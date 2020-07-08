25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В случае объединения ПЦУ и УПЦ МП в единую церковную организацию 25,6% украинцев хотели бы видеть ее предстоятелем нынешнего предстоятеля ПЦУ Епифания, а 12,2% - предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24 по 30 июня 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.
При этом 1,2% респондентов выбрали возможность назвать свой собственный вариант кандидатуры предстоятеля, а 54,9% затруднились с ответом. 6,2% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.
Таким образом, из тех, кто определился с выбором, 65,7% выбирают Епифания, 31,4% - Онуфрия, а 3% - другого предстоятеля.
Читайте на Цензор.НЕТ: Расследование дела о разжигании межнациональной розни - абсурдная попытка давления на церковь, - ПЦУ
В случае же гипотетического объединения ПЦУ, УПЦ (МП) и Украинской греко-католической церкви в единую церковь, видеть ее предстоятелем Епифания хотели бы 20,2% респондентов, Онуфрия – 10,5%, а предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука – 9,4%.
Из тех же, кто определился с выбором, 49,7% выбрали Епифания, 25,8% - Онуфрия, 23,2 – Святослава Шевчука, 1,3% - другого предстоятеля.
В региональном разрезе поддержка Епифания на западе и в центре страны несколько выше, чем в центре и на юге, на Донбассе она существенно ниже. При этом поддержка Онуфрия примерно равномерна во всех макрорегионах.
Также на Цензор.НЕТ: Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России. ДОКУМЕНТ
Кроме этого, 42,4% респондентов заявили, что положительно относятся к ПЦУ, 10,3% - отрицательно, 37,2% - нейтрально. К УГКЦ положительно относятся 35,3% опрошенных, отрицательно - 6%, нейтрально – 46,1%. К УПЦ (МП) положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6%, 36,8% - нейтрально.
Опрос проводился опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 2 тысяч респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А глава УПЦ - Епифаний.
Це як питання про "зниження тарифи", перед президентськими виборами.
Або про співпрацю з МВФ, перед тим як коломойський зняв Смолія з посади Голови НБУ.
уже все догадались, что это ты!
УПЦ МП это карманная секта ФСБ РФ, а Православная Церковь Украины это религиозная организация, признанная в мире!
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапскої церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні РПЦ.
Якою мовою проводиться богослужіння в ПЦУ? Українською
Якою мовою проводиться богослужіння в УПЦ МП (РПЦвУ)? Староболгарською.
Якою мовою будуть служити приходи МП після об'єднання?
Нащо нам цей розкол внутрі ПЦУ?