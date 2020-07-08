Байден пообещал вернуть Америку в ВОЗ в случае победы на выборах президента США
Соединенные Штаты отзовут заявление о выходе из Всемирной организации здравоохранения в случае смены президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 7 июля заявил в Twitter номинант на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден.
"Американцы ощущают себя в большей безопасности, когда Америка занята укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я вновь присоединю страну к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ
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+8 Пенелопан
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+6 Олег Петрович #320765
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+5 oleg1966
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Трамп бизнесмен (ну так уж он устроен), а "хвостов" и грехов у каждого хватает.
Что означает: вы все дураки, а я может быть и сделаю вас умнее.
Америка имеет покровительство свыше - это самая набожная страна с самой мощной благотворительностью, с самыми богатыми церквями, самым сильным волонтёрским движением. Это страна, куда стремятся все кто хочет чего-то достичь.
А кто стремится в "россию" ? Чего там можно достичь ? Где российские Илоны Маски и
Стивы Джобсы ?
Бандитской "россии" равняться с Америкой - глупо, наивно и смешно.
Россия растоптала Веру в Бога, с 1917 года там правят сатанисты, разжигающи войны по всему миру. Почувствуйте разницу.