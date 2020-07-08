"Сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии", - профессор Голубовская
Профессор-инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что на сегодняшний день мы уже гораздо более уверенно себя чувствуем в лечении больных (насколько это возможно в данной ситуации), чем несколько месяцев назад.
Об этом Голубовская заявила на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, "сегодня для лечения COVID-19 имеются достаточно эффективные методы терапии, которые пока еще не имеют четкой доказательной базы, а та, которая появляется, бывает весьма противоречивой и спорной. Основные хорошо зарекомендовавшие препараты нам удалось, благодаря воле министра (принимающего окончательное решение), внести в протоколы еще три месяца назад. Иначе, друзья, лечить было бы нечем".
Ольга Голубовская отмечает, что в целом терапия остаётся очень сложной.
"Трудно предугадать, у кого как будет протекать заболевание, кто нам преподнесет неприятные сюрпризы в разные периоды болезни, где эта временная грань для разных методов лечения и т.д, - Однако на сегодняшний день вырисовывается четкая тенденция - путем тщательного динамичного наблюдения надо уметь выделять угрожающие состояния, риски тяжёлого течения и радикально вмешиваться серьезными препаратами ДО развития крайне тяжелых состояний. Конечно, в критических условиях работы это бывает трудно. Но по-другому никак", - пишет эксперт.
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і де тут висока ефективність (я про смертність)?
так в чому ефективність сьогоднішніх методів?