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Новости Коронавирус и карантин
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Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с другим материально-техническим обеспечением, - Ляшко. ВИДЕО

Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время визита в Черновицкую область.

Во время общения с черновицкими врачами Ляшко поблагодарил их за каждую спасенную жизнь.

"Мы благодарны вам, и я думаю, что, даже если будет вторая волна, мы ее встретим совсем с другими подходами и другим материально-техническим обеспечением", - добавил главный санврач.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если вакцину от коронавируса изобретут в марте 2021 года, то тогда же она появится и на украинском рынке, - Ляшко

Автор: 

Буковина (898) карантин (16729) Минздрав (4901) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
оба на что же зеленые продадут в этот раз...ну кроме масок и зерна которые уже проданы
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08.07.2020 16:32
+2
ну все, пропало паравое отопление
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08.07.2020 16:33
+2
Все в масках, а каких-то два дебила на переднем плане без масок. Никто не знает, кто это?
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08.07.2020 17:57
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оба на что же зеленые продадут в этот раз...ну кроме масок и зерна которые уже проданы
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08.07.2020 16:32 Ответить
ну все, пропало паравое отопление
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08.07.2020 16:33 Ответить
Кстати да, Черновицкие врачи таки вроде бы нормально справляются (учитывая что у них творилось в марте-апреле-мае)
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08.07.2020 16:33 Ответить
тестов просто здесь меньше стали делать...
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08.07.2020 16:40 Ответить
А смертность летальность почему упала?
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08.07.2020 16:45 Ответить
ну типа сопутствующие болячки стали основными...
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08.07.2020 16:49 Ответить
А дороги уже все? Деньги опять вернули назад для борьбы с CORONA-19?
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08.07.2020 16:33 Ответить
Заробили їх разом. Як кошти коронавірусного фонду пішли на потреби відомств

Парламент ухвалив закон, яким дозволив витрачати кошти фонду з боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Який стосунок ремонт доріг має до боротьби з вірусом? Виявляється, має. Принаймні, так вважають депутати.
У пояснювальній записці до закону сказано, що одним із заходів боротьби з COVID-19 є забезпечення населення робочими місцями та покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню. Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва та ремонту автомобільних доріг...
____
при зеленых гомодрилах, короновирус будет всегда, поскольку на нем можно нехило прибарахлится.
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08.07.2020 17:15 Ответить
Все в масках, а каких-то два дебила на переднем плане без масок. Никто не знает, кто это?
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08.07.2020 17:57 Ответить
Зе и Ля...
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08.07.2020 19:06 Ответить
Тітка Мелінда і дядько Білл дуже просять підтримати другу хвилю ковидли.
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09.07.2020 07:01 Ответить
 
 