть объединение ПЦУ с московским каганатом, ..вы ,клоуны не смешные , хоть понимаете последствия подобных разговоров не говоря уже о попытках подобных действий?
показать весь комментарий
08.07.2020 16:10 Ответить
т.е. 65% украинцев абсолютно фиолетово на все эти секты? уже неплохо, хотя в 21-м то веке могло быть и лучше.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:13 Ответить
Петик, мальчиком ещё был безмозглым когда ФИЛАРЕТ всё это начинал..
показать весь комментарий
08.07.2020 16:16 Ответить
Филарет! .. перелогинься!..
уже все догадались, что это ты!
показать весь комментарий
08.07.2020 16:25 Ответить
Ох и шутник.. у вовочки даже лучше получалось..
показать весь комментарий
08.07.2020 16:41 Ответить
Як я розумію, рпц намагається присусідитись і до нашого Томоса, як колись вони присусідились і "привласнили" нашу церкву.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:18 Ответить
Вони зараз лікті кусають, що півтора року тому не приєднались. Тоді б за більшістю голосів Онуфрій би став очільником об'єднаної церкви. а зараз вже пізно - всі знають, хто є ху.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:28 Ответить
а потім батюшкі УПЦ - КПУ попливуть однією баржею на Соловки
показать весь комментарий
08.07.2020 19:37 Ответить
Без гундяйки проведенное рейтинговое голосование среди идиотов неполное.
показать весь комментарий
08.07.2020 16:21 Ответить
что за бред, этот опрос!!!
УПЦ МП это карманная секта ФСБ РФ, а Православная Церковь Украины это религиозная организация, признанная в мире!
показать весь комментарий
08.07.2020 16:27 Ответить
Признанная в религиозном мире. И то не во всем.
показать весь комментарий
08.07.2020 18:24 Ответить
Жаль, що Володимир не дожив. Вбили передчасно.
показать весь комментарий
08.07.2020 17:10 Ответить
Какое к херам объединение ПЦУ и УПЦ МП в единую церковную организацию? С ума сошли? Кому вообще пришла в голову идея создания опроса по этой кремлёвской мечте да еще с публикацией в украинских СМИ?
показать весь комментарий
08.07.2020 17:17 Ответить
25,6% идиотов...
показать весь комментарий
08.07.2020 17:21 Ответить
Епифаний, Онуфрий.. кто им такие погоняла выписывает?
показать весь комментарий
08.07.2020 17:22 Ответить
Этот опрос нужно зебилам-малороссам в оба глаза показать они в томосе зраду нароялили.
показать весь комментарий
08.07.2020 17:51 Ответить
25,6% українців хотіли би бачити на чолі об'єднаної православної церкви Епіфанія, 12% - Онуфрія, - соцопитування КМІС - Цензор.НЕТ 3408
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапскої церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні РПЦ.
показать весь комментарий
08.07.2020 18:57 Ответить
вони Томаса хатят.
показать весь комментарий
08.07.2020 19:38 Ответить
Старого КГБшника скоро уже босс на отчет призовет.
показать весь комментарий
08.07.2020 20:12 Ответить
УПЦ МП треба об'єднуватись з РПЦ а не з ПЦУ.
Якою мовою проводиться богослужіння в ПЦУ? Українською
Якою мовою проводиться богослужіння в УПЦ МП (РПЦвУ)? Староболгарською.

Якою мовою будуть служити приходи МП після об'єднання?
Нащо нам цей розкол внутрі ПЦУ?
показать весь комментарий
08.07.2020 21:11 Ответить
Бред сивой кобылы!
показать весь комментарий
08.07.2020 21:59 Ответить
Мені начхати хто там з них головний мракобіс України.
показать весь комментарий
09.07.2020 07:11 Ответить
-Філія кацапської РПЦ втрачає позиції в Україні: соцопитування показало негативне ставлення українців до окупаційного Московського патріархату. Результати соціологічного дослідження який відбувся в червні 2020 року, були оприлюднені на офіційному сайті (КМІС). Згідно з ними, 34,3% православних українців відносять себе до ПЦУ. Ще 21,8% опитаних віднесли себе просто до православних без вказівки Церкви. До "дочки" сатанинської, російської православної церкви РПЦ, УПЦ МП, себе зарахували тільки 15,4% віруючих видно лютих ворогів України сепаратистів, українофобів і тих прокремлівських виродків хто їх завзято підтримує. А 7,8% опитаних українців взагалі назвали себе атеїстами - безбожниками.
показать весь комментарий
09.07.2020 07:32 Ответить
 
 