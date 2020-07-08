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Новости Коронавирус и карантин
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"Сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии", - профессор Голубовская

Профессор-инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что на сегодняшний день мы уже гораздо более уверенно себя чувствуем в лечении больных (насколько это возможно в данной ситуации), чем несколько месяцев назад.

Об этом Голубовская заявила на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии, которые пока еще не имеют четкой доказательной базы, а та, которая появляется, бывает весьма противоречивой и спорной. Основные хорошо зарекомендовавшие препараты нам удалось, благодаря воле министра (принимающего окончательное решение), внести в протоколы еще три месяца назад. Иначе, друзья, лечить было бы нечем".

Ольга Голубовская отмечает, что в целом терапия остаётся очень сложной.

"Трудно предугадать, у кого как будет протекать заболевание, кто нам преподнесет неприятные сюрпризы в разные периоды болезни, где эта временная грань для разных методов лечения и т.д, - Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция - путем тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжёлого течения и радикально вмешиваться серьезными препаратами ДО развития крайне тяжелых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", - пишет эксперт.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Бред сивой кобылы, чем дальше, тем они меньше понимают, чем лечить
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08.07.2020 16:26 Ответить
Вирусолог Бил Гейтс много лет назад уже придумал вакцину,осенью начнёт продавать
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08.07.2020 16:32 Ответить
бред это твоя жизнь. Банальные препараты по уменьшению свертывания крови могут предотвратить инсульт у больного короной, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80 Ремдесивир ускоряет выздоровление у тяжело больных, и чем дальше тем больше знают о вирусе и эффективней лечение
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08.07.2020 19:06 Ответить
Нет доказательств эффективности, один треп. Сколько было препаратов, и сколько уже изъяты из протоколов?
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08.07.2020 19:46 Ответить
В Украине 807 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека

і де тут висока ефективність (я про смертність)?
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08.07.2020 16:28 Ответить
У нас на сегодня летальность 2,59%, разве это очень много?
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08.07.2020 16:31 Ответить
вона з самого початку такою була у світі
так в чому ефективність сьогоднішніх методів?
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08.07.2020 16:41 Ответить
 
 