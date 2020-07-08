Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с другим материально-техническим обеспечением, - Ляшко. ВИДЕО

Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время визита в Черновицкую область.

Во время общения с черновицкими врачами Ляшко поблагодарил их за каждую спасенную жизнь.

"Мы благодарны вам, и я думаю, что, даже если будет вторая волна, мы ее встретим совсем с другими подходами и другим материально-техническим обеспечением", - добавил главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко