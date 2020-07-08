Линкявичюс осудил аресты крымских татар и призвал РФ освободить всех незаконно задержанных украинцев

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил арест активистов в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Решительно осуждаю недавние необоснованные аресты семи крымскотатарских активистов в незаконно аннексированном Крыму. Еще раз призываю Россию немедленно прекратить нарушать международное право и освободить всех незаконно задержанных украинских граждан", - написал Линкявичюс.

Как сообщалось, во вторник, 7 июля, с утра в четырех районах оккупированного Россией Крыма начались обыски, в результате которых были задержаны семь человек - Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков (Бахчисарайский район), Эмиль Зиядинов (Красногвардейский район), Дилявер Меметов (Алушта), Исмет Ибрагимов, Вадим Бектемиров (Симферопольский район).

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