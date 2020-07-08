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Глава Нацполиции Клименко о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

Глава Нацполиции Клименко о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что прерогатива применения силы может быть только у подразделений Национальной полиции Украины, муниципальные подразделения не могут быть вооружены.

Об этом сказал Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя инициативу мэра Киева Виталия Кличко о создании муниципальной полиции в столице, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр может хотеть создания муниципального подразделения, которое будет заниматься решением коммунальных вопросов, охраны помещений, - это его право. Что касается применения силы, то по закону это исключительно прерогатива полиции. И мы на этом стоим", - отметил Клименко.

По его словам, муниципальным подразделениям запрещено называться полицией.

"Они могут быть "вартой" или как угодно, но не полицией. Пока мы четко не будем знать, где грань по закону между функционалом государственного органа - Нацполиции - и муниципального подразделения, говорить об этом предметно не будем", - отметил Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул, что муниципальный сотрудник может, к примеру, смотреть за порядком на вокзале, а в случае нарушения этого порядка – вызвать полицейского.

Клименко напомнил, что фактически муниципальная охрана в Киеве существует. "А если начнем их вооружать, дадим им функции, которые присущи исключительно полиции, то будет бардак", - подытожил Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты экспертиз по взрыву дома на Позняках будут в ближайшие дни, после этого можно выдвигать конкретные подозрения, - Клименко

Автор: 

Нацполиция (16501) Клименко Игорь (400)


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Топ комментарии
+3
Боитесь конкуренции бездельники?
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08.07.2020 17:42
+3
в США жители выбирают Шерифа

и ничего, живут лет уже двести без бардака
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08.07.2020 18:50
+2
Муниципальная полиция Киева будет подчиняться Кличко. А оно шуту и Авакову надо?
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08.07.2020 17:36
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Муниципальная полиция Киева будет подчиняться Кличко. А оно шуту и Авакову надо?
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08.07.2020 17:36 Ответить
в США жители выбирают Шерифа

и ничего, живут лет уже двести без бардака
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08.07.2020 18:50 Ответить
мЭр может хотеть
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08.07.2020 17:36 Ответить
Муниципальная?? Это хоть не от слова - мутилы??
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08.07.2020 17:40 Ответить
Боитесь конкуренции бездельники?
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08.07.2020 17:42 Ответить
А в Мелитополе кизячки. Это будет бардак?
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08.07.2020 17:45 Ответить
Глава Нацполиции Клименко о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак - Цензор.НЕТ 7003
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08.07.2020 17:50 Ответить
так вот как выглядит этот самый муниципально-полицейский "бардак"
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08.07.2020 18:52 Ответить
А дети гор , живущие в Киеве и даже ломающие челюсти депутатам, вооружены! Бандиты вооружены! Нацгвардия и та вооружена! Зачем? А варте низзя....
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08.07.2020 17:50 Ответить
НАБУ вооружено - це не бардак
ДБР вооружено - це тоже не бардак.
СБУ вооружено - це совсем не бардак.
Нацгвардия вертолёов и бронетехники имеет как средняя европейская армия - це вопще не бардак.
А вот если вооружить муниципальную мусарню - от тогда бардак и начнётся.
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08.07.2020 17:50 Ответить
ЗА муниципальную полицию с выборным Шерифом Киева !!!!!!
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08.07.2020 18:54 Ответить
Народ вооружить ,ментов разогнать, пусть идут работают. Хватит рэкетом заниматься.
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08.07.2020 21:16 Ответить
Знову про приватну армію для плутократів. Кожен бобер хоче мати свою нагайку для контролю їх васальних територій. Чомусь те МВС не може дати громадянам змогу вибирати районних начальників поліції, дільничних поліцейскіх, так цього Канарлика їм мало треба щоб і райдержгауляйтер мав свою зондеркоманду "Кагарлик". А може дайте громадянам вільно купувати зброю і тоді не треба носити на собі поліцая разом з Аваковим. Я не бачу щоб поліція захищала простих громадян вона захищає бобрів.
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09.07.2020 06:03 Ответить
 
 