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От террористов получены гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области, - Резников

От террористов получены гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области, - Резников

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы получила гарантии режима безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области.

Об этом сообщил первый замглавы украинской делегации ТКГ Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на заседании ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская делегация обратилась с просьбой установить гарантии безопасности для полетов авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано Координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласованно участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за близости линии разграничения применять авиацию для тушения пожаров на Луганщине невозможно, - ОГА

Автор: 

пожар (5961) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+13
"От террористов получены гарантии"... Немного комично звучит. Чую не за горами полноценные переговоры с братанием и выпивкой, братишки же
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08.07.2020 16:49
+9
уже давно, один Сивоха чего стоит
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08.07.2020 16:50
+8
Мы уже спрашиваем у террорюг,шо нам делать на своей территории.Дальше шо?
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08.07.2020 16:51
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А может будет как в мультике, вместе с мышибратьями будут тушить?
От террористов получены гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области, - Резников - Цензор.НЕТ 1511
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08.07.2020 16:52 Ответить
От террористов получены гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области, - Резников - Цензор.НЕТ 5938
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08.07.2020 16:58 Ответить
На даному етапі треба гасити пожежу, а не чекати чергових занепокоєностей від "західних друзів України". Або нехай їх пожежники їдуть і гасять ліс.
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08.07.2020 16:51 Ответить
да ну? а может пусть Путин гасит?
давай мы еще сделаем отряды "ПодЛуг"(подтирать жёппы лугандонам)? За-писывайся.
С песней "Интерпрацианал" - фпиредъ!!!
может им еще и в подъездах блевотину чистить? - давай, опять же с песенкой - Мы всех развалим, ибо мы быдло, да сравствует наш немецкий сцоюс(ой, китайский)
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08.07.2020 16:55 Ответить
Єдність країни і проявляється в тому, що гасять пожежі східних "лугандонів" і ліквідують паводки у західних контрабандистів і лісорубів. Інакше врешті-решт ти залишишся з голою сракою, а політики-патріоти у вишиванках спокійно виїдуть жити за кордон.
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08.07.2020 17:00 Ответить
Ну так. Тебе лучше получить ништяки от твоих восточных братьев.
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08.07.2020 16:55 Ответить
"От террористов получены гарантии"... Немного комично звучит. Чую не за горами полноценные переговоры с братанием и выпивкой, братишки же
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08.07.2020 16:49 Ответить
уже давно, один Сивоха чего стоит
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08.07.2020 16:50 Ответить
Это отдельный случай . Детство в Донбассе , вместо мозгов -жир . Медики говорят , что когда человек худеет , первым истощается мозг .
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08.07.2020 16:53 Ответить
Значит у Зеленского есть связи с кацапами и подкацапниками, а это уже можно считать за измену родине
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08.07.2020 16:49 Ответить
у цього підкацапника "терористи" і "гарантії безпеки" в одному реченні
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08.07.2020 16:49 Ответить
Гарантии от кацапов??? Мамой поклялись?
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08.07.2020 16:49 Ответить
"От террористов"? вот прям так и сказал?
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08.07.2020 16:50 Ответить
Мы уже спрашиваем у террорюг,шо нам делать на своей территории.Дальше шо?
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08.07.2020 16:51 Ответить
так сажайте клоуна в самолет и пущай там полетает...проверим...)
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08.07.2020 16:52 Ответить
дали "Зеленый Коридор"
помним...
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08.07.2020 16:52 Ответить
Ну так раз ты им доверяешь - иди..... закрой своим тельцем пожарников от обстрела!!!
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08.07.2020 16:52 Ответить
Кожний вьісєр цієї людини пік тупізньі!
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08.07.2020 16:52 Ответить
смотрел этого клоуна в "Свободе слова" на ICTV.
У меня сложилось впечатление что он восторгается террористами.

И вот теперь снова "террористы дали гарантии"
))))
Сюрреализм какой то...
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08.07.2020 16:56 Ответить
Алексей Резников, -- готовый автор для "95 квартала"
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08.07.2020 16:59 Ответить
а если нарушат??????????
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08.07.2020 16:58 Ответить
Екіпаж борта виплигне з парашутами, а ліси просто догорять.
Причому, можливо, по той бік лінії фронту і на парашії також.
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08.07.2020 18:14 Ответить
ЗЕленые получитли гарантии террористов... итить-колотить.
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08.07.2020 17:05 Ответить
Гарантии от террористов? Вам мало было гарантий в Иловайске, Дебальцево, ДАПе? И вообще, не кажется вам недавняя поездка Ермака и Резникова на переговоры в нормандском формате и пожар на Лугандонии звеньем одной цепи? Типо показать что мол смотрите с боевиками можно договариваться. И даже не исключаю что завтра появятся в мировых СМИ заголовки что Украина и *ДЫНЫРЫ* наконец то договорились и вместе спасли лес
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08.07.2020 17:10 Ответить
Гарантии... от террористов... Кто поверил??????
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08.07.2020 17:11 Ответить
Від терористів отримано гарантії безпеки для гасіння пожеж у Луганській області, - Резніков - Цензор.НЕТ 8043
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08.07.2020 17:11 Ответить
все эти участившиеся разбивания мемориалов, пожары, взрывы, минирования, поджоги очень похожи на подрывную деятельность против Украины малоросов, кацапов и орков-сепаратистов
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08.07.2020 17:11 Ответить
"Слово русского офицера" = "слово русского дипломата" = "слово русского террориста".
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08.07.2020 17:12 Ответить
Гарантии?😁😁😁
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08.07.2020 18:06 Ответить
понятия "террорист" и "гарантии" это взаимоисключающие понятия.. лишь только болвану Резникову это кажется логичным и нормальным
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08.07.2020 18:23 Ответить
возникает вопрос, чего стоят "гарантии" террористов?, тем более расейских террористов...
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08.07.2020 18:32 Ответить
Як з котла виходили під гарантії ворога. Чи в Омані все підписали?
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09.07.2020 07:02 Ответить
 
 