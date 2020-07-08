РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6493 посетителя онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
735 1

Линкявичюс осудил аресты крымских татар и призвал РФ освободить всех незаконно задержанных украинцев

Линкявичюс осудил аресты крымских татар и призвал РФ освободить всех незаконно задержанных украинцев

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил арест активистов в оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Решительно осуждаю недавние необоснованные аресты семи крымскотатарских активистов в незаконно аннексированном Крыму. Еще раз призываю Россию немедленно прекратить нарушать международное право и освободить всех незаконно задержанных украинских граждан", - написал Линкявичюс.

Как сообщалось, во вторник, 7 июля, с утра в четырех районах оккупированного Россией Крыма начались обыски, в результате которых были задержаны семь человек - Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков (Бахчисарайский район), Эмиль Зиядинов (Красногвардейский район), Дилявер Меметов (Алушта), Исмет Ибрагимов, Вадим Бектемиров (Симферопольский район).

Также на Цензор.НЕТ: Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ"

Автор: 

Крым (26412) Литва (2477) крымские татары (2718) Линкявичюс Линас (214)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Осудил . Справился . Почти , как Черчилль уговаривал весь мир задушить гитлера и коммуняк . Только этот человек не стал жевать сопли . Объединил народ . Все осуждали и ничего не делали .
показать весь комментарий
08.07.2020 16:46 Ответить
 
 