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Новости Паводки на Западной Украине
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Клименко о наводнении на Западной Украине: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Клименко о наводнении на Западной Украине: полиция самостоятельно не может бороться с вырубкой леса

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что одной из причин экологической катастрофы на Западной Украине является незаконная вырубка леса, противостоять которой полиция самостоятельно не может.

Об этом сказал глава Нацполиции в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Только в этом году полиция открыла около 600 уголовных производств в связи с незаконной вырубкой леса. У нас есть полный обмен информацией и с местной властью, и с правоохранительными органами, особенно после случившегося на Западной Украине", - сказал глава Нацполиции.

При этом он подчеркнул: "Самостоятельно незаконную вырубку леса полиция остановить не сможет, эту проблему можно решить только вместе с Министерством экологии и другими правоохранительными органами".

По словам главы Нацполиции, одна из причин того, что произошло на Западной Украине – именно вырубка леса, "которая продолжается в Карпатах не год и не два, а десятилетиями, и приводит к оползням, изменениям экосистемы".

Отвечая на вопрос о том, реально ли привлечение к ответственности конкретных людей, по вине которых происходит незаконная вырубка леса, Клименко сказал: "В уголовных производствах, уже переданных в суд, есть конкретные подозрения конкретным людям… Те, кто дают разрешение на вырубку и перевозку леса, подписывают документы, маркируют, загружают – эти люди должны нести ответственность".

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Автор: 

паводок (294) Нацполиция (16501) Клименко Игорь (400)


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Топ комментарии
+11
Нац гвардия нафига? У них и вертолёты, и снайпера, и бронемашины.
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08.07.2020 16:35
+11
А зарплаты полиция самостоятельно получать может или помощь нужна?
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08.07.2020 16:35
+8
Зато у вас вполне получается бороться с активистами , мусора ..
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08.07.2020 16:33
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как хитро сказано. А бороться с поджогами могут?
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08.07.2020 16:30 Ответить
Бороться не может А КРЫШЕВАТЬ МОЖЕТ??
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08.07.2020 19:21 Ответить
Зато у вас вполне получается бороться с активистами , мусора ..
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08.07.2020 16:33 Ответить
Нац гвардия нафига? У них и вертолёты, и снайпера, и бронемашины.
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08.07.2020 16:35 Ответить
А зарплаты полиция самостоятельно получать может или помощь нужна?
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08.07.2020 16:35 Ответить
Лучший выход это расстреливать на месте.
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08.07.2020 16:37 Ответить
Рубать лес, так как это делают у нас, нельзя. Но вот еще одна проблема. Дикая, несвойственная жара летом, ливни как в субтропиках, странно теплая зима. Может проблема более глобальна? И вот еще вопрос: вот когда жил Ной леса рубали?
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08.07.2020 16:37 Ответить
когда жил ной, то горящие леса не тушили.
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08.07.2020 18:19 Ответить
все дуже просто. на митниці закрийте вивіз деревини.є закон що вивозит можна тільки готові вироби. агонять составами кругляк... мабуть відкат іде досамого зельцмана!
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08.07.2020 16:37 Ответить
Клим, я прочитал что писал человек, цитирую со своих слов:

Зашли немцы(ну, Муссолини, фощизъмъ) в село и попросили мусор не выбрасывать на улицу, на второй день Вася(например) таки выбросил и был убит. И еще долго в деревне при советах - мусор никто на улицу не выбрасывал. Это нормально? Я считаю что - вполне.
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08.07.2020 16:38 Ответить
слыхал другую версию - вместо сторожа на баштане поставили висельницу , и усе красты перестали
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08.07.2020 16:56 Ответить
так факт же. просто, даже Антиколорадос казал - на Днобассе и . ну не сраниваем, в Литве - люди .... ну, тому кому можно говорили шо за немцев было "гуд". ну и зачем совки анкеты давали - были ли родственники в "окуппации?".
совки то знали шо немцу переночевать то = совку так и жить.
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08.07.2020 17:17 Ответить
из «Интервью в Буэнос-Айресе»Габриэль. [...] Да разве мы фашисты?! Мы просто за порядок. Вот и все.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких».
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08.07.2020 17:01 Ответить
Що за дурня ? Мєнти можуть лише допомагати вирубці лісу.
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08.07.2020 16:51 Ответить
Армянська поліція може:
торгувати наркотою, катувати та вибивати показання, кришувати незаконний видобуток бурштину, займатися рекетом, кришувати незаконний гральний бізнес, саджати невинних людей, кришувати незаконну вирубку ліса, фабрикувати кримінальні справи, боротися з патріотами, безпідставно затримувати людей і т.д. і т.п.
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08.07.2020 20:40 Ответить
Вырубка лесов в Карпатах должна прекратится не столько действиями полицейских,
как позицией самих жителей. Что они оставляют своим детям ,уничтоженную природу ?
Почему к сохранению лесов не подключаются политические партии ?
Ау ,"Свобода " !
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08.07.2020 16:52 Ответить
А у нас в Ютубе полно видео, где полиция даже и не пытается бороться!!!!
И раз вы безхребетные не можете выполнять свои обязанности и прямо в этом признаетесь, может тебе с авакяном пора в отставку?
Нах... вы тогда такие нужны?
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08.07.2020 16:54 Ответить
треба збільшити фінансування на пару мільярдів знову. у вони не зможуть ще ефективніше.
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08.07.2020 17:07 Ответить
так вже добавили для МВС кілька мільярдів з "коронавірусного фонду"держбюджету.
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08.07.2020 21:58 Ответить
на премії.
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08.07.2020 22:02 Ответить
звичайно..
з рубкою лісу боряться інші люди..

поліція бореться з видобувачами янтарю.
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08.07.2020 17:18 Ответить
А разве его вырубают? То ж при барыге вырубали, а щас величайший лидер мира уже поборол проблему! (Так его фанаты говорят).)
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08.07.2020 17:27 Ответить
этот бизнес крышуют националисты. их не победишь. так что - быть карпатам безлесыми.
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08.07.2020 18:26 Ответить
Обещал победить!
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08.07.2020 18:36 Ответить
"поліція самостійно не може боротися з вирубкою лісу", вона її тупо очолює разом з Рюкзаковим
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08.07.2020 17:55 Ответить
В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ.!!!В ЛУГАНСКЕ!!! В ДОНЕЦКЕ!!! И В ДОНБАССЕ!!! И В УКРАИНЕ!!! А всем у кого на.... ПИЗ...ЙТЕ НА поребрик!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2020 18:38 Ответить
Вони скутерістів ловлять, їм нема коли.
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08.07.2020 18:43 Ответить
Не может бороться самостоятельно ,потому что например в нашем районе полиция в доле с лесорубами
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08.07.2020 19:47 Ответить
А что же тогда вы можете ?? только бизнес кошмарить, насиловать свидетельници облагать данью торгашей!!!
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08.07.2020 20:01 Ответить
В нас правоохоронних органів і всіляких ДБР, САП, ягуарів і т.п. більше ніж було при Януковичу, а толку!
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08.07.2020 22:01 Ответить
Может только фопам штрафы по семнадцать тыщ выписывать
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08.07.2020 22:07 Ответить
Украинская полиция __-- импотентна к любой борьбе , КРОМЕ РАР.ПЛАТЫ,
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08.07.2020 22:24 Ответить
А заплату теж отримувати не можуть самостійно? Тоді роздайте зброю місцевим нехай самі займаються лісовою галуззю в схронах з відстрілом любителів пеньків. Бо їх скоро змиє, а Карпати стануть Калахарі з піщаними бурями, з сезоном дощів, а свійські коти і собаки перетворяться в барханних котів і лисиць феньок, жителі Карпат будуть їздить на верблюдах і готувати їжу на кізяках. Бо МВС не може захистити їх ліси. Зате генерали з мусорні і гебні можуть кришувати вивіз Карпатських дерев.
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09.07.2020 07:10 Ответить
 
 