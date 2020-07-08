Клименко о наводнении на Западной Украине: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что одной из причин экологической катастрофы на Западной Украине является незаконная вырубка леса, противостоять которой полиция самостоятельно не может.

Об этом сказал глава Нацполиции в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Только в этом году полиция открыла около 600 уголовных производств в связи с незаконной вырубкой леса. У нас есть полный обмен информацией и с местной властью, и с правоохранительными органами, особенно после случившегося на Западной Украине", - сказал глава Нацполиции.

При этом он подчеркнул: "Самостоятельно незаконную вырубку леса полиция остановить не сможет, эту проблему можно решить только вместе с Министерством экологии и другими правоохранительными органами".

По словам главы Нацполиции, одна из причин того, что произошло на Западной Украине – именно вырубка леса, "которая продолжается в Карпатах не год и не два, а десятилетиями, и приводит к оползням, изменениям экосистемы".

Отвечая на вопрос о том, реально ли привлечение к ответственности конкретных людей, по вине которых происходит незаконная вырубка леса, Клименко сказал: "В уголовных производствах, уже переданных в суд, есть конкретные подозрения конкретным людям… Те, кто дают разрешение на вырубку и перевозку леса, подписывают документы, маркируют, загружают – эти люди должны нести ответственность".

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