25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В случае объединения ПЦУ и УПЦ МП в единую церковную организацию 25,6% украинцев хотели бы видеть ее предстоятелем нынешнего предстоятеля ПЦУ Епифания, а 12,2% - предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24 по 30 июня 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 1,2% респондентов выбрали возможность назвать свой собственный вариант кандидатуры предстоятеля, а 54,9% затруднились с ответом. 6,2% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Таким образом, из тех, кто определился с выбором, 65,7% выбирают Епифания, 31,4% - Онуфрия, а 3% - другого предстоятеля.

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В случае же гипотетического объединения ПЦУ, УПЦ (МП) и Украинской греко-католической церкви в единую церковь, видеть ее предстоятелем Епифания хотели бы 20,2% респондентов, Онуфрия – 10,5%, а предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука – 9,4%.

Из тех же, кто определился с выбором, 49,7% выбрали Епифания, 25,8% - Онуфрия, 23,2 – Святослава Шевчука, 1,3% - другого предстоятеля.

В региональном разрезе поддержка Епифания на западе и в центре страны несколько выше, чем в центре и на юге, на Донбассе она существенно ниже. При этом поддержка Онуфрия примерно равномерна во всех макрорегионах.

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Кроме этого, 42,4% респондентов заявили, что положительно относятся к ПЦУ, 10,3% - отрицательно, 37,2% - нейтрально. К УГКЦ положительно относятся 35,3% опрошенных, отрицательно - 6%, нейтрально – 46,1%. К УПЦ (МП) положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6%, 36,8% - нейтрально.

Опрос проводился опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 2 тысяч респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.