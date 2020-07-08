25 украинских военных выполняют служебные обязанности на должностях в НАТО, - Минобороны

На данный момент 25 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в штабах и других органах военного управления НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

7 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в 6 штабах и других органах военного управления Альянса (Международном военном штабе НАТО, Стратегических командованиях НАТО по трансформациям и операциям, Офисе стандартизации НАТО и других штабах регионального уровня).

18 представителей ВСУ выполняют служебные обязанности на должностях в составе командования совместной литовско-польско-украинской воинской части (ЛитПолУкрбриг) в г. Люблин (Республика Польша). Отдельно следует отметить, что согласно трехсторонних договоренностей между государствами-участниками упомянутого международного проекта, пока (в период 2018-2021 годов) командиром ЛитПолУкрбриг является представитель Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Братишко.

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Как правило, выполнение служебных задач на указанных должностях связано с реализацией различных программ и планов партнерства и военного сотрудничества. В рамках нового статуса можно ожидать обращения НАТО по расширению присутствия украинских военнослужащих в штабах Альянса.

Справочно:

В 1998 году Альянс начал новую инициативу - штабные элементы партнерства, что позволяет направлять на конкурсной основе офицеров вооруженных сил государств-партнеров для прохождения службы в штабах военного управления Организации. Представители Вооруженных Сил Украины проходят службу на штабных должностях в составе многонациональных органов военного управления НАТО, начиная с 2000 года.

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