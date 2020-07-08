От террористов получены гарантии безопасности для тушения пожаров в Луганской области, - Резников
Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы получила гарантии режима безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области.
Об этом сообщил первый замглавы украинской делегации ТКГ Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, на заседании ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская делегация обратилась с просьбой установить гарантии безопасности для полетов авиации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.
"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано Координатором ТКГ - представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласованно участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил Резников.
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давай мы еще сделаем отряды "ПодЛуг"(подтирать жёппы лугандонам)? За-писывайся.
С песней "Интерпрацианал" - фпиредъ!!!
может им еще и в подъездах блевотину чистить? - давай, опять же с песенкой - Мы всех развалим, ибо мы быдло, да сравствует наш немецкий сцоюс(ой, китайский)
помним...
У меня сложилось впечатление что он восторгается террористами.
И вот теперь снова "террористы дали гарантии"
))))
Сюрреализм какой то...
Причому, можливо, по той бік лінії фронту і на парашії також.