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Новости
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На железнодорожном вокзале Киева будут установлены инфракрасные системы скрининга температуры, - "Укрзализныця"

На железнодорожном вокзале Киева будут установлены инфракрасные системы скрининга температуры, -

"Укрзализныця" установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

"Сейчас вокзалы станции "Киев-Пассажирский" ежесуточно принимают самый большой пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзалы. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - заявил и.о. дправления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По словам руководителя компании, пассажиры с подозрением на заболевание не будут допускаться на объект, охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Кроме того, указанные системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции - от 1 до 5 м.

Первую такую систему планируется установить в ближайшие недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" продолжила маршрут Киев-Лисичанск до станции Попасная на Луганщине

Автор: 

вокзал (267) Укрзализныця (2753) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+4
Цыганву лучше бы разогнали!
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08.07.2020 17:25
+3
+1 за разгон цыганвы
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08.07.2020 17:28
+1
А....метро? ....поставьте их в метро и синхронизируйте с камерами видеонаблюдения...и вы увидите нечто интересное.
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08.07.2020 23:23
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Цыганву лучше бы разогнали!
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08.07.2020 17:25 Ответить
+1 за разгон цыганвы
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08.07.2020 17:28 Ответить
Це погроза? 🤔
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08.07.2020 17:34 Ответить
це польот народного бабла.наблюдай і насолоджуйся.
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08.07.2020 17:43 Ответить
Я що, збоченець? Я від мазохізму насолодження не отримую.
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08.07.2020 18:21 Ответить
Куда вы летите, торопыги! Обдумать нужно все толком, а потом уже рубить так с горяча!
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08.07.2020 18:04 Ответить
А зачем это делать?
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08.07.2020 18:08 Ответить
никто не знает. но главное бабло освоить.
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08.07.2020 18:26 Ответить
Действие ради действия.
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08.07.2020 19:02 Ответить
Вуаляйте, через недельку-другую мотану на моря блаблакаром
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08.07.2020 18:53 Ответить
А этим лишь бы денег вбухать на ненужное неэффективное гавно
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08.07.2020 20:51 Ответить
А....метро? ....поставьте их в метро и синхронизируйте с камерами видеонаблюдения...и вы увидите нечто интересное.
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08.07.2020 23:23 Ответить
Негде ночевать? Перед входом в вокзал натри лоб какой нибудь тряпкой и спокойно переночуешь в вокзальном медпункте!
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09.07.2020 03:47 Ответить
 
 