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Новости Агрессия России против Украины
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25 украинских военных выполняют служебные обязанности на должностях в НАТО, - Минобороны

25 украинских военных выполняют служебные обязанности на должностях в НАТО, - Минобороны

На данный момент 25 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в штабах и других органах военного управления НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

7 украинских военнослужащих выполняют служебные обязанности на должностях в 6 штабах и других органах военного управления Альянса (Международном военном штабе НАТО, Стратегических командованиях НАТО по трансформациям и операциям, Офисе стандартизации НАТО и других штабах регионального уровня).

18 представителей ВСУ выполняют служебные обязанности на должностях в составе командования совместной литовско-польско-украинской воинской части (ЛитПолУкрбриг) в г. Люблин (Республика Польша). Отдельно следует отметить, что согласно трехсторонних договоренностей между государствами-участниками упомянутого международного проекта, пока (в период 2018-2021 годов) командиром ЛитПолУкрбриг является представитель Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Братишко.

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Как правило, выполнение служебных задач на указанных должностях связано с реализацией различных программ и планов партнерства и военного сотрудничества. В рамках нового статуса  можно ожидать обращения НАТО по расширению присутствия украинских военнослужащих в штабах Альянса.

Справочно:

В 1998 году Альянс начал новую инициативу - штабные элементы партнерства, что позволяет направлять на конкурсной основе офицеров вооруженных сил государств-партнеров для прохождения службы в штабах военного управления Организации. Представители Вооруженных Сил Украины проходят службу на штабных должностях в составе многонациональных органов военного управления НАТО, начиная с 2000 года.

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Автор: 

армия (8497) Минобороны (9371) НАТО (10004) оборона (5215) военные учения (3459) ВСУ (6629)


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А должно быть 250 тысяч .
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08.07.2020 17:22 Ответить
а потом вернутся и начнут рассказывать что в НАТО ружья кирпичем не чистят, и за это их в психушку упекут.
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08.07.2020 17:26 Ответить
ахаха, какая психушка, если Медведчук не псих то?
НАТО, или там ООН - вышвырнуло красножёппых корейцев с Южной Кореи, кстати. Даже подлый Сралин в какой раз обосрался.
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09.07.2020 08:15 Ответить
Лучше бы Украина стала частью США.
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08.07.2020 17:31 Ответить
как туда попадают?
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08.07.2020 17:43 Ответить
За хабарі і в ООН можуть послати на високі посади. Як війскових колись відправіляли миротворить, все на хабарі тримається- відбір, призначення на теплі місця. Одне діло сидіти на Фронті за гривні,і контрабанду, а інше діло миротворить за бакси від ООН в блакитному шоломі і приторговувати з місцевими різним барахлом.
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09.07.2020 06:48 Ответить
 
 