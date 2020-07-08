Глава Нацполиции Клименко о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что прерогатива применения силы может быть только у подразделений Национальной полиции Украины, муниципальные подразделения не могут быть вооружены.
Об этом сказал Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя инициативу мэра Киева Виталия Кличко о создании муниципальной полиции в столице, передает Цензор.НЕТ.
"Мэр может хотеть создания муниципального подразделения, которое будет заниматься решением коммунальных вопросов, охраны помещений, - это его право. Что касается применения силы, то по закону это исключительно прерогатива полиции. И мы на этом стоим", - отметил Клименко.
По его словам, муниципальным подразделениям запрещено называться полицией.
"Они могут быть "вартой" или как угодно, но не полицией. Пока мы четко не будем знать, где грань по закону между функционалом государственного органа - Нацполиции - и муниципального подразделения, говорить об этом предметно не будем", - отметил Клименко.
Глава Нацполиции подчеркнул, что муниципальный сотрудник может, к примеру, смотреть за порядком на вокзале, а в случае нарушения этого порядка – вызвать полицейского.
Клименко напомнил, что фактически муниципальная охрана в Киеве существует. "А если начнем их вооружать, дадим им функции, которые присущи исключительно полиции, то будет бардак", - подытожил Клименко.
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и ничего, живут лет уже двести без бардака
ДБР вооружено - це тоже не бардак.
СБУ вооружено - це совсем не бардак.
Нацгвардия вертолёов и бронетехники имеет как средняя европейская армия - це вопще не бардак.
А вот если вооружить муниципальную мусарню - от тогда бардак и начнётся.