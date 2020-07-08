На железнодорожном вокзале Киева будут установлены инфракрасные системы скрининга температуры, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволяют измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

"Сейчас вокзалы станции "Киев-Пассажирский" ежесуточно принимают самый большой пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах в вокзалы. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - заявил и.о. дправления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По словам руководителя компании, пассажиры с подозрением на заболевание не будут допускаться на объект, охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Кроме того, указанные системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции - от 1 до 5 м.

Первую такую систему планируется установить в ближайшие недели.

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