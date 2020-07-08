Клименко о наводнении на Западной Украине: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что одной из причин экологической катастрофы на Западной Украине является незаконная вырубка леса, противостоять которой полиция самостоятельно не может.
Об этом сказал глава Нацполиции в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Только в этом году полиция открыла около 600 уголовных производств в связи с незаконной вырубкой леса. У нас есть полный обмен информацией и с местной властью, и с правоохранительными органами, особенно после случившегося на Западной Украине", - сказал глава Нацполиции.
При этом он подчеркнул: "Самостоятельно незаконную вырубку леса полиция остановить не сможет, эту проблему можно решить только вместе с Министерством экологии и другими правоохранительными органами".
По словам главы Нацполиции, одна из причин того, что произошло на Западной Украине – именно вырубка леса, "которая продолжается в Карпатах не год и не два, а десятилетиями, и приводит к оползням, изменениям экосистемы".
Отвечая на вопрос о том, реально ли привлечение к ответственности конкретных людей, по вине которых происходит незаконная вырубка леса, Клименко сказал: "В уголовных производствах, уже переданных в суд, есть конкретные подозрения конкретным людям… Те, кто дают разрешение на вырубку и перевозку леса, подписывают документы, маркируют, загружают – эти люди должны нести ответственность".
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Зашли немцы(ну, Муссолини, фощизъмъ) в село и попросили мусор не выбрасывать на улицу, на второй день Вася(например) таки выбросил и был убит. И еще долго в деревне при советах - мусор никто на улицу не выбрасывал. Это нормально? Я считаю что - вполне.
совки то знали шо немцу переночевать то = совку так и жить.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких».
торгувати наркотою, катувати та вибивати показання, кришувати незаконний видобуток бурштину, займатися рекетом, кришувати незаконний гральний бізнес, саджати невинних людей, кришувати незаконну вирубку ліса, фабрикувати кримінальні справи, боротися з патріотами, безпідставно затримувати людей і т.д. і т.п.
как позицией самих жителей. Что они оставляют своим детям ,уничтоженную природу ?
Почему к сохранению лесов не подключаются политические партии ?
Ау ,"Свобода " !
И раз вы безхребетные не можете выполнять свои обязанности и прямо в этом признаетесь, может тебе с авакяном пора в отставку?
Нах... вы тогда такие нужны?
з рубкою лісу боряться інші люди..
поліція бореться з видобувачами янтарю.