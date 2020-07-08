Байден пообещал вернуть Америку в ВОЗ в случае победы на выборах президента США

Соединенные Штаты отзовут заявление о выходе из Всемирной организации здравоохранения в случае смены президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 7 июля заявил в Twitter номинант на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден.



"Американцы ощущают себя в большей безопасности, когда Америка занята укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я вновь присоединю страну к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ